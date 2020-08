Compte-rendu de l’AG de Musique Libre ! – 16 juillet 2020

Présents sur l’IRC #dogmazic ou en conférence via Framatalk

Alain Imbaud (Aisyk) – Président

Florent Romano (FlanFlan) – Trésorier

Ladee – Trésorière adjointe

Stéphane Beau (Explicite) – Secrétaire

Simon Chanson (Nomys/Decay) – Adhérent

Nicolas Chartoire (Shangril) – Adhérent

Autres Présents sur place

Alex – Adhérent

L’AG a débuté vers 18h15 et s’est achevée vers 20h20

RAPPORT MORAL 2019 – VOTE – Pour : 6 (unanimité)

Au cours de l’année dernière, l’association a connu une activité importante concernant ses interventions publiques. Elles ont été principalement initiées par Aisyk. Notamment l’animation d’ateliers au CCO (Villeurbanne), des débats autour du droit d’auteur (Orléans), ainsi que les Journées du Logiciel Libre (Lyon), et encore d’autres événements. En plus des recettes générées, ces événements avaient pour but d’amener un public parfois éloigné de notre activité, à nous connaître.

Grâce à leurs contributeurs actifs, les publications se sont poursuivies sur le blog de notre site, comme l’édito mensuel, toujours avec une sélection des nouveaux projets remarqués dans l’archive.

Nous pouvons souligner l’aide remarquable de Florian (Luciole brillante) dans la maintenance du site, puisqu’il a souvent contribué à améliorer les performances et corriger de nombreux bugs sur l’interface d’Ampache. Aussi, Afterster, Fufroma et Hogren, sont de nouveau intervenus pour aider l’association dans diverses opérations parfois cruciales.

La page d’accueil de Dogmazic a été remise en forme, améliorée. La webradio a été relancée, avec sans doute, d’autres améliorations à venir.

Du point de vue des réseaux sociaux, notre compte Twitter dépasse actuellement les 2000 abonnés.

Aisyk et Nomys/Decay ont tous deux participé au nom de Musique Libre !, au projet Sortir du cadre, un film/documentaire sur les Licences de Libre Diffusion.

RAPPORT FINANCIER 2019 – VOTE – Pour : 5 – Abstention : 1

Bien que légèrement inférieur à 2018, notre bilan reste satisfaisant. Comme évoqué précédemment, les interventions lors d’événements ont notamment contribué à ce résultat.

Il est à noter que ces dernières années, Aisyk a assuré les frais de nos serveurs. Dans l’idéal, toute avance de frais, dépense, ne devrait pas être uniquement assurée par nos membres.

Hormis notre site, nos principales dépenses se font dans la communication/promotion (flyers), ainsi que dans les frais bancaires.

Globalement, nous pouvons en conclure que les finances de l’association sont en bonne santé.

BUDGET PRÉVISIONNEL et ORIENTATIONS 20/21 – VOTE – Pour : 5 – Abstention : 1

Budget

Déjà évoquée lors de notre précédente assemblée générale, nous avons de nouveau posé la question du paiement des serveurs pour l’année 2013, par plusieurs membres de l’association. Il a été décidé qu’une partie de ce remboursement se fera par l’association, à condition que les justificatifs nécessaires (factures, RIB) soient fournis par les membres concernés qui, pour certains, en assureront une autre partie par abandon de frais.

Pour l’année qui arrive, les frais concernant nos serveurs et noms de domaine seront également à prendre en compte.

Le bilan de notre budget pour cette année en cours risque d’être négatif, ce qui devrait être compensé par la réserve en trésorerie accumulée les années précédentes.

Nous constatons une baisse du nombre d’adhérents, malgré les nombreuses interventions évoquées avant (MJC, Universités). Un nombre sensiblement plus élevé d’adhésions serait bienvenu, notamment pour aider au paiement de nos serveurs.

De nouvelles animations/interventions publiques au nom de l’association sont prévues prochainement, laissant espérer des possibilités de recettes supplémentaires pour l’année en cours.

Propositions d’actions de l’association

Il a été émis le souhait d’étendre notre champ d’action au delà de Lyon, en faisant appel aux volontés disponibles. Des questions ont d’ailleurs été posées sur la tenue d’interventions publiques, pour lesquelles, les plus expérimentés (Aisyk et Nomys/Decay) ont proposé leur aide à ceux qui souhaiteraient s’y lancer à leur tour.

L’expérimentation de périodes dites à thème a été proposée. Comme, par exemple, un mois où seraient mis à l’honneur, un type de musique, de groupe, ou de licence en particulier.

Une offre promotionnelle incluant une compilation CD de morceaux issus de l’archive, pour toute nouvelle adhésion a également été suggérée.

Toujours dans le but de favoriser l’arrivée de nouveaux adhérents, il a été émis l’idée d’un pack de badges, flyers, offert à l’inscription.

De façon générale, nous comptons développer tous ces outils de communication dans le futur.

Proposition pour le site

Pour gérer la maintenance de notre site, Luciole Brillante a émis le souhait d’être aidé par une personne supplémentaire.

Une prochaine mise à jour d’Ampache est clairement envisagée. A ce sujet, plusieurs critiques ont été formulées sur l’ergonomie de l’interface de notre archive, pour son affichage qui ne serait pas assez pratique, voire brouillon. Une demande supplémentaire a aussi été faite en faveur du retour des url simplifiées contenant directement le nom des groupes/artistes. Les possibilités d’améliorations sur ces quelques points restent à évaluer.

Nous avons appris que Fufroma pourrait prochainement faire appel à une de ses connaissances possédant les compétences pour réorganiser nos serveurs en un seul, mais aussi pour développer un espace de stockage type cloud, pour chaque compte artiste. Ceci nous offrirait l’opportunité de proposer des offres d’hébergement (à l’instar de projets de type CHATONS), et d’en tirer des recettes supplémentaires. Tout ceci n’en est, pour le moment, qu’au stade de projet.

Concernant les infrastructures de Dogmazic, nous souhaitons prendre le temps de réfléchir aux prochaines évolutions de notre hébergement, dans l’idée de définir l’offre qui pourrait au mieux nous convenir.

L’installation d’un module HelloAsso sur notre site pourrait s’avérer utile à la gestion de nos adhésions. Par ailleurs, nous avons toujours besoin d’adhérents pour participer aux tâches nécessaires au bon fonctionnement de notre site.

BUREAU DE MUSIQUE LIBRE ! – VOTE – Pour : 6 (unanimité) – Le bureau est reconduit dans ses fonctions

PRÉSIDENT : Aisyk

TRÉSORIER : FlanFlan

TRÉSORIÈRE-ADJOINTE : Ladee

SECRÉTAIRE : Explicite

Aisyk a confirmé être motivé par un nouveau mandat, sans exclure la possibilité, dans le futur, que quelqu’un d’autre se propose à la candidature de président. Il en a été de même pour Explicite et son poste de secrétaire. FlanFlan a exprimé le regret d’avoir préparé le rapport financier et les orientations de l’association sans avoir pu consulter Ladee, la trésorière-adjointe, notamment à cause d’un problème de disponibilités. Le vote du bureau de Musique Libre ! s’est fait en une seule fois, dans le but de décider de la reconduction de tous ses membres sortants.

