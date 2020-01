Édito musical de dogmazic – janvier 2020

Bonjour et bienvenue dans cet édito mensuel de Dogmazic.net pour janvier 2020 !

Voici les nouveaux albums de ce mois, suivis des « pépites exhumées de l’archive ».

Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour le mois écoulé

Cette quatorzième joute organisée par linuxmao.org avait pour thème « Bouche à oreille ». Les différents participants se sont donc rencontrés autour de ce thème et cet « album » publié sur Dogmazic en est donc le résultat. Davantage d’informations ici : https://linuxmao.org/forumthread89983 .

— olinuxx/trebmuh

Ainsi cette joute-ci organisée par LinuxMAO avait pour principe un travail sur la contrainte : n’avoir à travailler que sur des échantillons (« samples ») ou des pistes vocales, éventuellement filtrées, triturées, modifiées, mais, aucun synthétiseur, aucun instrument, non, seulement des pistes de voix. Et cela donne un album très plaisant, assez trip-hop au début avant d’évoluer vers d’autres horizons. Les participants à cette joute ont évidemment rivalisé de créativité et cela s’entend bien. Une écoute à recommander.

— Shangri-l

L’EP contient, de prime abord, que deux morceaux, un remix et un morceau original.Le premier « Jungle Train » avance à une cadence infernale, au son de synthé plutôt funky et parfois jazzy. Pas de doute, ce morceau aurait pu très bien faire office de bande son pour un niveau du jeu vidéo Donkey Kong Country, car en effet, arnoldSRecords arrive parfaitement à nous plonger dans un contexte exotique grâce notamment aux trompettes en fin de morceau. Le second morceau est moins accessible pour l’auditeur, mais toujours dans un milieu exotique. Le trip du musicien nous aura mené dans contexte sombre, avec des synthés sous disto et avec un piano jouant dans les graves.

— Jawsberrebi

Deux morceaux de pop-rock-électro-radio, très teinté années 80. Paroles en français. Plutôt sympa, enrichi d’un petit côté punk.

— olinuxx/trebmuh

Un album jazz/funk/électro qui nous emmène dans une aventure épique ! Ambiance garantie, histoire racontée en français, on plonge directement dans un récit dont il est difficile de ressortir. Une histoire avec des loubards, des embrouilles, des effets sonores, et des gros mots ! Pour celles et ceux qui connaissent, il y a un côté « donjon de Naheulbeuk » pour adultes là dedans.Une tuerie cet album. Mis en préféré direct ! J’attends le prochain avec impatience !

— olinuxx/trebmuh

De la guitare bourrinante et de la boîte à rythme derrière. Des titres de morceaux en anglais, mais pas de chant. Treize plages dont la majorité sont vraiment très courtes, ce qui fait que le total fait un peu moins de dix minutes de musique.

— olinuxx/trebmuh

2 morceaux d’un peu plus de quatre minutes chacun de techno en recherche. En recherche de quoi, je ne saurai vous dire, mais il y a une recherche ici, c’est certain, ça sort des sentiers battus habituels. Il y a un côté fait-main qui ressort de l’audio.

— olinuxx/trebmuh

Onze morceaux de pop rock en langue française. Les influences iront ici se trouver du côté de Stéphane Eicher, voire de Téléphone. Bien écrit, bien pensé, bien réalisé, ces chansons pourraient aisément se retrouver à la radio après avoir enlever quelques imprécisions de mixage. Très beau boulot.

— olinuxx/trebmuh

Une toute petite piste esseulée ici de trois minutes et demi, une balade pop-rock qui commence avec un peu d’harmonica en apéritif, et continue avec un plat principal à base de guitare et un texte chanté en français malgré un titre en anglais. Un peu de batterie vient agrémenter le tout de temps à autres.

— olinuxx/trebmuh

Dix-huit pistes ici. Ça démarre par une ambiance à la Jean Michel Jarre, puis un rythme techno arrive à fond de balle. S’enchaînent différentes choses, probablement introduites par des influences diverses et variées, sonnant tantôt comme bontempi, tantôt comme des dessins animés, tantôt comme le film « Maman j’ai raté l’avion », tantôt comme une jeu vidéo des années 80,…etc. Une piste possède du chant (en anglais).

— olinuxx/trebmuh

Huit pistes de musique techno ici, très connotée « ambiant music » mais qui tire vers de la house par moment. Des morceaux plutôt longs par rapport aux habitus des standards radiophoniques.

— olinuxx/trebmuh

Neuf morceaux pour environ cinquante trois minutes de musique. Du gros hard rock extrême qui grinde et qui sature.

— olinuxx/trebmuh

18 plages audio pour presque cinq heures de son. Du son modulaire, progressif, ambiant, techno, électro… dans ce goût là quoi !

— olinuxx/trebmuh

Un morceau tout seul ici, trois petites minutes de musique électro qui tâtonne, qui s’aventure, qui découvre. Un « single » qui reste dans la lignée des précédents morceaux de Calyman sur Dogmazic.

— olinuxx/trebmuh

Cinq morceaux, tous taillés d’à peu près la même longueur aux alentours de 3 mins 30. Des balades, de la guitare, du piano, un peu de synthé, avec du chant en anglais. Écoute reposante.

— olinuxx/trebmuh

Un seul morceau de 4 minutes ici. Enfin… « morceau » si l’on veut, plutôt une « plage » de bruit robotique.

— olinuxx/trebmuh

Revoici Calyman avec un morceau unique d’électro d’une durée de quatre minutes, toujours dans son style : synthés, pianos, batterie, et effets audio.

— olinuxx/trebmuh

Une piste unique de R’n’B, relativement courte d’une minute 26, chanté en français.

— olinuxx/trebmuh

Un morceau unique ici aussi, morceau de trois minute et demi. À cheval entre la techno et l’ambiant.

— olinuxx/trebmuh

Les pépites exhumées de l’archive

Ce mois-ci, j’ai réécouté tous les albums de l’artiste Visio (voir https://play.dogmazic.net/artists.php?action=show&artist=5039 ). Il me semble avoir déjà chroniqué au moins un de ces albums dans les éditos de Dogmazic d’ailleurs.

Visio a produit 7 albums ou EP dans les années 2010, 2011, et 2013. Il a un style de guitare, de conception, et de mixage bien particulier qui donne une coloration assez spécifique à sa musique, coloration qui se retrouve dans chacun des 53 morceaux qui composent les 7 albums que cet artiste téléversés dans l’archive.

Musicalement, les guitares sont probablement influencées par des guitaristes comme Steve Vai ou Joe Satriani, un son très rock voire hard rock, mais jamais désagréable ou « bourrin » à l’oreille. Le tout accompagné tantôt de nappes de synthé, tantôt d’une batterie (provenant probablement de la boîte à rythme Hydrogen si mes oreilles ne me trompent pas), pas de chant, des effets audio en tout genre. Des guitares doublées/octavées en spatialisation droite/gauche.

Bref, des ambiances qui me font penser aux années 80 sans que je ne sache vraiment pourquoi et des morceaux et albums que je peux réécouter régulièrement sans m’ennuyer. Mon album préféré ? Probablement « Return to paradise ».

Merci Visio !

— olinuxx/trebmuh

Outro

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial de ce mois : Shangri-l, olinuxx/trebmuh, Ladee, Jawsberrebi.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois sur http://forum.musique-libre.org .

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.



Infos générales

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre.

Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog http://musique-libre.org

– notre forum http://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC http://dogmazic.net/irc/

Bonjour et bienvenue dans cet édito mensuel de Dogmazic.net pour janvier 2020 ! Voici les nouveaux albums de ce mois, suivis des « pépites exhumées de l’archive ». Nouvelles publications sur Dogmazic.net...