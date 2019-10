Édito musical de dogmazic – octobre 2019

Bonjour et bienvenue dans cet édito mensuel de Dogmazic.net pour octobre 2019 !Voici les nouveaux albums de ce mois, suivis des « pépites exhumées de l’archive ».

Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour le mois écoulé

Trois courts morceaux ici, de la poésie parlée, posée sur des bandes sonores tantôt apaisante et bucolique, tantôt jazzy, tantôt dessin-animé des années 80. Une écoute intéressante.

— olinuxx/trebmuh

Un long morceau de près de 14 minutes. Il s’agit ici d’électro psychédélique minimaliste où le beat soutenu se marie avec des guitares planantes, des voix lointaines et des synthés aériens. Le morceau, quoique très répétitif, possède une progression maîtrisée. Le voyage passe donc par diverses étapes et divers développements d’ambiances conduisant à une impression de club lounge cyberpunk du plus bel effet.

— DECAY

Deux pistes ici, pour deux morceaux de gros métal à tendance punkisante, qui blaste dans la rythmique, qui grinde dans les guitares, qui crie dans le micro, et qui dégouline partout dans les tympans. Si tu n’aimes pas ça, n’écoutes pas, ça ne changera probablement pas ton opinion.

— olinuxx/trebmuh

Ouh yeahhhhh, un album complet d’Erwan, avec des morceaux teintés d’années quatre-vingt, d’électro, de guitares, de références à l’informatique, de joie, de bonne humeur, et de voix d’enfants.Chouette écoute, plusieurs morceaux qui peuvent rester dans la tête assez longtemps, bref, un album qui vaut vraiment le coup.Petit plusse pour moi car c’est un album conçu et fabriqué avec des logiciels libres.Un bon point et un livre pour celle ou celui qui trouvera la signification du titre de l’album et le postera en commentaire !

— olinuxx/trebmuh

Du funk ! Malgré le nom du groupe et la pochette pouvant faire peur, nous avons ici trois titres de funk allant du jazz au métal. Bien enregistrés, bien produits. Ça sonne bien, ça joue bien et les changements d’ambiances sont très bien gérés. Bref c’est du tout bon.Bien entendu on reste sur une musique assez technique, et pas forcément accessible, mais il y a là bon nombre de respirations et de passages catchy qui vous permettrons de supporter les solos à rallonge si cher au style.

— DECAY

Un morceau unique ici, de l’électro qui pourrait être la musique d’intro ou de générique d’un film. Morceau entraînant, on attend l’album de BO avec impatience !

— olinuxx/trebmuh

Ah ben ça commence comme du très bon dub, tout à fait dans les codes du style, mais avec un coté légèrement « borderline » et un peu, comment dire, barré… Et on écoute, et on écoute, et on apprécie la totale maîtrise d’un style, qui, il est vrai, est fortement délimité. Grosse basses bien puissantes, mises en avant par une production qu’on ne peut au pire que qualifier d' »honnête », voire, elle pourrait vous plaire d’avantage que cela ! C’est, vraiment, comme le dit le nom du projet, du DUB, du vrai de vrai dub, fort heureusement aéré par des guitares, qui amènent un vrai souffle frais par rapport au dub purement numérique ! Les lignes de basses sont entêtantes elles aussi, et on sent vraiment sur cet album une réelle envie de bien faire !

— Shangri-l

Les pépites exhumées de l’archive

Une fois de plus, personne pour nous exhumer une pépite ce mois-ci ! On vous attend !

Outro

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial de ce mois : Shangri-l, nomys/decay, olinuxx/trebmuh.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois sur http://forum.musique-libre.org.

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir

Infos générales

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre.

Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog http://musique-libre.org

– notre forum http://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC http://dogmazic.net/irc/

Bonjour et bienvenue dans cet édito mensuel de Dogmazic.net pour octobre 2019 !Voici les nouveaux albums de ce mois, suivis des « pépites exhumées de l’archive ». Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour...