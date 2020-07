Édito musical de dogmazic – juillet 2020

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour juillet 2020. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois ci

Paris – Cayenne

Trois albums très agréables de la part de Paris-Cayenne, la plupart des titres sont diffusables en FM (vraiment). Je prendrai plus de temps pour les écouter, parce qu’ils valent le détour.2ème album, Deuxième coup de cœur du mois, qui pourrait bien être le premier (c’est un album entier) J’ai pensé à Jehro, un peu Riké en solo, Matthieu Chedid, pour l’orientation musicale. Petites suites d’accords mélancoliques, qui entrent facilement dans l’oreille… et les textes posés tranquillement. De belles pointes d’humour, avec ça. Ils (il ?) ne se prennent pas au sérieux, et savent écrire des titres accrocheurs. Des allusions réalistes, ex : le quotidien d’une caissière de supermarché sur « Triste et Lent ». Je pense les programmer sur la prochaine playlist de Radio Dogma. Ils (ou il) s’approche(nt) de tdbt ou de Sam et Thierry Blanchard qu’on connaît bien chez Dogmazic. On en redemande.

— kidjazz/Calyman

De la pop-rock, souvent décalée dans les textes. Des textes en français, super de voir de la pop-rock dans autre chose que du gloubi-globish. Une chouette maîtrise de la langue, avec de belles allitérations et assonances partout, et des jeux de mots et de sens dans tous les sens et les mots. Et une métrique rythmique du texte parlé/chanté qui offre une particularité intéressante. Un genre d’ovni musical qui emprunte à quantité de style et remélange tout ça à sa sauce. Y’a du Higelin là dedans. Vraiment intéressant à écouter. Sous licence CC BY-NC-ND 2.5. C’est dans mes favoris.

— olinuxx/trebmuh

Un album d’ambiances sonores étranges et plutôt légèrement bruyantes, pour quatre longs titres aux croisées des chemins du post-rock et de l’électro bruitiste. Un mélange spécial et détonnant, et, considérant le style assumé de l’album, une réussite.

— Shangri-l

Proche de Placebo, au féminin. Les guitares sonnent plutôt bien, peut-être trop fortes dans les passages solo. La basse est un peu en dessous du mix. La voix pourrait être éclaircie en médiums et aigus. Après mes considérations techniques (que personne ne m’a demandé), je trouve que l’album s’écoute aisément, et est bien homogène. Rien de révolutionnaire côté compos, néanmoins, les musiciens ont un bon sens musical. Et la voix (légèrement dé-chantée) est agréable. Apparemment c’est une première pour eux sur Dogmazic et je salue la démarche.

— kidjazz/Calyman

Long morceau de près de 20 minutes ! De l’ambiant minimaliste avec un texte lu, parlant des crises qu’affronte l’humanité. Le texte s’articule autour du long listing de mots en « -tion » puis de mots en « -isme », comme dénonciations, puis il se termine sur ce qu’il « faudrait faire ». Donnant ainsi à penser à l’auditeur.

— kidjazz/Calyman

Excellent EP ! De l’électro/house de très bonne facture. Les instrus sont solides, les voix vocodées très cool. Un petit coté dance sur « No Time For Being Wrong » pas désagréable. Bref c’est frais, c’est du tout bon ! Le dernier titre est un morceau rock plutôt light, la voix rappelle Bowie, l’instru aussi. Ça fait le taf, il est cependant surprenant de terminer un EP vraiment électro avec un morceau comme celui-ci.

— decay/nomys

« Happy Birthday » version blues, « Song For Tara » et son irish tune feeling, confirmation avec les accents orientaux de « gypteegypt » : nous sommes dans un album nous faisant voyager d’un style à l’autre. En restant cependant dans une direction « orchestral »/bande originale. Si certains sons sonnent un peu cheap, les orchestrations, les arrangements et les parties de piano montrent de bonnes choses et les compo sont vraiment bien faites. La prod’ est elle le point faible, j’ai déjà parlé des quelques sons moins « naturels », mais certaines parties saturent carrément ce qui les gâche vraiment.

— decay/nomys

Morceau très intéressant, avec un son acoustique clean et épuré. Des paroles bien écrites, une voix de crooner entraînante et des accords bien rythmés.– Jawsberrebi

Très bien écrit, simple. Je le classerais bien volontiers « single du mois ». Encore une fois, j’ai pensé à Pascal Obispo (timbre de voix, en plus médium). Ce serait sympa d’entendre la version orchestrée : basse, guitare, claviers, batterie.

— kidjazz/Calyman

15 pistes de musique midi, plutôt brute. Le titre de l’album est bien trouvé, il rend compte de l’orientation très « hantant » des ambiances. Les lignes de basses sont hypnotiques, les rares voix désincarnées, les rythmiques nébuleuses et les synthés entêtants et dysharmoniques. Bref tout ça n’est pas très joyeux. Les titres s’enchaînent pourtant sans heurts pendant plus de 60 minutes. La répétitivité est donc centrale, malgré les nombreuses mélodies qui parsèment les morceaux, l’ensemble se laisse écouter comme un fond sonore appréciable pour autant que ce type d’ambiance soit ce que vous recherchez.

— decay/nomys

Nous avons ici 5 morceaux d’ambiant, les passages hypnotiques alternent avec l’étrange et le bizarre. Pour vous donner une idée, on navigue entre les morceaux indus’ de l’OST des Silent Hill et les sons midi ou voix pitchées de l’OST de Killer 7. Certains titres assez long (5-9 min) ont même de longues plages minimalistes. À noter qu’on continue notre rassemblement des titres « covid » avec le dernier titre : « covid – 1999 ».

— decay/nomys

Un morceau mêlant chant en français et instru’ midi. Le rendu est… étrange, mais pas désagréable une fois la surprise passée. Les paroles sont bien écrites et finalement l’instru’, très brut, appuie bien la gravité du morceau.

— decay/nomys

Les pépites exhumées de l’archive

J’avais déjà donné mon avis sur le forum pour cet EP de Didjaws, « Repetitive Temple » : j’accroche d’entrée sur le premier titre de la galette. Il me rappelle « The Third Eye Foundation » de Matt Elliott (déjà précisé). Pour la suite, c’est notre « Jacques » de Dj National qui me vient à l’esprit dans « Into my Factory » à mi-chemin entre minimalisme et musique concrète, pour l’utilisation des kits et des reverses. « The Endgame » avec une simulation de TB 303, teintée 8 bits. Sur « Glassroom », la texture du clavier est filtrée et moelleuse, peut-être un brin trop dépouillé comme titre, mais c’est dû au choix esthétique de l’album, afin de laisser l’ambiance s’installer, puisque de mini-éléments font leur entrée, à peu près toutes les 16 mesures (24 ?). Je ne me suis pas amusé à compter, mais je dois être à peu près dans les clous). On attend la suite.

— kidjazz/Calyman

Nouvelles du forum et autre

par : Shangril

L’association Musique Libre tiendra son assemblée générale le jeudi 16 juillet à 18 heures. Les adhérents sont appelés à voter pour diverses choses allant des membres du bureau aux orientations de l’asso, et les rapports moraux et financiers seront présentés. Vous pouvez nous rejoindre à l’heure H sur IRC : http://dogmazic.net/irc

Les nouvelles du forum

On reparle très brièvement de la possibilité d’un service d’annonce concert opéré par Musique Libre ici : discussion.

Depuis la dernière mise à jour de notre forum, le fil d’actualité de la page d’accueil est resté bloqué. Rassurez-vous les personnes en charge de ce genre de choses sont au courant et ça devrait bouger d’ici peu. C’est par là qu’on en parle : discussion.

Me In The Bath nous présente une petite avant-première de son album à paraître pour le netlabel day par ici : discussion.

Une reprise de Depeche Mode a été postée dans l’archive. Rappelons que la musique est protégée par le droit d’auteur et qu’on ne peut pas placer tout et n’importe quoi sous licence ouverte : on ne peut pas, évidemment, octroyer aux auditeurs des droits que l’on ne possède pas, sur une musique qui n’est pas de nous : discussion.

Quelqu’un est venu nous interroger sur la position de l’asso sur les accointances SACEM/Régime de Vichy… Uhm, étrange ! discussion.

Un label non libre vient faire un peu de promo chez nous, sans trop soulever l’enthousiasme des foules, donc : discussion.

Me In The Bath est venu annoncer son concert en mode COVID pour la fête de la musique – un concert à la fenêtre, pour ses voisins : discussion.

Une nouvelle version de SourceML est sortie, on discute des fonctionnalités et du déploiement de cet outil de gestion de site de mise à disposition de kits de remix, avec l’auteur du logiciel, Dj3c1t : discussion.

Fusion Netlabel, habitué anglophone du forum, vient nous parler de leur dernière sortie, abstract hip-hop / glitch-hop, et c’est par là : discussion.

Clodomiro Charlilecho vient nous parler du remaster « 5.1 » de l’un de ses plus fameux titres : discussion.

L’émission de radio Trafic 2 Rock lance un appel : ils sont à la recherche d’enregistrement de concerts pour diffusion sur les ondes : discussion.

Le Colibri Necrophile vient nous parler de leur dernière métacompilation (10 heures de musique hors-norme !) et c’est par là : discussion.

On nous signale la présence d’un remix illégal dans l’archive… Rappelons que la musique étant protégée par le droit d’auteur… Etc etc, voir plus haut 🙂 discussion.

Le Netlabel Day approche et Crem Road records présentent leurs albums à sortir ce 14 juillet ici : discussion.

Calyman… Vous avez deviné ! Calyman continue sur son étourdissante série de publication de singles généralement teintés électro/dance/électro-rock : discussion.

Me In The Bath se lance dans la course au tube de l’été avec un nouveau titre garage/noisepop entre « Weezer, Pixies et Nirvana » : discussion.

Outro

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : decay/nomys, shangri-l, olinuxx/trebmuh, Jawsberrebi, kidjazz/Calyman

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois sur http://forum.musique-libre.org .

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

