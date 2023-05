Éditorial de Dogmazic.net de mai 2023

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour mai 2023. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

* For You/Buy/At Work/Vegan Food Name Your Price – Nicolas Chartoire

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10821

CC By 4.0

Délaissant pour le temps de cet album son nom d’artiste habituel en se ressourçant à ses années 2009-2010, l’auteur nous livre quatre morceaux simplement accompagnés d’une guitare sèche, bien loin de sa tradition « noise ». Mais à quand le texte en français ?

-ardoisebleue

* The Bright Side Of The Spoon (2023) – PIRATE Tapes

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10820

C Reaction

Toujours dans la lignée des œuvres précédentes, de longs segments alliant, sons traditionnels, électroniques et bruits concrets qui nous confinent dans un espace sonore hétérogène où nous cherchons un lien.

-ardoisebleue

* Old Mechanics (2023) – Paris – Cayenne

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10819

C Reaction

Une musique toujours bien organisée dans un album aux styles diversifiés.

-ardoisebleue

* Les battements d’ailes du papillon (2023) – Ralinski Dans Ta Gueule

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10818

CC By-Nc-Nd 4.0

Comme son dernier album « Sous covertures » l’auteur nous propose des textes toujours contestataires et revendicatifs et, cette fois, la voix est bien équilibrée et les interventions musicales de l’harmonica tombent à pic. Et nous y retrouvons « Gilbert » et une nouvelle version de « Catharsis ».

-ardoisebleue

* Impact (2022) – Alone In The Chaos

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10817

C Reaction

Le compositeur nous replonge dans son univers fracassant métallique et noisique comme dans ces précédents albums dont « Dark Side Of Heaven », « Invisible World ». Ici, « Ballad For Angels » semble plus -calme- et offre une pause dans le cœur de la tornade de dcbl.

-ardoisebleue

* Arbeit oder Liebe (2023) – Torsten Torsten

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10809

CC By 4.0

L’auteur nous soumet des chansons de style populaire interprétés dans sa langue maternelle. La présence de « Arbeit oder Liebe » nous orienterait vers un ancien album de 2021, « Ich sag jetzt mal, ich bin ein Cowboy » disparu de l’archive, remit au goût du jour. Ce qui n’enlève rien à la poésie musicale et la très bonne maîtrise de la technique de cet album.

-ardoisebleue

* Plus jamais de 49.3 ! (2023) – La 6ème République

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10807

C Reaction

Un album de compositions basées sur l’électronique et le style rock-expérimental. Les derniers albums de cet artiste, déjà orientés discours alternatifs politiques, datent de 2012.

-ardoisebleue

* Flash (2023) – Odysseus

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10808

Licence Art Libre

Notre moment rituel depuis quelques éditoriaux, en compagnie de ce compositeur qui nous prescrit pour ce mois une chanson traditionnelle avec la partie instrumentale comme il le fait à chaque intervention.

-ardoisebleue

* Aggressor (2015) – Jp_h

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=9054

CC By-Nc-2.0

Les huit compositions électroniques de cet album sont dans la ligne que l’auteur nous avait tracé l’année dernière avec « Aléa » qui s’engageait totalement vers une voie électronique sérielle. Plusieurs parties musicales, à l’exemple de la partie 4, diffusent des sons acrimonieux qui ne démentent le titre de l’album.

-ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

*ca057 Dino Felipe Kinks ep (2007) – Dino Felipe

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=4131

Creative Commons by nc nd 2.5

Ce mois ci, il nous faut un peu de ténacité, voir opiniâtreté pour l’écoute de cet album. Nous nous insérons dans l’expérimental, un flot de sons électroniques avec un soupçon d’éléments concrets comme ces quelques commentaires entérinés comme instruments dans les deux premiers titres. Une agressivité des ouïes nous attend avec « broom closet » (ce qui nous rappelle un autre album) avec des sons « mordants » et avec « 3rd ear musik encore for maryanne amacher » une stridence à ne pas écouter au casque.

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Et c’est parti pour ce qui bouge sur le forum sur le mois écoulé. Un mois bien cool, le consensus modo sur le hors-sujet ayant joué. On espère avoir été pédagogique par MP sur les supprimés ayant nécessité MP. Ceux qui avaient compris direct et pas reposté, on les a pas embêtés.

Mais donc on disait c’est parti.

* Les compteurs d’écoutes (rappelons le, ils sont sur un an glissant) semblent assez bien marcher pour ce qui est du compteur « album ». Le compteur des « titres », c’est moins probant. On nous le signale par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9176/compteurs

* Et encore et encore, et encore pour deux mois comme ça, ces rigolos de Crem Road records nous bombardent, avec leur remaster Brainless On Line, direct & punk-rock depuis l’année 2000, direct depuis la bande VHS, un titre de plus en écoute chaque semaine, les épisodes du mois sont là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63496/#Comment_63496

* Tout le monde en rêvait, Les Productions Monpauvrelieu, définies comme boite de prod’ fictive produisant des musiciens fictifs, avec de la musique bien réelle au final, à nouveau ont un tout beau site grâce aux efforts inlassés d’eux-même déjà & du collectif Clewn qui gère(ra) la logistique, plein de musique pour vos oreilles, en propre & désormais, pour eux, mais sur le Dogma tout autant, et l’histoire ; la converss’ ; ça parle de choses et d’autres. L’important est néanmoins là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9175/le-retour-dun-web-en-propre-pour-les-productions-monpauvrelieu

* Y’a des fils plus faciles que d’autres, à mentionner dans ce billet. Si je donne le titre : « aide juridique pour les musiciens démunis et les artistes en général », j’ai rien à dire de mieux que « mettez dans vos marque-pages » !

https://forum.musique-libre.org/discussion/9171/aide-juridique-pour-les-musiciens-demunis-et-les-artistes-aussi-en-general

* Et donc ce conseil, ça tombe bien Dogmazic en a besoin. Une petite cotisation de 300 euros hors taxe par an pour toute webradio, pour aller rétribuer des artistes déposés SPRé même s’ils n’y sont pas diffusés, ça à l’air absurde comme ça, c’est juste la réalité. Alors on bosse, on bosse :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9172/webradios-cotisation-spre-et-conseil-juridique

* Ainsi la logique de l’histoire exige pour vous du détail, Crem Road sa radio, elle justement, eut à shutdown. Ben hop, les détails, l’histoire est là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9170/la-taxe-spre-pour-supprimer-les-radios-petites-inde

* Dans les chantiers tout autant nécessaires mais un peu moins dans l’urgence malgré l’impossible surprise quand ça vous tombe dessus, les voleurs de droits sur le libre, vous savez, qui déposent dans les identifieurs à zic la musique sur laquelle ils n’ont JUSTEMENT en rien le droit de le faire, pour moissonner du droit d’auteur sur réutilisations que… JUSTEMENT le/la musicien(ne) libriste souhaitait ! Vous libres zikant(e)s pouvez encore aider à la rédaction du prochain point journalistique en répondant à une courte enquête, c’est en cours et c’est par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63488/#Comment_63488

à titre dérogatoire et pour aller très plus vite, le sondage, pour le zicopeuple, pour y répondre, il est là :

https://framaforms.org/free-music-and-digital-fingerprinting-systems-survey-1667222324

(le sondage est anglais, toute réponse en français est bienvenue aussi)

* L’IRC survécut à MSN, s’appelle la chanson. C’est une triste ballade noise qui constate simplement que toute donnée collectée finira dans de mauvaises mains, c’est Me In The Bath en mode habituel, mais mieux ! L’album grandit, donc, et ça se lit ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63497/#Comment_63497

* Enfin pour finir en douceur, incidemment suite à la sortie du très récent « Plus jamais de 49.3 » on regarde pour que la formation musicale anarcho-electro-punk la 6ème République puisse ré-obtenir tout accès à son compte histoire peut-être de voir en plus de la zic, aussi la pochette, et c’est sympa ! Sympa pour finir aussi.

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63487/#Comment_63487

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique, vient de publier son édito du mois ! Si vous cherchez de la lecture supplémentaire, celle-là est fortement conseillée :

http://linuxmao.org/article443

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

