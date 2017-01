Crem Road records en 2017 : Les 20 ans du label

En 1997 a été mise en ligne la page fondatrice du collectif Crem Road ; à l’époque il s’appelait encore c0c. Une belle page aux couleurs de l’arc en ciel qui a été le point de départ de bientôt 20 années d’aventures dans le monde foisonnant de la culture Netaudio.

(je précise qu’en1997 j’ai eu 19 ans, hein ! J’ai commencé jeune ! Je suis pas encore bon pour la réforme)

Voici donc un nouveau fil de forum consacré à ce que fera le label Crem Road records tout au long de l’année à venir, et on fera le maximum pour qu’elle soit une année faste !

À venir dans les heures / poignée de jours à venir, un message par sujet, les premiers balbutiement de ce que seront nos actions dans cette année très spéciale :

Un nouvel artiste rejoint l’aventure

Début juillet j’ai été approché, initialement sur LinuxMAO, par un tout jeune artiste dont la valeur n’a pas attendu le nombre des années, qui a été séduit par la philosophie va-comme-je-te-pousse qui préside à tous les modes d’action employés par Crem Road depuis le tout début. Son EP est quasiment prêt à être publié, comment commencer mieux cette année anniversaire qu’avec une bonne dose de sang neuf au sein du groupuscule ! Il est maintenant temps de faire une annonce publique !

Historique du collectif devenu ensuite un netlabel puis quasiment un label, mais hors de la sphère commerciale

Histoire que vous puissiez savoir vraiment de quoi on cause ici en fait, nous vous proposons un petit panorama des acteurs, des événements et des dates clefs de ces (déjà (enfin ?)) vingt années passées. Vous verrez que ça a été vraiment, vraiment 20 années de chaos !

Première action d’envergure de l’année anniversaire : le crowdfunding d’un livre de souvenirs ! Deadline 8 décembre 2016

Histoire de remplir un nécessaire devoir de témoignage, car l’histoire des aventures du monde du Netaudio aura besoin de sources pour être un jour synthétiquement racontée, Crem Road se propose d’éditer un ouvrage, probablement d’environ 250 pages, un livre de souvenir qui racontera quelle a été cette époustouflante aventure qui continue encore aujourd’hui. Histoire de couvrir les frais d’une distribution commerciale, on en appelle déjà aux précommandes pour voir s’il sera possible d’avoir le livre en vente en ligne tout au long de l’année 2017 (mais les soutiens qui auront précommandé recevront leur copie tout de même, que l’objectif soit atteint ou non). Comme l’aventure de la scene internet ne connait pas de frontière et dans l’optique d’un témoignage utile au plus grand nombre, ce livre sera en anglais.

C’est aussi les 25 ans du tout premier enregistrement du projet électro Still Living Creature, figure centrale de notre catalogue : compilation Best Of avec des inédits de première bourre sortis tout droit du grenier

Quand je disais que j’ai commencé jeune… Dès neuf ans je faisais du live de musique électronique sur les ordinateurs préhistoriques de l’époque… Et au tout début des 90’s, 91 ou 92, je sauvegardais pour la première fois une composition finalisée sur disquette 3″1/2 ! Plus tard, avec un petit clavier Yamaha, une bonne dose de cables et de pédales d’effet, et un magneto Fostex 4 pistes, j’ai continué à produire, et c’est d’ailleurs un de ces morceaux qui a été le tout premier mis en ligne par le collectif. Pour célébrer dignement cette double année anniversaire, je suis allé fouillé le grenier, j’ai mis la main sur disquettes d’époque, cassettes et un Amtrad CPC… J’ai réparé l’Amstrad CPC, j’ai acheté un nouveau 4 pistes (mon Fostex ne lit plus les cassettes) et je vous propose de revenir sur l’histoire de Still Living Creature avec une compilation des titres les plus notable enrichis de ces inédits exclusifs remontant aux tous premiers égarements musicaux propres au projet.

Pour la première fois, Me In The Bath réuni le club qui accompagne d’habitude le one-man-band pour les concerts pour son tout premier album studio réunissant plusieurs musiciens

Comme quoi je suis pas automatiquement toujours à la dèche niveau financier… Le home studio du label s’est récemment équipé beaucoup plus correctement… Du nouveau hardware pour la batterie homemade pour augmenter ses possibilités d’expression, mais surtout toute la cablerie nécessaire pour faire fonctionner une gentille petite interface audio multipiste qui va permettre à Me In The Bath de se livrer à son exercice favori, l’impro pure et totale, mais en configuration « studio » multimusicien (ceci n’était jamais arrivé que lors des concerts, jusqu’alors). Les sessions d’enregistrement sont planifiées à la louche pour courant octobre

Voilà, tout ça va arriver bientôt bientôt, et tous les développements ultérieurs des projets de cette année de festivités viendront à la suite dans ce fil. En vous souhaitant une très bonne lecture,

Shang.

