Édito musical de dogmazic – mars 2020

Bonjour et bienvenue dans cet édito mensuel de Dogmazic.net pour mars 2020 !

Voici les nouveaux albums de ce mois, suivis des « pépites exhumées de l’archive » puis des « nouvelles du forum ».

Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour le mois écoulé

Une plage audio de plus de trois minutes pour Calyman qui téléverse beaucoup de choses dans l’archive ces temps-ci. Un morceau de pop électro avec une voix en anglais.

— olinuxx/trebmuh

Un morceau très organique par son duo basse-batterie qui marche à merveille. Une voix chaude qui embaume les claviers électroniques, et un Rhodes qui pose une ambiance très calme et jazzy. Excellente trouvaille, pour sa production et sa voix !

— Jawsberrebi

Quatre plages audio pour environ une demi heure de musique. De la techno/électro/noise, assez expérimental par moment, avec certains passages progressifs. Très peu de texte.

— olinuxx/trebmuh

Vingt-deux plages audio pour environ deux heures et demi d’audio électro/ambiant/expérimental. Du bruitage, des ambiances, des triturations, des trucs qui ressemblent à des cris de baleines ou autre animal marin, et des bouts de silence également, beaucoup même. Des fois ça part en musique, des fois ça reste à l’état brut. Il ne faudra pas se faire avoir en pensant qu’un morceau est terminé alors qu’en fait… non… c’est juste un bout de silence au beau milieu du son ! Et même…, même des fois, y’a des bouts de voix d’humain.

— olinuxx/trebmuh

Trois plages audio pour un peu plus d’une demi heure de musique improvisée à la guitare et aux effets audio numériques. J’aime beaucoup ce travail d’ambiance, progressif, aventureux, mélodieux, langoureux, voluptueux,… on sent bien le musicien rompue aux pratiques du jazz. Bon, il faut dire que Nicolas est un copain, qu’il utilise LibraZiK, et qu’il participe à son développement en faisant des tests notamment. En conséquence, mon avis doit être quelque peu biaisé mais l’écoute vaut carrément le coup tout de même !

— olinuxx/trebmuh

Trois plages audio ici aussi, chacune de 3 minutes et 57 secondes précises ! De la trituration de son, de l’ambiance, avec un côté post-industrielle dans le sentiment généré.

— olinuxx/trebmuh

Un morceau unique de 5 minutes 20 secondes du style « techno ».

— olinuxx/trebmuh

11 pistes – 66 minutes et 11 secondes de musique ambiante synthétique, qui nous rappelle furieusement les années 80.

— olinuxx/trebmuh

Un seul morceau de presque trois quart d’heure ! C’est ça aussi la musique libre ! Une ambiance complète, un genre d’opéra rock/pop, répétitif et progressif. Avec des textes prononcés ou chantés en français.

— olinuxx/trebmuh

Quatorze morceaux pour un peu plus de 35 minutes de musique. De l’électro punk techno industriel avec parfois des choses plus dansantes, et des fois de la techno dans le plus pur style. Des voix en anglais viennent ponctuer l’écoute.

— olinuxx/trebmuh

Deux titres pour environ 35 minutes de musique ici. Un travail d’ambiance rock-post-industrielle pour le premier titre. Quelque chose de plus mélodieux, de plus musical pour la deuxième plage, plutôt progressif ici.

— olinuxx/trebmuh

Trois titres pour un peu moins de 20 minutes d’audio ici aussi. Dans la même veine que le paragraphe d’au dessus relatant du même groupe, de l’ambiance post-rock industrielle progressive.

— olinuxx/trebmuh

Les pépites exhumées de l’archive

Pas de pépite exhumée ce mois ci ! Nous vous rappelons que cet espace est le votre, vous venez quand vous voulez partager vos découvertes musicales 😉 !

Les actus du forum et autres trucs

Un nouveau venu sur notre forum, Tintin, galère avec la musique libre de droit, en bref il a trouvé à une époque une instru mais maintenant n’arrive pas à re-pister l’auteur original, si vous pouvez l’aider c’est sympa : discussion.

Explicite, dont on parle plus bas ici, a réalisé tout seul comme un grand un clip pour son morceau « Automatique » et il est venu en parler, bien sûr : discussion.

C’était un sujet qui a passionné beaucoup d’entre nous… Le financement du documentaire libre « sortir du cadre » est finalement bouclé ! Pour en savoir plus il suffit de consulter le fil de forum afférent : discussion.

On continue de discuté des conditions légales pour une webradio sous licence libre… Au dernières nouvelles, la SPRé n’aurait, finalement, pas à être payée… De ce que dit la SACEM. Mais des voix discordantes s’élèvent. Notre investigateur bénévole, la webradio Trafic2Rock, continue d’enquêter… Suspense ! discussion.

Le netlabel Earshelter, habitué de notre forum, nous présente un nouvel opus des No Pasaran, entre breakcore et postpunk : discussion.

On dirait pas comme ça, mais maintenir le site Dogmazic.net réactif et fonctionnel demande pas mal de boulot ! Dernier chantier en date, un sacré gros nettoyage de la base de donnée pour plus de réactivité pour le site : discussion.

On revient sur la procédure de « dépôt » d’une œuvre sous licence libre ou ouverte, un bon petit rappel qui pourra intéresser les curieux de la licence de libre diffusion : discussion.

Explicite, le fameux rappeur libre, a eu une longue interview en radio, avec du slam en direct, et la diffusion de quelques un de ses titres, dans l’émission ‘dis moi ta poésie’ sur IdFM : discussion.

DidJaws est finalement de retour avec son nouvel EP « Home Made Techno » également disponible en CD gravé DIY : discussion.

Les « CC Music Awards » recherchent des volontaires pour être membre du jury : discussion.

Une fois de plus quelqu’un est venu nous voir pour savoir comment utiliser une musique dans une vidéo YouTube : discussion.

Still Living Creature signe un énième retour avec un titre IDM/Braindance : discussion.

La collection de singles de Calyman continue de grandir : discussion.

L’infâme Me In The Bath continue de polluer l’infosphère avec un nouveau titre, « Nathan » : discussion.

Le bug d’affichage qui était présent depuis quelques temps et bien gênant pour téléverser, est corrigé : discussion.

On continue de discuter de ce fameux arrêt de la cours de cassation qui entérine que la SPRé sera perçue par l’entremise de la SACEM y compris pour les artistes qui n’en sont pas sociétaires : discussion.

Les améliorations progressives de la réactivité du site sont toujours en cours, grâce au travail admirable de notre cher Luciolebrillante : discussion.

Outro

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial de ce mois : Shangri-l, trebmuh/olinuxx, et Jawsberrebi.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois sur http://forum.musique-libre.org .

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.



Infos générales

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre.

Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog http://musique-libre.org

– notre forum http://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC http://dogmazic.net/irc/

Bonjour et bienvenue dans cet édito mensuel de Dogmazic.net pour mars 2020 ! Voici les nouveaux albums de ce mois, suivis des « pépites exhumées de l’archive » puis des « nouvelles du...