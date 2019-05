Édito musical de dogmazic – mai 2019

Bonjour et bienvenue dans cet édito mensuel de Dogmazic.net pour mai 2019 !

Voici les nouveaux albums pour le mois d’avril, suivis des « pépites exhumées de l’archive ».

Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour avril 2019

Un album de musique classique… Baroque plus précisément. Il n’y a pas a dire, l’émotion est bien au rendez-vous, avec des titres maîtrisés de bout en bout. L’ensemble des pièces est d’une grande cohérence, ce qui a pour inconvénient de donner quelque chose d’un peu répétitif, mais dans l’ensemble c’est un album à recommander, et même si vous n’aimez pas vraiment la musique classique vous risquez bien d’apprécier ces harmonies toutes en évidence mélodique et ces compositions qui parlent directement aux sentiments de l’être.

— shangri-l

Un très court morceau unique de trente-cinq secondes ici, plutôt rêveur et épuré.

— trebmuh/olinuxx

Les pépites exhumées de l’archive

Cet EP s’adresse spécialement aux amateurs d’acid music ! Désormais reconvertis sous le nom de The Acid Mercenaries (et même toujours dans le libre !), les Buzzworkers nous livrent des riffs acids avec des beats très groovy et dansant, alternant entre dance, house et techno.

Un des meilleurs EP d’electro acid selon moi (et j’en ai écouté tout un tas). Des sons de vocoders sont présents tout au long de l’EP, enjolivant cette musique martienne futuriste.

— Jawsberrebi

Outro

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois d’avril 2019 : Shangril, Jawsberrebi, trebmuh/olinuxx



Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, voici le fil de forum consacré au prochain épisode de ce travail commun, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois sur http://forum.musique-libre.org

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.



