Édito musical de dogmazic – août 2020

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour août 2020. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois ci

Un titre unique ici, du chant tendance afro techniquement très maîtrisé, comment dire, ça peut ressembler un peu à du chant auto-tuné sauf que c’est pas du tout auto-tuné, en bref une sérieuse technique de chant que l’on peut saluer. L’instru, plaisante et efficace, laisse de la place aux mélodies pour se développer. Une dernière chose : il s’agit d’un titre véritablement dansant, à jouer en soirée ou pour diverses célébrations.

— Shangril

Beaucoup de morceaux noisy côtoient ici quelques belles pistes d’ambiant à la guitare. On peut s’étonner du parti pris de cet album de mélanger des aspects si opposé, prenant ainsi le risque de trouver difficilement un public. La première moitié de l’album est ainsi parfois difficile à supporter pour tout non-amateur de sons étranges, alors qu’à partir de « Les Cantiques Célestes », les titres deviennent plus ambiant et donc plus accessibles. On notera l’utilisation intensive de sons à l’envers, montrant qu’on peut toujours faire des trucs sympa avec un gimmick aussi simple. Vous aurez reconnu une publication du Colibri Nécrophile.

— decay/nomys

Un ensemble de 3 pistes d’électro pour un peu plus de 40 minutes de son au total. Exploration de son trituré dans tous les sens, décalés en hauteur ou en temporalité, attention ça ressemble à un 4h20 du mat’ à la fin d’une fête étudiante ! Ça chavire, ça mal-de-merise même. Il semble sage de prévoir un petit sac en papier comme dans les avions. Ça pourrait bien faire partie d’une B.O. d’un film de Dupontel. Le tout est placé sous licence CC BY-NC-ND 4.0 .

— olinuxx/trebmuh

Quatorze morceaux en CC BY-NC 2.5 (sauf une piste qui est en licence C reaction) pour environ une heure de musique. Toujours de la pop-rock avec des textes chiadés en français qui font bien plaisir à entendre. Toujours classable quelque part entre Higelin et Mathieu Chedid. Cet album vient aussi d’entrer dans mes favoris.

— olinuxx/trebmuh

Un album orchestral qui fait voyager ! Les compos se tiennent bien et l’aspect synthétique des sons plutôt assumés rend l’ensemble très plaisant. Quelques incursions dans des styles plus pop (« Danser sur… ») et plus électro (« Tectonique ») ou métal (« Hybride ») confirmant une orientation stylistique ne se fermant aucune porte. Le mixage global est clair et lisible, mais manque parfois de finesse principalement sur les rythmiques et certains éléments orchestraux, ce qui finalement le rend assez bourrin. Au final, c’est un très bon album avec de belles ambiances et de bonnes mélodies. Je le conseille à tout amateur de musique de films.

— decay/nomys

Album d’électro expérimental venant du Colibri Nécrophile. 9 titres qui rappellent fortement le groupe Fuck Buttons pour la lourdeur indus, l’hypnotisme électrique ainsi que l’aspect plutôt organique voire même tribal parfois développé. La différence majeure avec Fuck Buttons étant que les morceaux sont vraiment beaucoup plus longs (près de 16 minutes) et qu’ils sont à la fois plus répétitifs et agrémentés de divers sifflements et grincements pouvant parfois littéralement « taper sur le système ». De nombreux samples de provenances inconnues parsèment l’album, ils apportent pas mal de tensions à la musique, permettant de donner un peu de relief à tout cela. Faites gaffe, c’est un album assez long et survivre jusqu’à la fin ne sera pas donné à tout le monde !

— decay/nomys

17 titres joués par le Cerdon Acoustique JAzz Club, la fanfare enchaîne les morceaux passant d’ambiances festives a des passages plus introspectifs. On évolue dans un registre musique de film/combo bien connu, mais la variété inhérente au style fait que l’album passe tout seul. D’autant plus que l’exécution et la prod’ sont au poil et que les morceaux sont admirablement bien construits. « Anationalisme », « Autonomie », « Anticapitalisme » ou encore « Antimilitarisme », démontre d’un parti pris idéologique affirmé qui se déploie durant les 50 minutes de l’album. Un album que je ne peux que vous recommander, malgré sa pochette heu… « particulière », car c’est une musique inspirante (héroïque même ?) et pleine de vitalité qui regonflera vos batteries !

— decay/nomys

Deux morceaux ici pour un peu plus de cinq minutes de ukulele apaisant. Écoute relaxante . Morceaux sous CC BY-SA 4.0 .

— olinuxx/trebmuh

Bon album, malgré un son général trop poussé dans le rouge, à la limite du sale, de très bonnes idées.

— kidjazz/Calyman

Ambiances chamarrées pour un album sautant allègrement d’un style à l’autre, gothique, post-punk, métal, trip-hop, big beat et indus. Mi-chanté, mi-instrumental, il fait le grand écart entre les ambiances lourdes d’un coté et éthérées de l’autre, avec une production très pro et efficace.

— Shangril

Un EP partagé entre rock électro et ambiances mentales plus chill et lounge. On commence avec un excellent titre avec une voix sèche sur des parties instrumentales synthétiques et analogiques, très rentre-dedans. On continue avec un superbe interlude trip-hop, avec une ambiance prenante, mentale et très relaxante. Mechanical Meaning of a Peanut se concentre sur une esthétique planante, les rythmiques sont organiques et discrètes. Un excellent EP 3 titres, utilisant l’électro comme outil pour exprimer des morceaux plus jazzy, rock et hip-hop.

— Jawsberrebi

Les pépites exhumées de l’archive

Pas de pépite exhumée ce mois-ci ! On attend ici vos belles découvertes, participez à l’édito du mois.

Nouvelles du forum et autre

L’association a tenu son assemblée générale le 16 juillet à Lyon et via Internet. Le bureau a été reconduit. Un compte rendu de l’AG et une présentation des rapports moraux et financiers seront bientôt mis en ligne.

Les nouvelles du forum (par Shangril)

On reparle très brièvement de la possibilité d’un service d’annonce concert opéré par Musique Libre ici : discussion.

Every Silent Noise c’est le label de Kidjazz pour ses divers projets, comme Calyman par exemple. Mais c’est aussi un nom d’artiste pour ce qu’il produit de plus inclassable… et… il nous annonce du nouveau pour bientôt ! Suspense ! discussion.

Kidjazz recherche une bonne âme pour configurer un nouveau lecteur web pour radio.dogmazic.net : discussion.

Calyman nous présente un nouveau single électro/house, c’est par ici : discussion.

Le Colibri Necrophile vient nous détailler un peu les circonstances de la réalisation de leur méta-compilation récemment sortie, « The World Is Over » : discussion.

SourceML, le CMS d’échange et de partage de sources musicales (kits de remixes, piste séparées…) vient d’arriver en version 3.2.0, c’est par ici : discussion.

Leyden vient nous présenter ses instrus hip-hop à vendre : discussion.

Les différentes publication du Netlabel Day par Crem Road records arrivent sur les différents canaux, là c’est Last Before Jura de Me In The Bath qui est maintenant sur YouTube (en attendant Dogmazic courant août) : discussion.

Des retours sur « Le Tube De L’Été » de Me In The Bath, avec des comparaisons très flatteuses : discussion.

Un petit nouveau vient poster un peu hors sujet dans un vieux fil de discussion, pour nous parler de sa musique, hélas non libre : discussion.

On discute licences et incompréhension du milieu des diffuseurs professionnels face à elles, c’est par là : discussion.

Et oui, hélas, Luciollebrillante, notre sysadmin, a annoncé son désengagement de l’association. Les saluts à son travail énorme accompli sont unanimes. discussion.

Suite au départ de notre sysadmin Luciollebrillante, les gens s’interrogent et tout le monde réfléchit aux actions à mettre en place pour assurer la vie du site : discussion.

Les Productions Monpauvrelieu, en la personne de Sainpoléon, viennent nous présenter à nouveau un remaster en Dolby 5.1 d’un de leurs classiques : discussion.

On parle un peu d’un projet de « compilation Dogmazic » et c’est par ici : discussion.

Outro

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, shangri-l, olinuxx/trebmuh, kidjazz/Calyman, Jawsberrebi.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois sur http://forum.musique-libre.org .

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

