Musique Libre en Bib’

Dans le cadre du Printemps Numérique, la Bibliothèque de Lyon nous invite à participer avec Framasoft à une conférence sur les cultures libres.

Voici toutes les informations ici :

Un droit d’auteur qui change : à la découverte du libre

Le jeudi 16 mai de 18h30 à 20h00 – bibliothèque de la Part-Dieu

Conférence, copyright : Pixabay License

Connaissez-vous les licences libres ? Les creative commons ? Les droits d’auteurs sont aujourd’hui transformés : au fil de cette conférence vous découvrirez les enjeux du libre, mais également ses différentes applications. De nos jours, de plus en plus de créateurs font le choix de placer leurs œuvres sous licences libres. Dans la première partie de cette conférence vous découvrirez les raisons de ce choix, ainsi que les différentes plateformes proposant des contenus libre.

La seconde partie de la conférence fera un focus sur le monde de la musique et la transformation du marché musical suite à l’arrivée du numérique. Quels sont les impacts du libre sur la production artistique ? Pourquoi choisir de publier sa musique sous licence libre ? Un regard à l’international sera l’occasion de découvrir le libre comme seul moyen d’expression pour les artistes dans des pays aux régimes politiques restrictifs.

Anne-Gaëlle Gaudion travaille au sein de Framasoft, une association d’éducation populaire convaincue qu’un monde numérique émancipateur est possible grâce à des actions concrètes sur le terrain et en ligne avec vous et pour vous ! Leur credo : changer le monde, un octet à la fois.

Alain Imbaud est le président de l’association Musique Libre ! L’association milite depuis 2004, pour que la musique soit accessible à tous, dans le respect des droits d’auteur. Elle accueille chaque jour sur son site www.dogmazic.net des artistes et labels de tous pays, qui ont choisi d’autoriser le public à télécharger leurs créations.

Intervenant(s) : Anne-Gaëlle Gaudion – Formatrice, Biblismart

Alain Imbaud – Président de l’association Musique Libre!

Condition d’accès: Entrée libre dans la limite des places disponibles, Gratuit

Lieu : bibliothèque de la Part-Dieu

30 Boulevard Marius Vivier Merle – 69003 Lyon

30 Boulevard Marius Vivier Merle – 69003 Lyon Horaires et accès détaillés

Renseignements : 04 78 62 18 00

