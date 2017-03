Stone From The Sky – Fuck the Sun

Stone From the Sky sort son nouvel album intitulé « Fuck The Sun » le 25 mai 2017 et met les petits plats dans les grands en sortant le tout en vinyle ! C’est l’occasion pour vous de nous soutenir et surtout de l’avoir avant tout le monde en pré-commandant l’album ou un t-shirt !

« Fuck the Sun », second opus de Stone from the Sky, enrichit et prolonge la palette de couleur déployée sur le premier album. Au croisement d’influences de la musique instrumentale, du psyché 70’s, du stoner et du rock progressif, cette galette vous plonge dans un univers aérien traversé par des éclairs de violence et des riffs en fusion, soutenu par un travail basse-batterie puissant et « groovy » !