Édito musical de dogmazic – juin 2020

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour mai 2020. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois ci

[Joute 15]Étincelles mécaniques médiévales (2020) – linux mao

Habituellement, les sons trop axés MIDI (trop secs) me refroidissent un peu, ce n’est absolument pas le cas ici, ils ajoutent même à l’esthétique. On a à faire à un bel exercice de style, parce que je sais pas pour vous, mais entendre de la musique médiévale (apparemment écrite vu la régularité) sortant d’une carte son de notre époque, c’est simplement fou. On passe aisément d’un titre à l’autre sans se décourager, bien au contraire, on y prend goût. Je ré-appuie sur Play après ma chronique. J’ai pensé aux travaux de Purcell, bien que ces pièces semblent dater de bien avant. Bravo aux gens de chez Linux MAO pour ce retour au moyen-âge. Difficile d’imaginer que nos ancêtres furent de gros barbares, (parenthèse) d’ailleurs cette thèse semblent révolue aisément, en constatant la cruauté sanguinaire de nos jours récents et celle du siècle dernier. Une fragile poésie se dessine au fil de l’écoute, du rêve, et un certain détachement. On respire. Et respirer, avec l’actualité qui nous accapare, c’est bien.

— kidjazz/Calyman

JMPC :

Là, c’est du miel. Les synthés basse peut-être un peu trop forts sur « Variable d’Ajustement ». L’ambiance est dépouillée et bien prenante, on pourrait le taguer de Post-Rock Électro. Les changements d’accords et l’arrivée de la guitare + les pads dans la deuxième partie, participent à une belle montée. Une certaine maturité pour ce qui est de l’écriture d’un titre, certes minimaliste. Je ne pourrai pas dire qu’il soit inspiré de quelques groupes ou artistes connus, et pourtant la musique de JMPC est familière. Vous l’écoutez, vous sentez que quelque chose se passe. Un son bien épais, qui mériteraient de se faire entendre un peu plus, et bien sûr d’encourager JMPC à poursuivre son chemin bien entamé.Je découvre un artiste qui aura encore beaucoup à donner. Réussite.

— kidjazz/Calyman

Calyman :

3 titres de 3 ou 4 minutes chacun ici dans des genres variés : un rock-électro, un techno-dance, et un électro-house, tous avec du chant en anglais. En licence CC BY 4.0 .

— olinuxx/trebmuh

Un ensemble de huit morceaux pour environ 23 minutes de musique, ensemble composé d’un mélange de style électro/dance/ambiant avec du chant en anglais, et un texte en français. En licence CC BY SA 4.0 ou Art Libre suivant les morceaux.

— olinuxx/trebmuh

Divers :

Bien apprécié ce titre dans la lignée de Pascal Obispo (la voix m’y a fait penser), désolé si ce n’est pas le but recherché. J’aurais étiqueté la musique de Post-Rock, toutefois, le titre étant chanté, il est plus orienté Pop, voir Chanson Française, sous un bel angle. Un texte peut-être plus long aurait été le bienvenu… au final, on laisse juste la voix et le texte nous emmener où l’on devrait tous se situer : « Au présent », le fait de l’appuyer sur des accords mineurs, le colore d’une fatalité-réaliste. Une mélancolie non-assommante ou virant à la dépression. Un ton juste, et une voix qui ne laissent pas indifférent.

— kidjazz/Calyman

Un morceau unique de chanson française à saupoudrage pop-rock, en deux versions (la deuxième étant un instrumental), morceau de trois minutes. Sous licence Art Libre.

— olinuxx/trebmuh

Dix morceaux pour environ cinquante minutes de musique qui se ballade entre un genre B.O. de film et une tendance pop-electro, voire un peu techno. Ces morceaux sont sous licence C reaction.

— olinuxx/trebmuh

Trois morceaux pour environ douze minutes de musique. De la guitare acoustique et du chant en français, le tout parsemé de piano ici et là. Les morceaux sont sous licence C reaction.

— olinuxx/trebmuh

Un morceau unique de dix minutes, qui oscille dans mes oreilles entre métal et B.O. de jeux vidéo des années 90. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à Cannon Fodder. Pas de paroles ici, un morceau sous CC-BY-NC-SA 4.0 .

— olinuxx/trebmuh

Les pépites exhumées de l’archive

À vrai dire, ce n’est pas une pépite exhumée, mais la pépite du mois sur Dogmazic. Logan Dataspirit n’en est pas à son coup d’essai, il sait ce qu’il fait le Monsieur, et il est plutôt prolifique. On est ici dans de l’électro très travaillée, plus sophistiquée que de la Lounge (étiquette fourre-tout). Le design sonore de l’ensemble de l’album est recherché. Ce ne sont pas de simples pièces électro avec du « boum-tchak » continu, mais de la vraie bonne musique, avec des changements d’accords, d’ambiances, et des arrangements au poil. Peu importe le morceau de cet album qui parvient aux oreilles, l’écoute est agréable. De petits rappels des 70’s (Krautrock / Electro) pour les mélodies. Les inconditionnels des Boards Of Canada, parfois Autechre, Brian Eno, et même de petits clins d’œil à Aphex Twin, ou Amon Tobin, pourront se régaler. J’espère que cet album aura sa place dans le Highlight et le Trending, et qu’on en parle sur quelques blogs musicaux, il le mérite réellement. Les kits de batteries utilisés sont un régal. Il y a un vrai gros boulot sur la production et l’élaboration de cet album. Si L’IDM vous parle, forcément cet album vous conviendra.

— kidjazz/Calyman

Nouvelles du forum et autre

par : Shangril, olinuxx/trebmuh, kidjazz/Calyman

Le blog et le forum ont été indisponible quelques heures en tout, le temps d’une mise à jour de l’OS qui s’est étalée sur deux jours. Merci à Hogren pour son travail !

Logan Dataspirit est de retour ! Ce grand producteur electro et house nous fait le cadeau d’un nouvel opus, par ailleurs chroniqué dans l’édition du mois dernier. Vous pouvez le découvrir par ici : discussion.

Explicite, le rappeur que l’on ne présente plus, a profité du confinement pour… tourner un clip ! Un clip confiné donc, pour la chanson issue de son nouvel album intitulée « dans mes pensées ». C’est par ici : discussion.

L’archive Dogmazic continue d’être soigneusement soignée, ici une défragmentation des tables, diverses mises à jours et nettoyage, au programme, et 350go de gagné d’espace disque sur le serveur : discussion.

Aisyk nous propose une émission pour tout comprendre de la compression sonore : discussion.

La playlist mensuelle de Radio Dogmazic, concoctée ce mois-ci par Kidjazz, est entrée en rotation ! Rendez-vous sur la radio pour la découvrir ! discussion.

La diffusion des CDs gravés DIY du nouvel EP de DidJaws, stoppée un moment pour cause de Covid-19, a repris. Dépêchez-vous il n’y en a vraiment pas beaucoup : discussion.

Crem Road records ouvre un fil permanent pour annoncer ses lives, premières et autre non-évènements youtubesques : discussion.

Calyman, entre deux singles, fait une pause pour présenter trois albums reprenant la collection. Comprenez moi bien : il a sorti un single, présenté les trois albums, et un sorti un autre single 🙂 discussion.

olinuxx/trebmuh a signalé la publication récente de la troisième version majeure de LibraZiK-3, la distribution de logiciels libres avec tout ce qu’il faut dedans pour produire de la musique libre : article.

Outro

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : Shangri-l, olinuxx/trebmuh, nomys, kidjazz/Calyman.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois sur http://forum.musique-libre.org .

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

Infos générales

L'archive dogmazic.net est éditée par l'association Musique Libre.

