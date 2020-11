Édito musical de dogmazic – octobre 2020

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour octobre 2020. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, une pépite exhumées de notre archive musicale qui compte plus de 55000 titres, et les nouvelles de notre forum.

Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois ci

Ah, une nouvelle sortie de Djadcom ! Ça devrait rappeler des souvenirs à ceux qui fréquentent notre archive depuis quelque temps. Pour résumer en un mot, c’est du Djad ! De la techno contemporaine à tendance festive, voire teuf, totalement dans les codes très établis du genre, qui sont, chez Djad, maîtrisés à la perfection. Deux titres pas trop longs, qui vous plongent directement dans l’ambiance « dansez donc » propre au genre. On distingue une très légère nuance de trance, et un peu un genre d’influence d’électro à la Chemical Brothers, mais ne vous y trompez pas, c’est de la techno simple et directe, avec le gros beat et les nappes de synthé, tout à fait le genre de son à ravir les aficionados de ce style de musique. Une réussite sans aucun doute.

— Shangri-L

Ah chouette ! Un autre album de Paris-Cayenne. Doucereusement inquiétant. Électro-pop-rock avec des textes en français. Cet album semble provoquer chez moi un endormissement involontaire. Une impossibilité de garder les yeux ouverts. Un furieux rappel à la nécessité de la rencontre quotidienne avec Morphée. Probablement parce que les tempos et les mélodies de cet album peuvent ressembler à des berceuses pour adultes chantées par une voix qui ressemble à celle de « Mathieu Chedid » (où c’est peut être celle de M qui ressemble à celle de Paris-Cayenne). Quinze morceaux pour un peu plus d’une heure de musique sous licence CC BY 2.0 . Merci Paris-Cayenne ! C’est ajouté dans mes favoris comme d’habitude.

— olinuxx/trebmuh

Un deux titres très vocodé pour environ dix minutes de musique ici. En fait, il s’agit du même titre avec le deuxième étant un remix du premier. Le tout, sous licence CC BY 4.0 .

— olinuxx/trebmuh

Avec cet album, vous naviguerez sur une mer d’étrangeté, avec un moment éclairant à l’écoute de -glued to the ceiling- mais le plus souvent très sombre comme -on the other side-. Il y a parfois des longueurs qui vous impatienteront, mais c’est dans le jeu de cet album qui pourrait vous faire frémir.

— ardoisebleue

On s’accroche s’il vous plaît ! Participons à l’enthousiasme ! Après un départ griffant la recherche sonore, nous abordons l’écoute d’une musique sérielle. L’ensemble de l’album révèle une expérience réussie dans l’enchevêtrement de sons normalisés et d’autres plus tumultueux et quelquefois hasardeux, mais qui restent dans une ligne mélodique continue. Vous devez tenter l’écoute…

— ardoisebleue

Un bref passage dans dans un instant musical conventionnel et agréable.

— ardoisebleue

Voilà un titre qui nous raconte une histoire ! Une mélodie qui reste en tête jusque la crispation ; Ce qui est bien sûr le but de ce morceau. Ce qui fait du bien en écoutant, c’est d’inventer la scène qui se déroule sous ce manteau sonore.

— ardoisebleue

Nous entrons en cet instant dans un bestiaire musicalisé. J’y préfère les représentatifs du loup et du goéland, peut-être parce qu’ils sont plus proches de ce que je m’en inspire mélodiquement. Quoi qu’il en soit, je promets d’approfondir l’audition …

— ardoisebleue

Une suite de clip électro très bien construit. Les arrangements sont bien étudiés les niveaux bien placés. Entendre la suite des morceaux en continu est agréable parce qu’on est pas dérouté d’un titre à l’autre ; sauf peut-être une interruption un sèche à la fin de -hardwire- !

— ardoisebleue

Les pépites exhumées de l’archive

Je profite de mon retour pour vous proposer un album qui regroupe des titres provenant d’album différents. L’ensemble doit jouxter les quinze ans. Bonne écoute de ces morceaux, par exemple : en soirée dans un fauteuil douillet, vers 21h00…

— ardoisebleue

Nouvelles du forum et autre (par Shangril)

Et bien, le projet de compilation Dogmazic avance, un CD gravé avec enthousiasme et juste pour vous pour une (ré)adhésion. On en est à l’étape de sélection des morceaux. Si, mélomane ou musicien, vous avez un morceau de notre archive à proposer, lisez un peu notre forum à ce sujet.

Les nouvelles du forum

Une petite interview permet de refaire le point sur l’histoire de l’émission de radio Trafic 2 Rock, qui diffuse avec régularité des artistes libres dans sa mensuelle dédiée, sur ses mutations et sur les radios FM qui la diffusent désormais : discussion.

Crem Road records se demande si, avec l’évolution des capacités de stockage, l’avenir de l’audio sur le P2P ne pourrait-il pas passer par la mise à dispositions de grosses collections (plusieurs dizaines d’heures), et propose ainsi la majeur partie de son catalogue, au format flac, par ce moyen : discussion.

On vient nous conter un peu une vague histoire de studio de Wu Tan Clan histoire de… Histoire de… : discussion.

La radio de Crem Road Records, ciblée par un méchant bot, revient finalement après quatre bons mois d’interruption de service : discussion.

Me In The Bath s’est une fois de plus livré à l’exercice périlleux du live acoustique en vidéo : discussion.

Kidjazz, décidément très sympa, a pris sur son temps bénévole pour inscrire la radio Dogmazic dans pas mal d’annuaires, dont ceux de quelques boxs de FAI bien connus chez nous (rendez-vous dans votre app Radio) : discussion.

Le nouveau morceau rock alternatif de dead joshua, et les réactions diverses qu’il engendre, se discute par ici : discussion.

On vient sur notre forum partager un peu une vidéo de musique bien-être, relaxante : discussion.

Calyman continue toujours sur sa série de single, avec trois nouvelles sorties, et les rassemble dans un album, c’est de l’électro rock de bonne facture et ça se passe ici : discussion.

Après 20 ans de sommeil, les bandes de Brainless On Line en concert en 2000 exhumées et l’occasion de (re)découvrir ce groupe punk phare dans l’histoire collective du netlabel Crem Road : discussion.

Kidjazz vient présenter quelques morceaux de son nouveau duo prog/post rock, Menomoïa : discussion.

Le forum a été sujet à quelques bogues et lenteurs dernièrement, on en parle ici : discussion.

Un de nos utilisateurs demande un coup de main pour comprendre comment insérer une couverture sur son album : discussion.

Me In The Bath publie une chanson rock/trip hop, avec un clip : discussion.

Et c’est tout pour ce mois !

Outro

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, olinuxx/trebmuh, Shangril, ardoisebleue.

