Édito musical de dogmazic – janvier 2019

Bonjour et bienvenue dans cet édito mensuel de Dogmazic.net pour janvier 2019 ! Nous vous souhaitons une bonne année, librement et tout en musique !

Voici les nouveaux albums pour le mois de Décembre, suivis des « pépites exhumées de l’archive ».

Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour janvier 2019

Cet album est divisé en neuf morceaux, mais s’écoute d’une traite car il n’y a pas de pause entre les différentes pistes. Démarrage en sonorités stridentes et calmantes entremêlées, une musicalité se partageant entre l’électro et le classique émerge doucement pour se laisser écouter entre la sérénité réconfortante du piano et la répétitivité angoissante des nappes électro. Il y a un côté comme dans un film de monde post-apocalyptique à la « Ken le survivant avec des petits débuts de fleurs qui repoussent au milieu des décombres poussiéreux des immeubles avachis et des routes urbaines explosées » si vous voyez un peu l’image. Le genre de film où les humains ont fait n’importe quoi et tout cassé, mais avec une fin optimiste où une enfant ramasse des fleurs pour l’anniversaire de son petit frère.

— trebmuh/olinuxx

J’imagine cet album comme une suite pour un ballet. C’est un dialogue entre un clavier sonore conventionnel, un piano, et un ensemble de sons numériques de synthèse. Démarche expérimentale séduisante, où dans le final « le survivant devient le tarse » l’instrument utilisé est un orgue, peut-être l’alliage entre le piano et le synthé. Album à écouter en tenant compte que sur scène il y a un autre art qui se nomme la danse.

— ardoisebleue

Un autre album, celui-ci étant plutôt « curieux », de Maxime Godfrin de vingt-cinq morceaux très courts, un seul dépasse une minute ! Il s’agit de morceaux fait sur l’idée de messages d’ascendeur. La musique est légèrement plus pêchue et industrielle que l’album ci-dessus, et incorpore quelques textes parlés. Je serais curieux de savoir si ces morceaux, ou jingles, ont été fait dans un but particulier du type « jeu vidéo », « installation artistique », ou autre…, ou juste pour se marrer.

— trebmuh/olinuxx

Cet album, qui semble être la bande son d’un spectacle de ballet contemporain, est une expérience plutôt intéressante. Un thème pour les -échafaudages- qui évolue étrangement jusqu’à ce dernier qui laisse le son s’effondrer sur le palier ! Et celui, répété à chaque -étage-, dans une conception différente avec comme point de clôture : le service de l’étage. Bon, c’est vrai que j’étais content d’arriver à l’entracte, pour se boire un godet comme il le propose. D’ailleurs, est-ce pour cette raison que l’étage 8 est destiné aux toilettes ? Un petit voyage dans un univers étrange et décontractant.

— ardoisebleue

10 morceaux pour cet album de musique futuriste/rock qui démarre avec un genre de mélange entre Steve Vai et Jean Michel Jarre. Avec des morceaux assez longs de plus de dix minutes, ce qui nous change des préformatés pour la radio, et qui permettent aux ambiances de se développer et d’évoluer au fil du temps. Ça fait plaisir aux oreilles et à ce qu’il y a entre ! Démarrage avec une guitare criante enveloppée dans une nuit de nappes électro synthétique, bataille entre sonorité analogique, et sonorité synthétique, le calme reprend le dessus dès le deuxième morceau. S’ensuit une aventure épique, puis une ambiances apaisées et relaxantes. De la musique imagée, se prêtant bien à l’imaginaire de film, ou de documentaire vidéo de paysages de natures, ou ce genre de choses.

— trebmuh/olinuxx

Un morceau unique de gospel se baladant au gré d’un rythme chaloupé teinté de R&B, qui sent bon la plage et les cocktails, avec de jolies voix.

— trebmuh/olinuxx

Trois titres jazzy, assez traditionnel dans la forme : du walking bass, un batteur shufflisant, un claviériste léger accompagnant joliment tout ça tout en prenant le devant parfois, et un violon régulièrement en tête de proue avec une gamme de jeu assez large, possédant des penchants vers le manouche de temps à autres. De belles musiques sans paroles, relaxantes, et ouvrant la pensée à de belles images touchantes et d’émotions variées. Bref, belle écoute à vous !

— trebmuh/olinuxx

Un album unissant un nouveau morceau à deux titres revisités de l’album -répétition- de septembre. Nous restons dans ce jazz clair, dépouillé, servit par un enregistrement d’une très belle sonorité, à déguster dans son fauteuil en soirée…

— ardoisebleue

Un morceau unique et plutôt court (moins de deux minutes) de musique 8 bits avec des mélodies entraînantes et sympathiques, tirant sur le médiéval et l’épique.

— trebmuh/olinuxx

Un 6 titres, moitié épique, moitié électro, moitié techno (oui, je sais, ça fait trois moitiés, et ça n’est pas grave puisque nous ne sommes pas en cours de maths ! ). Malgré quelques morceaux avec certaines sonorités pouvant être difficiles pour l’oreille en première instance, l’écoute demeure intéressante.

— trebmuh/olinuxx

Nous voici en pleine expérimentation électronique comme le laisse à penser l’image-avatar du compositeur. Il y a, derrière ces sons un univers parallèle aux compositions de Pierre Henry. Le seul souci de mon environnement perceptif est que la profusion des sons très recherchés et bien élaborés se piétinent, s’enchevêtrent, sans vraiment nous laisser le temps de les entendre, de les comprendre. À part quelques instants de pause où parfois même l’ouïe est agressée de sons violents, nous sommes entraînés dans un tourbillon indéchiffrable.

— ardoisebleue

Un seul titre ici, de musique bruitiste, qui nous écarte des sentiers sonores habituels. Une composition musicale un peu à la manière d’un tableau peint sans représentation d’objet, mais dans des jeux de nuances de couleurs, de textures, de formes,… écoute intéressante pour les curieuses et curieux.

— trebmuh/olinuxx

Ce deux-titres de DidJaws démarre très, très fort, avec un coté house alternative, expérimentale, une fois l’harmonie de base posée au piano, arrivent des motifs mélodiques hors du ton… Et le morceau se développe ainsi, avec une rythmique variée, et toujours cette complexité harmonique fort plaisante. Le thème initial va, puis vient, tout comme l’harmonie plus conventionnelle du piano qui compte les mesures. Le tout bati sur un bon vieux tempo en 4/4, soufflant ainsi le chaud et le froid. Le second titre reprend cette idée générale, à la fois, avec, on le sent, une joie intrinsèque au processus de composition, sans barrières et en toute liberté, pour un morceau de face B aussi réussi que celui de la face A. Ce single fait actuellement l’objet d’un financement participatif pour produire un vinyle édité à 200 exemplaires, il reste un peu plus d’un mois pour réussir à atteindre l’objectif qui lancera la production ! Ça se passe sur https://www.diggersfactory.com/vinyl/226432/didjaws-my-dark-journey !

— Shangri-l

Les Pépites exhumées de l’archive

En réalité ce n’est pas un album, c’est une suite de 14 compositions balançant entre la ballade et le rock. Mis à part les 5 titres de rock expérimental qui s’adressent à un public spécifique et parmi lesquels -V cell- semble être le plus abouti, Bruno Pitch nous offre plusieurs ballades où j’ai cramé toutes mes émotions sur -la danse des lucioles- la mélodie débutant dans un style simple et classique nous entraîne dans sa moitié dans une contrée musicale différente, nous rappelant que le compositeur expérimente à nouveau, comme dans -stare mesto-. On peut même considérer que tout ces titres ont un fond expérimental très appréciables. Dans les titres estampillés rock ma tendresse penche pour -cachemiregroove- quoi que -hotcat- , la nuit à traîner sur les gouttières…

— ardoisebleue

Un 4 titres de chanson française, mélangeant du rock, de l’accordéon, des accents de reggae, des sonorités et du chant en français avec des textes bien faits parlant de la vie, de notre monde, des amours,…etc.

Découverte intéressante de ce qui semble être une démo (4-titres), cet artiste a également un album 8-titres disponible dans l’archive de dogmazic qui vaut le coup de l’écoute si celui-ci vous a mis en joie.

Outro

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois de janvier 2019 : Shangril, olinuxx/trebmuh, ardoisebleue

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, voici le fil de forum consacré au prochain épisode de ce travail commun, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois sur http://forum.musique-libre.org

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

Infos générales

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre.

Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog http://musique-libre.org

– notre forum http://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC http://dogmazic.net/irc/

Bonjour et bienvenue dans cet édito mensuel de Dogmazic.net pour janvier 2019 ! Nous vous souhaitons une bonne année, librement et tout en musique ! Voici les nouveaux albums pour...