ASIMTRIA… 15e !

Le Festival Asimtria est un espace dédié à la recherche, au développement et à l’exploration de l’Audiovisuel et de l’Art Sonore, axé sur les processus expérimentaux proposés à partir de diverses technologies, récits et médias, et orienté vers la philosophie de la Culture Libre.

Ce festival (10-21 février) fête cette année sa quinzième édition avec des artistes du Chili, Pérou, Cuba, Bolivie, Colombie… Tout cela à Ayacucho au Perú ! (ils ont de la chance ceux ou celles qui y sont en ce moment ! 😉 )

Tout est là (en langue espagnole) : http://asimtria.org/

En bonus une publication de leurs derniers événements :

