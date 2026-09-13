Editorial de Dogmazic.net septembre 2026

En ce mois de août, l’archive musicale Dogmazic propose 61729 titres téléchargeables en toute quiétude et en toute légalité comme toujours depuis 2004.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour août 2026 ==

*Principles OST (2026) – Nomys_Tempar Licence Art Libre Une série de compositions électroniques, dont la dernière, avec en arrière-plan sa vague de triolet, telle un rouleau « surfique », poussent les autres notes vers le final. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11221 -ardoisebleue

*La vitesse supérieure (2026) – QRLL Licence Art Libre Un rythme plus rapide qu’à son habitude, un texte plus réaliste, un vocal plus monocorde. Simple digression ou changement de cap, sa prochaine chanson nous le dira. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11222 -ardoisebleue

*The Last Placeholder (2026) – Unknown Pseudoartist CC by-sa 4.0 Un album métal qui clôt la suite des « Espace réservé ». Sa contexture prolonge l’atmosphère des albums antérieurs. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11224 -ardoisebleue

*Oldies Never Recorded Before (2024) – Me In The Bath CC by-nc-sa 4.0 Un condensé de titres dans la rectitude musicale de l’auteur tracée dans le noise. De plus, comme cerise et si vous êtes bien sage et patient, vous aurez droit à cette ingérence whawhattaque destructive à souhait vers la troisième minute de « morning star ». https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11231 -ardoisebleue

*quiet music. (2025) – oji CC by 4.0 Album musical cool d’un auteur diffusé sur des plateformes du web. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11233 -ardoisebleue

*Patchwork (2025) – JMPC Licence Art Libre Comme l’intitulé de l’album l’indique, il nous expose un mélange de styles autant dans la composition, passant du traditionnel « Grâce à toi » à l’électronique « Baptême », que dans les textes. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11234 -ardoisebleue

*The Gate of Dark World (2026) – Stroax CC by 4.0 Un album de musiques électroniques de Robert Coulombe. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11235 -ardoisebleue

== La pépite de l’archive du mois ==

*Analogic Time (2008) – Guitoud Licence CC by nc sa 3.0 L’album pépite de ce mois vagabonde dans les années 2008 en semant son style dub dans tous les rayonnages de l’archive. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=170 -ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

Salutation à toutes et tous, voici, voici les nouvelles du mois !

* Il est tout nouveau, il est tout chaud, c’est Song of the Grid, un petit logiciel d’aide à la composition musicale, sur lequel on discute un peu: https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?f=21&t=7730

* Après l’arrivée d’Ampache 8.0 pour propulser notre archive, nous avons tout le mois fait office ensuite de laboratoire pas du tout clandestin, puisque tout était posté en public. De très nombreuses amélioration ont été détaillées peu à peu le long du fil suivant. On est en 8.1 officiel, maintenant, car, toutes ont été remontées et acceptées dans le code du projet Ampache ! https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?p=62956#p62956

* Y’a de ces désœuvrés je vous jure ! On a connu énormément et sous différents noms de projet les poussées de Darkbob au plus profond de styles divers, styles ayant en commun un côté esthète et pointu pour auditoire chevronné. Le re-voila sous le nom de Stroax (toutes les sources logicielles, la partition de ses titres en gros, étant libérées-diffusées aussi) tenter l’intéressant grand écart entre la musique savante contemporaine pour l’approche générale et la musique populaire pour y piocher des éléments. Et ça prend ! https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?p=62960#p62960

* Croyez-moi, croyez-moi pas, ça change rien à mon salaire : Me In The Bath qui nous bassine depuis trois ans avec un album illustré de marcassins urbains, dont la pochette est plus renommée que la musique (vu que la musique, on l’attend encore)… Vient annoncer la possible arrivée prochaine de l’opus. Et probablement avec un kit à remix « sans la batterie » pour que tous les percussionnistes de votre entourage ajoutent librement leur poumtchakboum par dessus. Si, si. https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?f=28&t=7731

* À nouveau au rayon des logiciels musicaux, Aisyk vient nous montrer un peu par l’image les très jolis greffons de chaîne de production développés par Linux Studio Plugin : https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?f=14&t=7728

* Ce truc, vous en penserez ce que vous voudrez, pour moi c’est une IA publicitaire qui est venue nous embêter : https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?f=20&t=7729

* Celui-ci pourrait être à peine plus marrant, genre on est en 2010 et faut expliquer NC et SA, mais je suis las, ma rubrique est pas finie, encore, alors je colle le lien et je vous laisse voir : https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?f=20&t=7722

* Quand votre serviteur s’improvise vidéaste, il fait rarement dans la dentelle. Curieusement on peut taper dans le mille comme ça, vu la réception publique de cet énième « dernier clip en date » : https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?f=20&t=7716

* Dans le forum décidément très orienté informatique musicale, ce mois… Et le mastering, vous y pensez au mastering ? En tous cas on a des outils pour ça dans la commu qui forumise chez nous : https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?p=62932#p62932

* La musique c’est aussi, bah ouais c’est pas de bol, les dégâts qu’on se mange à certains concerts (spéciale dédicace à vous si vous êtes déjà allé voir Duracell dans une cave). Alors pour s’en prémunir, n’oubliez pas vos bouchons ! https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?t=2103&start=10

* Mais ça va jamais s’arrêter ! Ouf ! Encore un fil pour présenter un logiciel, cette fois une station de travail audio numérique open-source : https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?f=14&t=7720

* Comme toutes les bonnes choses ont une fin, mais les stylées, comme cette rubrique ce mois, ont une fin en forme de bouquet final, allez donc regarder comment le podcasteur Lorenzo, et tout en anglais, pour ses collection d’interviews de la scène, est venu demander au président de Musique Libre de lui présenter Dogmazic : https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?f=3&t=7719

Et je vous parie que le mois prochain sera plus calme, car ce serait difficile de faire plus long que le présent numéro de l’édito. Bye, et, ciao bye. -Shangril

== Chez les amis ==

Et ce mois, comme tous les autres mois, un édito de LinuxMAO a été préparé par la communauté ordino-ziquante linuxée francophone, c’est une saine lecture qui ne va pas tarder à arriver ici même : https://linuxmao.org/

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue. Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==