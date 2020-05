Sortie de LibraZiK-3

Pas de nouvelle sur le blogue depuis le billet du 30 janvier. Un peu plus de trois mois donc. J’espère que vous n’avez pas eu trop peur !

La raison principale est que j’étais dans les fourneaux de LibraZiK-3 pour corriger (ou tenter de corriger) des bogues embêtants (et la plupart l’ont été !) ainsi que pour mettre la documentation à jour.

Bref, ça y est, LibraZiK-3 est disponible pour tous les utilisateurs francophones ou non, et pour amd64 (architecture 64 bits) et i386 (architecture PC 32 bits).

Remerciements

Pour démarrer ici, je commence avec les remerciements : merci énormément à Nicolas « sub26nico » pour l’énorme quantité de tests qu’il a réalisée, m’aidant ainsi a faire avancer le travail rapidement. Merci aussi aux autres testeurs et rapporteurs de bogues : Erwan « r1 », Mathieu « houston4444 », Julien « jujudusud », Julien « diigitae », Didier « bluedid29 », Pierrick « piep », « gepeto », Brian « briandc », Lionel « leyoy », et merci aux aides notamment pour les corrections de bogues à Jean-Pierre « jpcima », Mathieu « houston4444 », et Erwan « r1 ». Un autre merci va à Elisa qui a conçu les images de fond d’écran de cette nouvelle mouture de LibraZiK lors du travail financé par le Jardin Moderne, merci à eux et spécialement à Simon. Si je vous ai oublié ici, j’en suis navré, mais sachez que je vous remercie tout de même ! … et venez me le signaler afin que je vous rajoute à la liste.

Évidemment sans oublier tous les développeurs à travers les cieux, l’espace et le temps, des logiciels libres présents dans LibraZiK-3. Vous êtes tous et toutes véritablement super.

C’est quoi LibraZiK-3 ?

LibraZiK-3, c’est donc une nouvelle LibraZiK, qui prend appui sur Debian « Buster » 10 à présent (LibraZiK-2 prenait appui sur Debian « Stretch » 9). Dans l’ensemble, ce sont toujours les mêmes principes qui animent ce projet et il n’y a donc pas beaucoup de différences sur la logique de la distribution. Disons que pour résumer les différences majeures :

un gros effort a été fait pour permettre aux non-francophones d’utiliser LZK-3 : cet effort avait déjà été bien commencé lors de LibraZiK-2, et il n’y a maintenant plus rien qui empêche un non-francophone d’utiliser LibraZiK-3. Les utilisateurs francophones prendront soin d’installer le paquet supplémentaire librazik-apt-fr afin d’avoir les interfaces graphiques des quelques logiciels récalcitrants quand même en français. Ceci est mentionné en détails dans le manuel de LibraZiK-3. Les non-francophones n’ont plus besoin d’installer le paquet librazik-apt-nonfr qui était nécessaire avec LibraZiK-2.

afin d’avoir les interfaces graphiques des quelques logiciels récalcitrants quand même en français. Ceci est mentionné en détails dans le manuel de LibraZiK-3. Les non-francophones n’ont plus besoin d’installer le paquet qui était nécessaire avec LibraZiK-2. une myriade de logiciels ont été mis à jour, veuillez consulter la page du manuel qui traite des différences entre LZK-2 et LZK-3 pour avoir un aperçu

la documentation a été mise à jour en très grande partie, ici aussi, veuillez consulter la page du manuel qui traite des différences entre LZK-2 et LZK-3

Migration LZK-2 -> LZK-3

Si certaines ou certains d’entre vous avez en tête de faire une migration de LZK-2 vers LZK-3, sachez qu’à ce stade, il est conseillé d’éviter la mise à jour. Ceci car il y a un vilain bogue qui fait dysfonctionner jackd après la mise à jour. Plutôt embêtant pour un studio audio-numérique. Nous l’avons traqué, mais n’avons pas découvert où il se cachait précisément et donc, ne pouvons pas le corriger ou documenter un contournement. En conséquence, il est conseillé de s’orienter vers une réinstallation complète d’un système LibraZiK-3.

Conseil : finissez vos projets entamés avec LZK-2 sur LZK-2, sauf si il y a une urgence, il n’y a pas besoin de vous presser pour LZK-3.

Divers

Il n’y a pas d’ISO pour le moment, probablement plus tard lorsque la collaboration avec le Jardin Moderne sera terminée.

À priori, dans les prochains jours/semaines, le travail devrait être concentré sur des mises à jours de logiciels et quelques nouveaux logiciels également (n’hésitez à venir demander gentiment si quelque chose vous manque et pourquoi), et aussi sur la rédaction d’un manuel d’installation en anglais.

En attendant, que les musiques résonnent !

Olivier

