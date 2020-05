Édito musical de dogmazic – mai 2020

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour mai 2020. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois ci

Huit morceaux d’électro-ambiant pour une quarantaine de minutes d’odyssée musicale tout en synthèse auditive.

— olinuxx/trebmuh

Un morceau unique ici de quatre minutes, qui nous transporte dans une ambiance médiévale. Si ce morceau a été fabriqué avec des logiciels libres, alors il aurait sa place dans la joute n°15 de linuxmao.org !

— olinuxx/trebmuh

Du Joseph Curwen pur sucre ici. Douze morceaux pour presque une heure et demi de musique.

— olinuxx/trebmuh

Un album électro-pop très typé synthèse des années 80. On peut y déceler des influences Jean-Michel-Jarrienne, ou des sonorités qui ressemblent à s’y méprendre à une énorme paire de… ah non, ça c’est un film, reprenons alors : …ou des sonorités qui ressemblent à s’y méprendre à des génériques de dessin-animés des années 80 (les cités d’or, olive et tom, … ce genre de chose). Pas de paroles ici, uniquement de la musique.

— olinuxx/trebmuh

Ça commence au banjo, mais ça tourne vite fait au rock ! Typé blues, les morceaux s’enchaînent et ravissent l’oreille. Environ 35 minutes de musique. Chouette écoute, plutôt bien produit. Je mets cet album dans mes favoris !

— olinuxx/trebmuh

Six morceaux pour un peu plus de vingt cinq minutes de pop électro à tendance rock’n’roll ici. Pas de parole/chant. Juste un chouilla de voix utilisé comme échantillon. Ce mélange instrumental et musical est très réussi et original. Ça s’écoute plutôt bien, et ce même si ce style musical n’est pas mon habitude. Les sonorités de synthèse sont agréables, les morceaux sont construits de façon intéressantes, bref, c’est chouette du début à la fin. Et hop ! Un deuxième album de suite dans mes favoris !

— olinuxx/trebmuh

Une émission de ouèbe-radio à propos d’un label russe indépendant qui tourne autour du rock (pop-rock, punk, métal, hardcore,…). Plus artistes dans des sous-genre du rock différents, dont certains très très rock, attention aux oreilles fragiles ! Chouette émission de radio à l’ancienne, merci !

— olinuxx/trebmuh

Environ trois quart d’heure de musique présentée en dix morceaux ici. Le style général fait penser à une bande originale de film. C’est orchestral, tantôt pop, tantôt épique, tantôt électro, tantôt rock… rempli d’influences diverses et variées. Certains sons sonnent un peu « plastique », probablement du à l’utilisation de banques de son, ce qui donne vraiment envie d’entendre cette musique jouée par de vrais musiciens en chair et en os !

— olinuxx/trebmuh

Trois « singles » ici de Calyman, décidément très en production ces temps-ci ! Environ 8 minutes de musique en tout.

Deux morceaux de dance/pop/électro, avec quelques voix parsemées ici et là (certaines en français, d’autres en anglais, et encore d’autres tellement vocodées qu’il est difficile d’en être sûr ! ). Et un morceau d’ambiant qui est un morceau sans voix, assez planant, et légèrement progressif. Ces trois morceaux sont diffusés sous licence by-nc 4.0.

— olinuxx/trebmuh

Un deux titres ici, deux fois le même titre en version « radio » et en version « all night » beaucoup plus longue. Musicalement, ça s’apparenterait à de la techno/électro/ambiant je dirais, sans toutefois en être complètement sûr.

— olinuxx/trebmuh

Un genre de hip hop ambiance teinté de R’n’B, avec une voix en anglais. Un rendu très personnel, très « fait à la maison », et très intéressant pour Lip Gloss qui est un morceau unique d’un peu plus de trois minutes. EG-101 and Monolog est sur la même vague peut être un chouilla plus électro et comprend 3 morceaux pour environ un quart d’heure de musique. Pas de voix humaine ici, pas de paroles, uniquement de la musique. Tendance techno pour le dernier morceau.

— olinuxx/trebmuh

De la recherche, de l’hardiesse jusqu’à l’oser. Il y a parfois une légère lassitude sur la durée, la témérité se doit d’être brève. Dans « day3 » une tentative de mélodisme est très perturbée par le déséquilibre des niveaux ! Mais que foutre ! Ça booste au petit matin !

— ardoisebleue

De la guitare classique, hispanisante, on peut même y entendre des choses ressemblantes à de la guitare jouée par Brassens… et de la belle guitare ici ! Environ trois quart d’heure de musique disposée en dix-huit morceaux pour le « Disque 2 » et 35 minutes en neuf morceaux pour le « Disque 1 ». Vraiment très agréable à écouter, ça passe tout seul. Hop, c’est mis dans mes préférés chez moi ! J’ai vu que Laurent était inscrit sur l’archive dogmazic depuis janvier 2019 et avait déjà publié un album sur Dogmazic, ce qui fait qu’on la chance d’avoir trois albums de lui !

— olinuxx/trebmuh

L’artiste squawkbloc place ici un quatrième album sur Dogmazic. Pas de parole ici, que du son, du noise-rock-punk à base de guitare saturée et très mise en avant avec un peu de batterie/percussion en arrière-plan dont on se saura pas vraiment si c’est une batterie jouée par un batteur ou une boîte à rythme (mon intuition me dit que c’est une BàR),. À part un morceau latino beaucoup plus posé, le reste est de la noise… parfois très noise, et parfois expérimentale aussi !

— olinuxx/trebmuh

Encore des captations de contes par Askatu, artiste inscrit depuis juillet 2019 qui partage ici quatre albums de plus sur dogmazic pour un total de douze à présent.

— olinuxx/trebmuh

Une suite de monologues quelquefois distrayants comme « la gare … » ; C’est une expérience téméraire que nous devons apprécier.

–ardoisebleue

Un morceau court (une minute et demi) unique ici de rap, avec une voix en espagnol (si je ne me trompe pas) mêlant une ambiance de favela et une piste de tendance musicale électro. Premier morceau envoyé pour cet artiste qui vient de s’inscrire sur Dogmazic en ce début de mois d’avril.

— olinuxx/trebmuh

Les pépites exhumées de l’archive

Au début, une incursion dans les années 60/70. Le son guitare « plate » dans « ballade de Sophia » avec en fond l’orgue et une intervention des chœurs peut rappeler à certains d’entre nous cette période : tout y est ! Nous pouvons même imaginer les musiciens perchés sur les palettes supportées par les tréteaux, et nous obtenons ce slow closant le bal, il va falloir retrouver la bagnole et rentrer sans trop zigzaguer !!! Mis de coté les deux extraits funk et Billy, un album au accent rétro agréable. Malgré tout le compositeur termine avec un titre beaucoup plus actuel, qu’il se rassure il n’était pas reclasser dans le jurassique.

— ardoisebleue

Ce petit bout de texte n’est pas à propos d’un album, mais d’un artiste e-rencontré sur le canal IRC de dogmazic (serveur freenode) et qui venait pour un petit soucis de connexion. Du coup, j’ai écouté un peu ce qu’il faisait. Et c’est plutôt chouette. Il est présent dans l’archive dogmazic et a déjà publié 5 albums de longueurs variables et de style divers également. C’est uniquement musical, sans chant, et ça va de la pop, à l’électro, en passant par le classique, la pop, le rock, l’expérimental, de la world music, de l’ambient,… bref, un artiste qui n’a pas peur d’explorer différents horizons sonores et de la mélanger comme son envie lui dit. Tous ces morceaux sont agréables à l’oreille, il faut dire qu’il y a un jeu de piano assez présent plutôt chouette, des basses qui font le taf, et un mixage toujours très bien qui met bien en valeur tout cela. À noter que tout est sous licence CC BY-NC-ND 3.0 .

— olinuxx/trebmuh

Nouvelles du forum et autres

Des mixtapes illégales dans l’archive ? discussion

Still Living Creature présente un nouveau 2-titres électro : discussion

Calyman continue (vous l’avez deviné) de venir nous présenter ses nouveaux singles à un rythme soutenu : discussion

On discute de la gestion des genres musicaux dans notre archive musicale : discussion

La webradio Trafic 2 Rock se transforme et mute pour devenir une émission hebdomadaire, un fil très intéressant qui aborde les questions de la diffusion et des licences libres ou ouvertes : discussion

Kidjazz vient nous parler d’un outil en ligne pour organiser des répétitions à distance entre musiciens : discussion

Vous connaissez SourceML ? C’est un CMS développé par notre ami dj3c1t qui permet de publier des kits de remix et de tracer les réutilisations d’instance SourceML en instance SourceML. On discute technique, déploiement, et tout ça en ce moment, par ici : discussion

Outro

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial de ce mois : Shangri-l, olinuxx/trebmuh, et ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois sur http://forum.musique-libre.org .

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

Infos générales

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre.

Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog http://musique-libre.org

– notre forum http://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC http://dogmazic.net/irc/

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour mai 2020. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de...