Lancement des Ondes Courtes !

Le lancement de ce nouveau media aura lieu les 1er et 2 avril 2016 aux Pavillons Sauvages à Toulouse !



SAMEDI 1 AVRIL à partir de 20H :

⚓ DERINËGOLEM (Turbofolk-Noise. Sete) : derinegolem.bandcamp.com

⚓ MONOTROPHY (Krautrock. Lyon) :: monotrophy.bandcamp. com

⚓ INDURAIN (Noiserock. Figeac) :: indurain.bandcamp. com

⚓ TRACTEUR (World-noise. Toulouse)



+ Expo du mois + Stands + Tombola surprise + veggie food !!



DIMANCHE 2 AVRIL à partir de 14h :



⚓ COURTS-MÉTRAGES. 14h

Une sélection des meilleurs courts-métrages en licence libre de ces dernières années.



⚓ CONFÉRENCE – RENCONTRE. 16h

Musique libre et licence libre, pourquoi ce choix ?

Proposé par Alain IMBAUD (AISYK) association Musique Libre / Dogmazic.net



⚓ CONCERT AUX CASQUES. 18h (apportez vos casques !)

DAMSTRAD (Techno Analogique. Toulouse) :: soundcloud.com/damstra d

FLASHBALL13 (Deep-Dark-Bass. Toulouse) :: soundcloud.com/flashba ll13

UNDUD​E & Nadia VON F. (électro-acoustique & projo)

⚓ EXPOSITION

ALEXANDRA JOSSE – Tous pigeons.







⚓ ATELIERS – ANIMATIONS – STANDS

Divers animations et ateliers sur le DIY et les cultures libres :

Imprimante 3D, Install party (Linux), Badges, Livres, Body Painting (Le BaràBarbouille), Atelier dessin animé, Création Jingle, Sérigraphie, Linogravure, et du miam miam…

Faites du libre: des concerts, des expos, des débats, des projections, des ateliers dans une ambiance rock n’roll pour aborder la culture du libre et ses pratiques.