Édito musical de dogmazic – juin 2019

Bonjour et bienvenue dans cet édito mensuel de Dogmazic.net pour juin 2019 !

Voici les nouveaux albums pour le mois de mai, suivis des « pépites exhumées de l’archive ».

Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour mai 2019

Album (sous licence CC BY ND 2.0) de 19 titres de plus d’une heure et demi de rock français se situant musicalement quelque part entre Téléphone, Gotainer, Higelin, Dutronc, Bashung, Voulzy et Thiéfaine . Ça fleure bon les années 80. par ici ! Bonne énergie garantie.

— olinuxx/trebmuh

Les pépites exhumées de l’archive

Je vous propose une matinée, portes et fenêtres ouvertes, assis(e) sur le sol, adossé(e) au mur, le regard fouillant le lointain, en écoutant les titres de cet album. Il m’a renvoyé vers les années 70/80. Une bonne technique pour le son sert des textes clairs et des musiques soignées. Régalez vos oreilles !

–ardoisebleue

Voilà un artiste étonnant, qui entonne des ritournelles seul à la guitare… Avec une technique notable, qui fait le grand écart entre les influences folk-rock des années 60, mais aussi les motifs rythmiques cher au rock/grunge des années 90, particulièrement quand ce dernier proposait des titres acoustiques. Un musicien intéressant qui vous entraîne dans un univers plein d’intimité et d’émotion. Je recommande fortement.

— shangri-l



Outro

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois de juin 2019 : Shangril, trebmuh/olinuxx, ardoisebleue



Il est issu d'un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s'impliquent dans la vie du projet.

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.



