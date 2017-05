Stone From The Sky – Fuck The Sun

Stone From The Sky cultive l’art de la contradiction à son plus haut niveau : des ambiances planantes et du gros riff de démolition, du progressif seventies joué par des punks enragés façon Dillinger Escape Plan ou Converge. Un minimum d’instruments pour un maximum de dégâts !

Tout ça contribue à faire de Stone From The Sky un groupe qui, un peu par hasard et à l’instinct, trace son sillon au lieu de copier les autres, à mille lieux des conventions du genre.

Fuck The Sun by Stone From The Sky

