Editorial de Dogmazic.net octobre 2026

En ce mois d’octobre l’archive musicale Dogmazic propose 61691 titres téléchargeables en toute quiétude et en toute légalité comme toujours depuis 2004.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour septembre 2026 ==

*Cult Like Vibe (2026) – Invisible Illusion Un album de musiques électroniques ordinaires dans la continuité de la direction artistique des autres albums de ces compositions. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11237 -ardoisebleue

*Je chante pour vous (2025) – Alano Azzurro CC by nc nd 4.0 Un accompagnement en guitare sèche pour un texte sobre célébrant les avantages du célibat. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11238 -ardoisebleue

*Featuring Le morse des mers et Nain+ (2026) – Me In The Bath CC by nc sa 4.0 En compagnie de deux artistes, le compositeur nous livre un album stylé rock alternatif sous-tendu vers une tendance noise. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11240 -ardoisebleue

*La vérité nous rend sublimes (2026) – QRLL Licence Art Libre Le texte et la composition sont, ce mois-ci, revenus dans l’itinéraire esthétique habituel de l’artiste. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11241 -ardoisebleue

== stroax == Deux albums de musiques concrètes principalement électroniques mais, semble-t-il, assimilant parfois des bruits « matériels ». -ardoisebleue *The Red Spell (2026) CC by 4.0 https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11236 *Bird of Ill Omen (2026) CC by 4.0 https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11239

== La pépite de l’archive du mois ==

*Album sans nom – Virgo Licence CC by 3.0 L’artiste réunit dans cet album ses compositions aux styles hétérogènes, étagées de 1998 à 2012. Un réveil commençant par quelques bruissements et, graduellement s’oriente vers l’allégresse avec « Le jour se lève ». https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=124

== Nouvelles du forum et autres ==

Salutation à toutes et tous, voici, voici les nouvelles du mois ! Euh, aussi, franchement, c’est devenu moche pour moi, cette rubrique, j’ai de plus en plus de mal à assumer le simple et rapide boulot d’une demi-heure qu’elle implique. J’aimerais bien passer la main avant l’épuisement définitif. Si ça vous branche, vous savez sans doute déjà où nous trouver.

* Que faire quand un site (de musiciens, vous imaginez bien), tout à fait fait maison, est snobé par Google qui l’enterre en 271ème page de résultats quand on le cherche ? Acheter dans le commerce une offre de « backlinks » qui promet qu’elle promeut tout très bien ? Quelqu’un sait ? Chez nous, bien sûr. C’est que c’est pas n’importe où, chez nous. https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?f=30&t=7739

* Darkbob nous fait l’honneur de mettre des mots sur sa musique, revenant expliciter ses démarches et présenter ses publications récentes. C’est honorable, je trouve, alors autant le lire : https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?p=63003#p63003

* Un jour on devient techie pro de la sono, et on a du matos sous la main qui vaut plusieurs fois votre salaire du mois. Mais le soir, parfois, avec des bouts de ficelle on fait la musique qui n’est pas dans la vente. Tout ceci, en plus de mots, vous le lirez dans le fil que Billee -qui s’interroge sur le backlink, juste au dessus, aussi- consacre à sa présentation de nouveau participant à notre forum qu’il est grand ! https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?f=26&t=7738

* Sur le forum, il y a aussi des piliers, comme QRLL que les habitués savent fidèle pour ce qui est de revenir l’animer quand il ajoute à Dogmazic un nouveau titre ! https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?p=62994#p62994

* Techniquement, nous voici dans la « point deux » du CMS Ampache qui vous apporte Dogmazic, les changements sont là, Musique Libre y est pour sa part, contribuant énormément au code de ce logiciel libre. https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?p=62997#p62997

* On l’aura espéré, il arrive tant attendu, avec ses marcassins descendus sur la ville le temps de prendre la pose pour sa pochette d’album ! C’est le nouvel opus alt rock ambitieux d’un groupe à la va comme je te pousse qui nous avait rarement habitué à prendre autant de gants avec nos tympans. Me In The Bath fait un son propre -enfin, pour du Me In The Bath, et ce serait dommage de bouder votre plaisir ! https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?p=62984#p62984

* 120 Minutes nous a laissé dans les affres de l’incertitude, plus de dix ans après ses début sur les ondes, avec quelques mois de repos mérité ! Et bien, réjouissons-nous, la revoilà, et toujours avec sa légendaire Section De Libération Musicale hebdomadaire, qui est unique dans le paysage des radios FM francophones ! https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?f=13&t=7737

* Vous avez 51Go de disque ? On dirait que c’est plus courant maintenant qu’en 1981, en tous cas Crem Road records vous offre son catalogue intégral, audio et vidéo, à rapatrier chez vous en local via un P2P BitTorrent qui est légal PARCE CE QUE C’EST LIBRE ! Na ! Alors, leech ou seed et autres trackers à fichier graines et tout le jargon impossible de ce monde technologique dont le vocabulaire se renouvelle plus souvent que j’achète une chemise neuve est convoqué, car le torrent, le fameux « Gros Torrent », de ce label, encore une fois -c’est la cinquième- arrive dans une nouvelle édition. https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?f=20&t=7736

* Sans le label associatif Bitume Prod, qui même vend des disques, aaaaah, la figure du monde libre n’aurait pas la même grâce. Une compil de leur anniversaire, 10 ans qu’ils nous enchantent les oreilles, puis juste après, une nouvelle prod, parce que les sorties, chez Bitume, ça s’arrête jamais ! Tout est là-bas : https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?p=62988#p62988

-Shangril

== Chez les amis ==

Et ce mois, comme tous les autres mois, un édito de LinuxMAO a été préparé par la communauté ordino-ziquée linuxante francophonée, c’est une saine lecture que vous trouverez ici même : https://linuxmao.org/article485

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre. Elle utilise le logiciel libre Ampache (ampache.org) pour proposer l’écoute, le téléchargement et la libre publication de musique.