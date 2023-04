Éditorial de Dogmazic.net d’avril 2023

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour avril 2023. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

* ASLEEP IN THE DESERT – Big Albert

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10805

CC By-Sa 3.0

Hé bien oui, après juin 2022 avec « solar » dans un style rock expérimental, ce groupe nous offre enfin un nouvel album avec, pour les deux premiers titres, une tendance plus conventionnelle de style « hard-texas », et la suite reprends cette recherche de sons tout à fait réussie. Le montage musical de « The Groaning Penguin… » est impressionnant avec ce suivi de « My Forest 2099 » où le tempo et le rythme de batterie sont conservés, agrémenté d’un changement de voix se muant presque en un « a capella » avec ces touches sonores qui confère une sphère dramatique autour de ces deux morceaux. Avant de terminer l’album, nous faisons un petit retour vers un rock progressif avec « The Heart of the Snow Queen ».

–ardoisebleue

* Quetzal (2022) – Philippe Rivrain

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10804

C Reaction

Le compositeur livre une série de segments sonores mélant des sons traditionnels et électroniques, comme, sous le nom d’artiste Diaenoxe dans l’album « Naoned » de 2021, publié dans l’édito de mars 2022. Celui-ci manifeste un sens plus hermétique que précédemment, peut-être une civilité pour une de ses prestations dans « Naga Quetzal » de 2014 ?

–ardoisebleue

* Pas le temps (Acoustique) (2023) – Odysseus

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10796

Licence Art Libre

Un instant de contestation dans la sérénité, des paroles touchantes accompagnées sobrement d’une musique bienveillante. Depuis quelques titres l’auteur/compositeur nous a habitués à ces moments doux et ouatés, mais cinglants dans les textes.

( à noter une faiblesse dans le canal audio gauche )

–ardoisebleue

* Point d’impact (2023) – Paris – Cayenne

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10795

C Reaction

Le cosmopolitisme dans les styles est toujours au rendez-vous avec ces créateurs. Des textes acérés sur des rythmes vocaux recherchés « Moins mais mieux », « Sequîa » cheminant au coté de compositions bien assises. Et, surtout, on comprend le texte.

–ardoisebleue

== CΔlyman ==

* House of Fun (2023)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10806

CC By 4.0

Avec ce nouveau titre l’auteur revient à une tendance plus légère, oubliée la morosité du « moi » dernier, place à la légèreté et amusons nous dans cette maison.

–ardoisebleue

* Everybody’s Got a Chance (2023)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10797

CC By 4.0

Et ce deuxième titre, s’emballant dans un style plus rythmé, nous confirme que le temps est revenu dans l’expectance de jours meilleurs. Tout au moins c’est ce qu’affirme l’intitulé de la chanson.

–ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

*The D Album (2009) – The donkey fuckers dead by kisses

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=6181

Free Music Public License (FMPL) (NE PAS UTILISER – DO NOT USE)

Comme l’autre jour : du costaud dans les -décibeuleusses-, pour les contemporains des « étrilleurs » d’accords qui trépidaient, sous leurs grattures parkinsoniennes, je propose une petite secousse sismique dans les synapses. Coté arrangement, la voix semble détachée de ce fond sonore montueux d’où s’extirpe parfois un solo frénétique de guitare, typique du hard de l’époque 70/80.

–ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Et c’est parti pour ce qui bouge sur le forum sur le mois écoulé

* Un titre en écoute, du punk en concert de 2000, à l’occasion d’une réédition remaster, chaque samedi 15 semaines durant jusqu’au Netlabel Day et un album complet et téléchargeable, vous n’en rêviez pas ? C’est pas grave, Crem Road records le fait https://forum.musique-libre.org/discussion/9164/brainless-saturdays

* On parle technique d’enregistrement dans un fil touffu et intéressant, très, qui est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9169/regles-de-mixage

* Torsten quitte notre archive, et se renseigne sur comment tout bien effacer, et évidemment, est renseigné par le SAPV (service après pas vente), à la revoyure Torsten ! https://forum.musique-libre.org/discussion/9168/deletion-of-tracks-and-profile

* Odysseus présente son nouveau titre, en deux versions, chantée et instrumentale : https://forum.musique-libre.org/discussion/9167/flash

* La suite de l’histoire (ignoble) des gens qui pompent la musique libre pour la déposer ContentID et les réutilisations légitimes deviennent soi-disant des infractions au droit d’auteur et la monétisation va à ces (ignobles) gens : il va y avoir un nouveau papier. Pour le préparer, un sondage sur comment l’armada musique libre gère les soucis ContentID. Répondez-y, ça aide tout le monde : https://forum.musique-libre.org/discussion/9166/sondage-sur-comment-les-compositeurices-libristes-gerent-content-id-et-consort

* Dead Joshua et son grunge atmosphériquement plombé, les suites : des retours, des retours sur les retours, et pour ne rien gâcher, hop, encore un nouveau titre : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63459/#Comment_63459

* La 6ème république et son anarcho-electro-punk, jamais en retard, vient lutter en chanson, chanson, hors norme évidemment, et vous en saurez vite plus : https://forum.musique-libre.org/discussion/9165/plus-jamais-de-49-3-par-la-6eme-republique-musique-anarcho-electro-punk-gratuite

* Parce que la maintenance logicielle n’implique pas uniquement des burettes d’huile pour graisser une roue d’engrenage, pas toujours, des news de la Techie Team (que tout le monde adore), à propos du moteur de forum : https://forum.musique-libre.org/discussion/9163/possibles-changements-prochains-au-sein-du-forum

* Calyman toujours fidèle, vient proposer du funk rock, une house of fun, il en parle, on en parle, et c’est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63464/#Comment_63464

* Bitume ce mois n’a pas une, mais deux sorties, sympa sympa, une plutôt bedroom pop, une autre plutôt côté shoegaze mâtiné de noise rock, et hop, ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63463/#Comment_63463

* Alors collégialement la team modo forum a tranché. Y’a assez de mises en garde, et on a tout fait pour qu’elles soit pas juste visibles, mais complètement INRATABLES. Alors maintenant, le hors sujet, on explique pas, on dégage. Une ultime occasion donc de voir le genre de bouse qui arrive, parce que on en aura juste plus des comme ça : https://forum.musique-libre.org/discussion/9160/musique-relaxante

Et bim, c’était un beau mois (surtout sur la fin), mais comme toutes les bonnes choses, il en a une aussi. À une prochaine.

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du notre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique, vient de publier son édito du mois ! Si vous cherchez de la lecture supplémentaire, celle-là est fortement conseillée :

https://linuxmao.org/article442-Editorial-d-avril-2023

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

