En ce mois d’octobre l’archive musicale Dogmazic propose 61691 titres téléchargeables en toute quiétude et en toute légalité comme toujours depuis 2004.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour octobre 2026 ==

*Tout le monde (2025) – Ekrandaré CC by nc sa 4.0 Une musique électronique dont l’introduction rappelle lointainement et à ceux qui s’en souviennent, une musique des années 70. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11244 https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11245 -ardoisebleue

== thepriben == *Mont Serein 002 (2026) CC by sa 4.0 Une série de segments sonores basés sur le même motif de fond. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11242 -ardoisebleue *Fais attention au mouvement de la mer, petit ours ! (2026) CC by sa 4.0 Compositions technos dans le standard de ce style. https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11243 -ardoisebleue

== PurrpleCat == Présent sur des sites musicaux de la toile. -ardoisebleue *Up All Night (2018) CC by 4.0 https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11246 *Now or Never (2019) CC by 4.0 https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11247 *Indigo Dreams (2019) CC by 4.0 https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11248 *Brain Fog (2019) CC by 4.0 https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11249

== La pépite de l’archive du mois ==

*[SOUP #014] venimous jazz – J4k Licence Art Libre Nous finissons la musique de ce mois par une pépite contenant quelques compositions abstraites édifiées sur de l’électro-expérimentale… https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show_disk&album_disk=56 -ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

Salutation à toutes et tous, voici, voici les nouvelles du mois ! Euh, aussi, franchement, c’est devenu moche pour moi, cette rubrique, j’ai de plus en plus de mal à assumer le simple et rapide boulot d’une demi-heure qu’elle implique. J’aimerais bien passer la main avant l’épuisement définitif. Si ça vous branche, vous savez sans doute déjà où nous trouver.

*ce fut l’arlésienne durant trois bonnes années, et le fameux album au nom de code ongulé arrivait mi-septembre et prenait son vrai nom, d’abord chez son label, Crem Road, où Me In The Bath publie, et juste après sur Dogmazic, et désormais aussi, en copie physique si ça vous dit, et si vous êtes un groupe, allez voir leur physique, ça peut vous inspirer ! https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?p=63036#p63036

*dead joshua qui vient, sous le feu, écrire dans les nuages son hymne personnel à un mouvement social qui débute -et seul la scène internet peut avoir la réactivité nécessaire à ça, et ça dégénère illico en blind test pour rockeur à la peau tannée, c’est le forum ça, faut pas chercher. https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?p=63030#p63030

*l’intelligence artificielle montre vite ses limites une fois lâchée dessus, aussi, c’est le forum ça, faut pas chercher. https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?t=7742

*Hélas elle a eu le temps de faire foirer hors du filetage le sinon très recommandable fil des travaux savants/contemporains de Darkbob pour une seule raison : c’était quand elle venait montrer sa stupide impolitesse, le fil le plus récent en date, car, Oui, Darkbob a une sortie ce mois : https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?p=63015#p63015

*Explicite le Grand Créateur, a « dégravi » l’escalier de sa tour d’ivoire pour nous aider : le nouveau clip, qui annonçait son album annuel de janvier dernier, est délectable, bel et bien aussi pour les affiches amusantes qui décorent le décor, il reprenait ainsi la discussion là où Odysseus, l’an dernier en fin d’année, l’avait laissé : en plein suspens ! Est-ce des affiches ? Conclusion, oui ça l’est ! https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?p=63022#p63022

*Pour terminer sur de l’IA : pitié, arrêtez de la faire coder. Tout le monde fait pareil. Votre logiciel ira aux oubliettes à 99,99% certain, et ce sera aux gens du 0,01 de voir leur outil utile. Si vous vous en servez pas vous-même, de base, comment espérer qu’il soit du moindre intérêt ? Bon, c’est ma propre opinion qui s’immisce, jp_h ne dit pas du tout ça. Mais ça s’infère, humainement, bien : https://forum.musique-libre.org/viewtopic.php?p=63021#p63021

et c’est fini pour ce mois ci. Do ré mi ! -Shangril

== Chez les amis ==

Et ce mois, comme tous les autres mois, un édito de LinuxMAO a été préparé par la communauté ordino-ziquée linuxante francophonée, c’est une saine lecture que vous trouverez ici même :https://linuxmao.org/article486-Editorial-de-novembre-2026

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue. Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre. Elle utilise le logiciel libre Ampache (ampache.org) pour proposer l’écoute, le téléchargement et la libre publication de musique.