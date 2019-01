Éditorial de janvier 2019 de linuxmao.org

Le temps des festivités vient de s’achever, reléguant définitivement 2018 au rayon des souvenirs.

L’occasion pour l’équipe de vous souhaiter, à chacune, à chacun, une année joyeuse, musicale et libre !

Bon an mal an, selon la formule, la page 2018 se tourne après avoir installé dans les esprits une multitude d’incertitudes quand au futur.

2019 apportera-t-elle quelques réponses ? Des solutions ?

La chaîne humaine élargira-t-elle son cercle jusqu’à l’universel ou alors se brisera-t-elle pour reformer, avec ses tronçons isolés comme une multitude d’amibes, de petits cercles antagonistes et belliqueux, où le plus costaud des rois Ubu imposera seul sa loi, jusqu’à l’absurde ?

Ou bien alors travaillerons-nous à plus d’entraide, plus de solidarité, plus de partage de nos ressources, ainsi qu’il en a toujours été le cas ici ?

La réponse est : OUI, OUI, OUI, on continue !

Quoi de neuf ?

Depuis la parution du dernier éditorial, nous ont rejoint : alansnow73, Floyd84, GranDide, titidu77, kadiobale, Svens, Bambou, shanjian, BlueSubaru, ImagineReckless, tyvek, leYaumegui, qube, VoodooChild, DjBarV, oinska, tchounil, bizulk, Gardoin, verzi, Ionica, expNatasha, CHRISTOPHE83510, patrice, Pacman, tuxem et Stug_Fx.

Bienvenue à vous toutes et tous !

Nous profitons du support de cet éditorial pour vous faire part de notre recherche d’un coordinateur des nouvelles sur linuxmao.

Cette personne aurait en charge :

la lecture exhaustive des contenus des forums,

le repérage de sujets méritant d’être publiés comme nouvelles,

l’encouragement de l’auteur à développer son sujet sous forme de nouvelle publiable,

la relance de l’auteur afin de mener à bon terme la mise en forme,

lui apporter l’aide nécessaire dans cette rédaction,

la publication finale.

Si cette mission te motive, tu peux nous le faire savoir en te signalant dans la section « Le site : philosophie, organisation, problèmes, … » du forum.

Musique sur LinuxMAO

Musique libre en dehors de LinuxMAO

Liste de lecture des nouveautés pour le mois de décembre 2018 chez les copains de Dogmazic.

Accompagnée de l’édito musical de décembre de Dogmazic.

Nouveautés sur LinuxMAO

Des chiffres :

Le nombre de visiteurs uniques du mois d’octobre 2018 est de 33256. À noter que 2018 est la première année où nous le site a connu une fréquentation d’un minimum de plus de 30000 visiteurs uniques par mois (30654 en Juin 2018 pour le minimum exactement). linuxmao.org, c’est à ce jour, 6116 utilisateurs inscrits, 2442 « pages de documentation », les > 90200 messages dans les « forums », et d’autres fioritures.

D’autre part, nous avons eu 27 nouvelles inscriptions depuis la rédaction du dernier éditorial du site c’est à dire en 30 jours.

Nouvelles pages :

Coté administration :

olinuxx a :

effectué la maintenance habituelle du site (~2h30 de temps de boulot).

participé à la résolution d’un bogue dans Tiki, le correctif ayant été remonté chez Tiki.

Coté logiciel sur LinuxMAO

olinuxx poursuit ses travaux sur LibraZiK (diverses mises à jour logiciels et amélioration de certaines documentations). Voir le blogue de LibraZiK pour davantage d’informations.

jean-emmanuel poursuit le développement de son logiciel Open Stage Control

pdesaulniers poursuit le développement de son logiciel Wolf Shaper qui passe en version 0.1.7.

oliv3 poursuit le développement du logiciel Le Biniou qui passe en version 3.29.

Côté logiciel en dehors de LinuxMAO

Depuis la publication du dernier éditorial, r1, olinuxx, et sub26nico ont relevé les mises-à-jour suivantes :

pour ce mois-ci : Yoshimi passe en version 1.5.10. FluidSynth passe en version 2.0.3. Musescore passe en version 3.0. Rosegarden passe en version 18.12. Digital-Scratch passe en version 1.7.0. SchismTracker passe en version 20181223. Giada passe en version 0.15.3. Lsp-plugins passe en version 1.1.5. Reaper passe en version 5.965. Audiveris passe en version 5.1.0. Qtractor passe en version 0.9.3. Qsampler passe en version 0.5.3. Qsynth passe en version 0.5.4. Vee One Suite passe en version 0.9.4.

pour les mois précédents (mais que nous n’avions pas vu jusque là) : GoatTracker passe en version 2.74.



Post scriptum

Merci à allany, olinuxx, r1 et sub26nico pour l’écriture de cet édito, et on se retrouve le mois prochain pour une revue de l’actualité du mois écoulé !

