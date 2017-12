Éditorial de décembre 2017 de linuxmao.org

Eh bien voilà !

On approche doucement de la fin de cette dix-huitième année du nouveau siècle. Déjà presque le temps d’une génération, en somme. Ceux-là même qui viennent d’atteindre leur majorité ne croient déjà plus au Père Noël depuis longtemps.

Alors, plus de Santa Klaus à qui se fier aveuglément pour choisir la carte-son ou la surface de contrôle qui trônera symboliquement au pied du sapin, cette année.

Il va falloir sérieusement se documenter sur les possibilités et la compatibilité de l’engin, seul, sans rennes ni traîneau.

Toutes les réponses sont là, à portée de clic, sur linuxmao, parmi les innombrables pages de documentation ou sur une simple question postée sur les forums.

Alors, c’est qui le vrai Père Noël, sans blague ?