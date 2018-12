Éditorial de décembre 2018 de linuxmao.org

Autant qu’il m’en souvienne, décembre était le mois des fêtes, des guirlandes et des colifichets dorés.

Les couleurs traditionnelles de ce mois oscillaient d’habitude du vert sombre, couleur sapin, au rouge vif des boules scintillantes et des pères Noël de pacotille, du blanc de leurs toques d’hermine, de celui des neiges réelles ou artificielles, jusqu’à l’argent des guirlandes.

Or, je ne vois que du jaune fluo sur fond de giratoires gris, des abris couverts de bâches bleues, l’ensemble illuminé par les feux de palettes dont le bois de sapin remplit, sur chacun de ces carrefours, une mission toute prosaïque : réchauffer.

Et je me dis que nous étions peut-être gilets jaunes avant l’heure, lorsque nous avons migré nos informatiques vers linux, nous affranchissant ainsi de la gabelle prélevée par les aristocrates du Système d’Exploitation…

Comme 2018 disparaîtra, quoi qu’il arrive, le 31 de ce mois à minuit, nous vous souhaitons à tous une bonne fin d’année festive, joyeuse, libre et, évidemment, musicale.

Quoi de neuf ?

Depuis la parution du dernier éditorial, nous ont rejoint : tantilim, olimao, Hephel, mzgh, f00wl, philoudum, tolliac, MisterPhilip, phil43, jojolafrite, Luciffer, beniaak, IsaDJ, Dinosor, danger89, Tylun, stefets, hubert_fr_69, optyrox3266, vincent.azan, vinz09, jameco, djkarlito, mediyann, szvan, Dark X, piteke, AoiHana, ien, petete, pureOL, michelcher et karum.

Bienvenue à vous toutes et tous !

Musique sur LinuxMAO

Musique libre en dehors de LinuxMAO

Liste de lecture des nouveautés pour le mois de Novembre 2018 chez les copains de Dogmazic.

Accompagnée de l’édito musical de novembre de Dogmazic.

Nouvelles du monde

L’INSA Rennes organise le Festival des Libertés Numériques du 25 janvier au 9 février 2019. Dans ce cadre, une table ronde « musique et logiciels libres » aura lieu le 31 janvier de 18h30 à 21h00 au Jardin Moderne. Il est à noter qu’il y sera certainement possible de croiser des membres de LinuxMAO (voir le fil de discussion Table Ronde Musique et Logiciels Libres)

Nouveautés sur LinuxMAO

Des chiffres :

Le nombre de visiteurs uniques du mois de novembre 2018 est de 34186. linuxmao.org, c’est à ce jour, 6090 utilisateurs inscrits, 2440 « pages de documentation », les > 89200 messages dans les « forums », et d’autres fioritures.

D’autre part, nous avons eu 33 nouvelles inscriptions depuis la rédaction du dernier éditorial du site c’est à dire en 30 jours.

Nouvelles pages :

Coté administration :

olinuxx a :

Coté logiciel sur LinuxMAO

Côté logiciel en dehors de LinuxMAO

Tracktion Waveform ouvre une partie de son code. Voir le fil de discussion Tracktion / Waveform ouvre une partie de son code.

Depuis la publication du dernier éditorial, olinuxx, sub26nico, et r1 ont relevé les mises-à-jour suivantes :

pour ce mois-ci : SuperCollider passe en version 3.10.0. Reaper passe en version 5.963. QJackCtl passe en version 0.5.5. LoudMax passe en version 1.25. nouvelle version 4.12.0 de qlcplus. nouvelle version 0.2.1 pour jackminimix, plus de 11 ans après la précédente ! Dragonfly-reverb passe en version 1.0.0. FluidSynth passe en version 2.0.2.

pour les mois précédents (mais que nous n’avions pas vu jusque là) : Xwax passe en version 1.7.



Post scriptum

Merci à r1, olinuxx, allany et sub26nico pour l’écriture de cet édito, et on se retrouve le mois prochain pour une revue de l’actualité du mois écoulé !

PS : article originel

Autant qu’il m’en souvienne, décembre était le mois des fêtes, des guirlandes et des colifichets dorés. Les couleurs traditionnelles de ce mois oscillaient d’habitude du vert sombre, couleur sapin, au...