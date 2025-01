Éditorial de Dogmazic.net de janvier 2025

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour décembre 2024 ==

* Premier quart de siècle [Licence Art Libre] (2024) – Odysseus https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11022 licence Art Libre ( L.A.L ) L’inventaire de ses chansons pour la nouvelle année nous berce dans cette poésie réaliste et tendre dont est coutumier notre artiste. Ne boudons pas cette saison sentimentale d’écoute avec quelques épisodes plus farouches. – ardoisebleue

* non dakor – Rrrrrose Azerty https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11021 CC public domain

Une suite de compositions entre techno et electro, parfois proche du noise « Brutal Draft made in 2017 ». – ardoisebleue

* [EPH186] AAVV – Pianeta Ephedrina Vol Uno (2024) – Divers artistes https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11023 CC by nc nd 2.0

Des musiques de styles techno et électro composées par divers artistes et rassemblés dans cet album, présent sur d’autres sites de diffusion. – ardoisebleue

== DJ Psycho (from Nancy) ==

L’auteur met en ligne ses anciennes compositions techno. L’album « An endless summer day » est de nature plus « cool » coté rythmique. – ardoisebleue

* The Phoenix (1999) – https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11025 CC by nc sa 2.0

* The Fire Eagle will burn for ever (2004) https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11026 CC by nc sa 2.0

* An endless summer day (2006) https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=11028 CC by nc sa 2.0

== Les pépites de l’archive du mois ==

* conversations à voix basse – Laurent Rochelle

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=430

CC by nc nd 2.0 et CC by nc sa 2.0

De l’expérimentation électro musicale réussie. « Samplitudes » à un sous-entendu plus scénique, voire théâtral soumis à des pulsions émotives engendrées par les variations du rythme et du volume, que « Diagonales » dont le début entièrement instrumental forte/vivace puis tend progressivement vers un final totalement électronique. Le dernier titre « Cold water buffalos », non stylé par le compositeur, pourrait être une tendance de jazz basé sur un accompagnement très répétitif permettant à des solistes de « s’éclater » dans l’improvisation.

– ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres == par Shangri-l

* Les mises à jour d’Ampache c’est une constante, Ampache propulse l’archive Dogmazic, vous savez. Voici donc la dernière annonce en date : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63930/#Comment_63930

* Le label Crem Road rouvre un fil pour revenir sur quelques perles de son catalogue, et c’est par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9280/sorti-tout-droit-du-grenier-le-retour

* Les interractions entre l’industrie musicale et l’IA sont toujours au programme de ce fil qui foisonne de développements : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63919/#Comment_63919

* Un petit soucis d’upload ? Pas de problème, on est là pour aider : https://forum.musique-libre.org/discussion/9279/decidement

* Les vœux de bonne année, c’est la saison ! En voila : https://forum.musique-libre.org/discussion/9278/bonne-annee

* Vous l’attendiez pas, la voila, c’est la playlist des 10 artistes les plus écoutés chez nous en 2024 : https://forum.musique-libre.org/discussion/9277/liste-de-lecture-des-10-artistes-les-plus-ecoutes-sur-dogmazic-en-2024

* Vous vous souvenez de la compilation « Premier quart de siècle » d’Odysseus le mois dernier ? Voici le début des retours : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63925/#Comment_63925

* La discussion sur l’intérêt de ne pas utiliser la clause SA pour certaines applications spécifiques de la culture libre rebondit encore un peu ! https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63929/#Comment_63929

* Même chose pour l’annonce du lancement de Radio Libre Albemuth : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63920/#Comment_63920

* Notre appel à un conseil juridique quand à l’étrange et récemment entré en vigueur nouveau cadre légal (et… fiscal) appelant toute webradio à payer une cotisation auprès des société de gestion collective, peu importe que la musique diffusée y soit déposée ou non, avance, un peu, avance, un peu : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63914/#Comment_63914

* Les retours d’un habitué du forum qui remercie pour… Les retours ! Sur un questionnement qu’il avait concernant le choix par notre asso de ne pas (plus) indiquer une licence par défaut « choisie d’emblée » lors de la publication de musique : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63913/#Comment_63913

Et c’est tout pour ce mois-là. Bonne année !

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique, publie son édito du mois ! Si vous cherchez de la lecture supplémentaire, celle-là est fortement conseillée : https://linuxmao.org/article464-Editorial-de-janvier-2025

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

