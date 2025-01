ÉDITORIAL DE DOGMAZIC.NET DE DÉCEMBRE 2024

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour décembre 2024 ==

* Noise For The Mice (2024) – Me In The Bath https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11014 CC by nc sa 4.0

Dans cet album, l’interprète caractérise l’exécution de ces chansons par le genre lofi, nous ne devons donc pas être déconcertés par la prise de son volontairement défaillante ou de certains décrochements tonals. Les interruptions de flux sont, quant à elles, consenties involontairement, car elles ajoutent à ce style des années 80/90, une propriété typique de la « low-fidelity ». « Noise For The Mice Part II » ne subit pas d’intermittences de flux, mais reste dans l’esprit stylistique de l’album. – ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

Attack of the Killer Lobsters (2006) – Slipper https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=33 CC by nc nd 2.0

Un album de smooth-jazz « Nuk Bug », voir jazz-funk « Doktor », bref un assemblage de compositions jazzy stupéfiantes. Peut-être aussi un peu de Noise-garage avec « bactéria » ? – ardoisebleue

Flight club (2003) – Godon https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=137 CC by nc nd 2.0

Un rock dont l’interprétation vocale est idéalement théâtralisée, L’accompagnement musical reste en tâche de fond bien à sa place pour laisser à la voix tout l’espace nécessaire à l’expression. – ardoisebleue

Thanatos (2008) – trustno1 https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=6131 CC by nc sa 3.0

un album rock progressif dans le ton d’œuvres des années 1973. Une collatéralité artistique, tant en arrangement qu’en rythme et sonorités d’une de ces œuvres de 1975 est perceptible dès la deuxième minute, ce qui n’empêche pas à ces deux compositions d’être totalement originales. – ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Salut à toutes, salut à tous, voici les nouvelles

* un fil intéressant pour l’Histoire, qui part d’une contre-fonctionnalité que la dernière mise à jour d’Ampache semble bien avoir introduite, mais qui dévie très vite sur des questions d’ordre plus général sur les licences, et le bouillonnant foisonnement d’époques plus ou moins lointaines, qui reviendra, un jour, mais si, mais si : https://forum.musique-libre.org/discussion/9275/ampache-une-licence-par-defaut

* On commence à chiffrer, ça commence à chiffrer : l’IA générative torpille déjà allégrement les revenus de la création musicale. Vous avez peut-être vu passer la nouvelle ces semaines sous différentes formes. Voici l’un de ses rapportages rapporté par chez nous, et le bout de gras commence à se faire tailler par chez nous, sur une discussion qui commence, euh, par chez nous : https://forum.musique-libre.org/discussion/9274/apparemment-l-ia-menace-les-metiers-de-la-musique

* Pour parler de la tentative de l’asso, via une demande d’aide juridique, d’éclaircir un peu les choses absconces de l’affreuse rémunération désormais perçue par la SPRÉ sur toute webradio qu’elle diffuse ou non de la musique déposée SPRÉ/SACEM/etc, une poignée de centaines d’euros annuels qui met évidemment à mal les radios de musiques libres de petits collectifs ou d’individus. En fait en pratique, les dégage des ondes. Et bien, notre demande d’aide au Barreau des Arts est sur les rails : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63893/#Comment_63893

* Tenez, Wikipédia explique pourquoi, dans le cadre d’un projet de libre partage de connaissances, et un projet encyclopédique en prime, il est impératif de rester sur les licences « libre-libre » et donc qu’une éventuelle clause « pas d’usage commercial » serait inadaptée à de tels contenus, alors vous savez parler de licences, on le fait deux fils par mois les bons mois, sur ce forum. Voici donc le deuxième du mois : https://forum.musique-libre.org/discussion/9270/connaissance-libre-basee-sur-les-licences-creative-commons

* Les hongrois de Faded Remembrance, et leur doom/death atmosphérique, arrivent (et c’est chez Bitume évidemment) en streaming, téléchargement, et joli CD Digipack. Une belle bande son pour les fêtes c’est sûr ! https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63907/#Comment_63907

* Vous l’attendiez, vous l’espériez, Odysseus dévoile son anthologie d’un premier quart de siècle de production musicale simple et touchante. Une belle bande son pour les fêtes c’est sûr ! Avec pour ma part mon admiration toute particulière pour l’humour glacial de « La machonella ». https://forum.musique-libre.org/discussion/9273/premier-quart-de-siecle

* Odysseus qui a eu quelques petits soucis à publier, mais, est venu en parler, et ça a été réglé ! https://forum.musique-libre.org/discussion/9272/jai-foire-chef

* Alors grande question : un Best Of de 100 titres n’est-il pas plutôt une compilation ? Aura-t-on un retour dans 3/4 ans le temps d’écouter celui de Me In The Bath ? Bref on reparle du Best de Me In The Bath via ces épineux questionnements ! https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63902/#Comment_63902

* Il n’y a pas que la musique libre, dans la vie. Si vous aviez disons fait un mix de musique non-libre, qu’en faire ? Où le mettre en ligne ? Attention, c’est le fil le plus conséquent du mois, Balzac est jaloux, y’a de quoi lire ! https://forum.musique-libre.org/discussion/9269/ethique-des-plateformes-tierces

* Parce que Me In The Bath bosse déjà sur 2 albums pas finis en parallèle, en voici un troisième, ça valait le coup de l’annoncer surtout que des titres sont écoutables déjà ! https://forum.musique-libre.org/discussion/9271/et-allez-encore-un-enieme-album-parallele-me-in-the-bath

* Tiens, on parlait juridique, Aisyk en profite pour rappeler que dans le temps, certains professionnels accompagnaient l’asso. Ce qui peut être utile un jour à quelqu’un, peut-être ! https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63896/#Comment_63896

* La très grande Radio Libre Albemuth revient nous donner les nouvelles suite à son récent démarrage et Hors Normes point org qui la propulse donne encore d’autres nouvelles diverses ! https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63892/#Comment_63892

Voila. J’vous dis Bye Bye. Et désolé pour le retard de l’édito de ce mois, toute la faute incombe au rédacteur de cette présente rubrique !

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique, publie son édito du mois ! Si vous cherchez de la lecture supplémentaire, celle-là est fortement conseillée : https://linuxmao.org/article463-Editorial-de-decembre-2024

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement re-distribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre. Elle utilise le logiciel libre Ampache (ampache.org) pour proposer l’écoute, le téléchargement et la libre publication de musique.