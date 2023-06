Éditorial de Dogmazic.net de juin 2023

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour juin 2023. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

* Brutal Chaos (2023) – Alone In The Chaos

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10822

C Reaction

Nous restons, avec cet album, dans la marche des styles rock-alternatifs : métal et noise. Le titre « Tangerine Sky » nous expose une facette empreinte d’une théâtralité inhabituelle dans le lot, ainsi qu’avec « Lytle Place » où nous trouverons plus d’expérimentations sonores. A noter que l’auteur est connu sous deux noms dans l’archive : « Alone In The Chaos » et « -Alone In The Chaos- » (avec des tirets)

-ardoisebleue

* Album de Maxke (2023) – Maxke

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10824

Licence Art Libre

En janvier 2019 l’auteur, sous le nom de Maxime Godfrind, nous avait proposé deux albums de compositions tout autant inconventionnels que celui-ci. Peut-être le premier titre d’une création surprenante ? Ou simplement une étude sans lendemain !

-ardoisebleue

* Theories In Practice Vol2 – Nomys_Tempar

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10825

Licence Art Libre

Est-ce l’album finalisé dont les trois premiers titres nous avaient été présentés en avril 2021 ? « Stairs To The Quiet » est un des moments relaxation de cette collection, dans laquelle une composition étonnante ne manquera pas de nous surprendre « Lovebirds And The Drums ».

-ardoisebleue

* En concert »Face à la mer » (Bedous12 mai 2023) (2023) – Ralinski Dans Ta Gueule

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10831

Creative Commons By-Nc 4.0

Un enregistrement « Live » d’un concert de l’artiste qui reprend quelques titres de ses albums.

-ardoisebleue

* Dub & Destroy II (2013) – Dub & Destroy

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10832

C Reaction

Un album de musique style dub (reggae) de 2013. L’auteur a publié un album du même style « des merdes et des idées » en septembre 2019.

-ardoisebleue

* My Music Makes You Dance (2023) – CΔlyman

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10833

Creative Commons By 4.0

Avec ce morceau dépaysant, l’auteur nous envoie marcher sur la plage coté « palm beach ». Une ambiance qui rappelle les musiques de ces séries ensoleillées des années 70/80 « outre-atlanticaine ». Prévoir bob, casquette, foulard ou visière en plus des lunettes de soleil et ,si possible, un rafraîchissement.

-ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

* ca072 – Ilia Belorukov – Secret. What is There Inside? (2007) – Ilia Belorukov

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=4135

Creative Commons By Nc Nd 2.5

La première pépite de ce mois nous emmène vers un album du genre musique concrète au sens initial du terme, pour certains titres « Long Hooters », « 7 kilometers ». Toutefois la recherche de sonorités impromptues est aussi au rendez-vous avec « Solar Eclipse … » où le compositeur nous révèle une expérience d’extraction musicale que nous retrouvons, dans un environnement plus adouci, avec « Door Bell … ». Si vous n’avez pas le moral, évitez d’écouter « Presentiment », çà va pas le r’monter!

-ardoisebleue

Alternatif (1994) – Jaz

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=2014

Creative Commons By Nc Nd 2.0

Pour finir cette rubrique, une série de compositions plus conventionnelles, où la prépotence du synthétiseur est le filon de l’album. Ici nous restons dans une ambiance mélodique dans « Fragment » utilisant le portamento avec un synthétiseur peut-être monophonique ? De fait, dans cet album beaucoup d’effets sonores, et « d’intersessions » gauche/droite sur les échos.

-ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Et c’est parti pour les nouvelles du forum sur le mois écoulé.

* L’opération #BrainlessSaturday préambule au Netlabel Day 2023 continue. Les épisodes du mois sont juste après. Une chanson de plus en écoute chaque semaine, il en reste encore quatre, ça a commencé en avril, et ces chansons sont le live 2000 punk de Brainless On Line dans une édition remaster.

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63518/#Comment_63518

* Bitume vient nous présenter le nouvel album (rock alternatif) de Senke Prolaznosti et aussi un vidéoclip associé, et c’est comme toujours tout aussi sympa de lire ça !

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63554/#Comment_63554

* La fête de la musique approche, les concerts autour aussi, Me In The Bath a le sien :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9181/concert-me-in-the-bath-24-juin-orgelet-jura-france

* L’Open Source Experience, qui aura lieu sur Paris une fois l’hiver en approche, via KPTN qu’on ne présente plus qui pour Dogmazic a noyauté l’organisation, propose aux personnes des environs pourquoi pas quelques possibilités de concerts pour ponctuer cet évènement consacré à l’informatique libre !

https://forum.musique-libre.org/discussion/9179/participation-de-musique-libre-a-open-source-experience

* Calyman nous revient avec une petite bombe cool et funky, qui rend le forum enthousiaste et suscite des réactions diverses et développées, et le musicien intervient, en bref il est animé ce fil !

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63528/#Comment_63528

* Il était chroniqué dans nos colonnes le moi dernier, For You/Buy/At Work/Vegan Food Name Your Price ! L’artiste vient en parler en forum, donnant entre autres infos les vidéos live d’époque. Et un ptit passage radio, merci Dogmazic d’être pour (merci) 120 Minutes une source de choix pour la section « musique libre » de cette émission.

https://forum.musique-libre.org/discussion/9177/for-you-buy-at-work-vegan-food-name-your-price

* Parlant de l’archive Dogmazic, une fonctionnalité proposée est de basculer, délaissant l’habituel lecteur web, vers le mode flux : à chaque déclenchement d’une lecture, vous en aurez une liste téléchargée. Ouvrable avec votre lecteur audio logiciel, et pour écouter, réécouter, plus besoin d’ouvrir le site. C’est en haut à droite sur chaque page de Dogmazic (propulsée par Ampache). Mais si on l’active par erreur cette disparition du lecteur web peut dérouter ! Reparlons plus en détail de ça ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9182/commande-sur-dogmazic

* Fairy Tales grandit. Comme tous les mois depuis quelques mois, voici la chanson du mois, de cet album par Me In The Bath à boucler au netlabel day.

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63526/#Comment_63526

* Un bug étrange a associé des artistes marqués « inconnu » au compte d’un contributeur zicos à notre belle archive. Un petit nettoyage de celui-ci par la team Admin Archive lui permet d’y voir plus clair ! Et donc…

https://forum.musique-libre.org/discussion/9180/album-et-artistes-inconnu-dans-mon-compte

* Rayon Crem Road, le label dévoile un single « écoute » en attendant l’album « 9ème Netlabel Day » le 14/07, simplement nommé « May The Force Be With Cats ». Le punk-rock teinté de hard et guitaristiquement expressif de The Big Circus Project. Tout est par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9178/the-big-circus-project-may-the-force-be-with-cats

* Le sujet des « règles de mixage » semble (peut-être) se terminer, mais avec une (possible) belle conclusion : l’arrivée d’un lien vers un manuel complet, avec des logiciels libres, sous licence ouverte, écrit par un professionnel, traduit en français. Rien de moins.

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63521/#Comment_63521

Et c’est tout pour ce mois-ci. Ciao.

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique, vient de publier son édito du mois ! Si vous cherchez de la lecture supplémentaire, celle-là est fortement conseillée :

https://linuxmao.org/article444-Editorial-de-juin-2023

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

