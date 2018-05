Une compilation collaborative par le netlabel A Whale Lantern

En 2017, sur le réseau Mastodon est né un projet de musique collaborative. Portée par le netlabel A Whale Lantern, il permet de financer aussi le projet Mastodon.

Mastodon ?

Mastodon est un réseau décentralisé concurrent de Twitter. Apparu depuis avril 2016, il rassemble aujourd’hui près de 1,2 Millions de personnes. Le logiciel est libre (GPLv3), il est possible de créer des instances localisées (comme Framapiaf de Framasoft). Bref, cette alternative aux réseaux privateurs et pompeurs de libertés est à regarder de plus près. Et vous savez quoi ? Musique Libre y est aussi (et ce billet de blog, comme les autres, enrichi ce réseau).

A Whale Lantern ?

C’est un netlabel berlinois que nous suivons depuis quelques temps. En 2016, une compilation de 4 titres est née d’un projet collaboratif sur Mastodon.

Flight Into The Nebula by A Whale’s Lantern

Everything Is Made Of Smaller Parts

C’est la nouvelle compilation née sur Mastodon ! Cette fois, ce sont 11 titres qui sont proposés !

Everything Is Made Of Smaller Parts by A Whale’s Lantern

N’hésitez pas à rejoindre le mouvement, rejoignez Mastodon, suivez le compte de Musique Libre, celui de A Whale Lantern et à vous les machines/micros/guitares/instruments !

En 2017, sur le réseau Mastodon est né un projet de musique collaborative. Portée par le netlabel A Whale Lantern, il permet de financer aussi le projet Mastodon. Mastodon ?...