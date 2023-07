Éditorial de Dogmazic.net de juillet 2023

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour juillet 2023. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

L’Origine – Me In The Bath

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10834

CC By-Nc-Sa 4.0

Dans le cadre de la fête de la musique, l’enregistrement direct du concert de l’artiste qui, par convention adepte et représentant de la scène « noise », a troqué son style, « génomiquement » intégré à ses créations, pour une prestation plus rationnelle et abordable à un plus grand éventail d’auditeurs. Contrairement à ses convictions profondes, l’auteur nous livre une réécriture plus synthétique de ses œuvres initiales. Il va même jusqu’à nous proposer, avec « dreamin », un titre « sautillant » grâce à une prononciation scandée, sans doute « l’effefête » de l’instant. « Not One Soul To Love Me » serait peut-être le moment tendre de cette séance.

-ardoisebleue

Ralinski fetalamusik Oloron 2023 (2023) – Ralinski Dans Ta Gueule

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10835

CC By-Nc-Nd 4.0

Nous retrouvons cet auteur aux textes francs et abrupts dans un spicilège de ses titres pour, comme le nom de l’album l’indique, fêter la musique par un concert enregistré en direct.

-ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

Wonderstuff (2005) – Poun

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=1205

Creative Commons By Nc sa 2.0

Pour commencer voici l’album d’une auteure/compositrice, elles sont rares dans l’archive. Cette artiste nous propose huit titres du style house tendance trip-hop. À découvrir avant tout une diversité des sonorités d’un titre à l’autre, ce qui provoque une appétence envers cet album à l’explorer jusqu’au final. « no sugar » corrobore un savoir-faire dans l’utilisation et l’agencement des sons.

-ardoisebleue

Autumn Bricolage (2008) – Preslav Literary School

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=4128

Creative Commons By Nc Nd 2.5

Un intermède via une musique expérimentale, non point trop bruits électroniques, installant une ambiance qui nous conduirait à l’apathie par ses maintiens de longues notes bien qu’elles soient nécessaires pour poser l’environnement. Au moment de « 04 14 » quelques insertions de piaillements d’oiseaux ( supposés électroniques ( les sons ) ) amènent un peu de diversité dans cette nonchalance.

-ardoisebleue

album inconnu – les sens crient

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=1506

Licence Musique Libre

Un album jazz teinté de rock comme l’atteste l’entrée en matière avec « A l heure où le dragon se lève » suivi d’un petit passage surtout orienté jazz-hot parfumé d’un zeste joyeux-bordel-organisé. Le troisième titre revient à un rock plus progressif et le pieu (parce que clou cela fait rikiki) de cet album est le final « Schizophonie » où, pendant les vingt minutes du morceau, les interprètes nous déroulent les scènes d’un théâtre sonore vraiment jazz où chacun ira de son solo, mais restant dans une veine symphonique avec un tempo variant du presque arrêt à la vertigineuse accélération. Rassasiez-vous!

-ardoisebleue

album inconnu – The Domestic Front

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=2703

Creative Commons By Nc sa 2.0

Nous finirons les pépites de ce mois avec ce morceau basé sur des sons concrets relevés par des intercalations électroniques. En cette période de vacations estivales, l’ensemble tient la route comme un bon attelage de caravane et ne dérape pas, sauf peut-être vers la quatrième minute où un son très aigu voire strident peut égratigner les oreilles si l’écoute est casquée.

-ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Et c’est parti pour les nouvelles du forum sur le mois écoulé.

Vous savez, ce 14 juillet et pour la neuvième année, sera le jour le plus long des zicos libres, car pour en gros 48 heures (bah, y’a 24 fuseaux horaires sur terre, donc heure de France métropolitaine, ça démarre le jeudi 13 juillet à 14 heures et une minute), ce sera le Netlabel Day ! Et donc c’est l’occasion pour Crem Road records, comme toujours de surcharger notre forum en annonces diverses, je ne le sais que trop bien, le porte-voix de cette infâme collectif, pour ce forum, étant ma pomme. Alors donc ;

Oh, juste à peine depuis le COVID, pour dire que ça commence à dater, cet EP de Still Living Creature qui (ne) grandissait (guère) va arriver-arriver, téléchargeable et bouclé, et grandit donc un peu plus speedé, et la non-news se lit là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63588/#Comment_63588

Pourquoi pas, Day oblige, un Me In The Bath studio, avec des guest-stars diverses et variées (enfin, une), s’est, depuis l’édito précédent, gentiment vu gonfler de deux titres « en écoute » de plus, et idem, téléchargeable-bouclé pour le Day. Ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63560/#Comment_63560

Cet exigeant exercice, qui avait démarré au 1er avril sans être pour autant une blague, au nom ambigu de BrainlessSaturday, consistant à mettre chaque samedi un titre du Brainless On Line, live, de 2000, remasterisé, en écoute, en attendant un possible Day, ouf ouf ouf, 15 semaines, 15 « chansons », c’est fini :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63556/#Comment_63556

Heureusement, il n’y a pas que Crem Road pour écrire sur le fofo, heureusement, il y a aussi Jp_h qui vient nous présenter deux albums de sa création, un très ancien, et un second qui lui répond ping-pong 20 ans après, et ratez pas ça ! Car c’est là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9189/nature-et-artifices

Heureusement, il n’y a pas que Jp_h pour écrire sur le fofo, heureusement, il y a aussi notre cher Odysseus qui, l’air de rien, et pour l’été, mais l’air de rien, nous signe un hymne, un tube, une danse de l’été, mais vraiment pour vous motiver ! Parce qu’Odysseus est sympa. Alors, boum !

https://forum.musique-libre.org/discussion/9188/la-machonella

Mais c’est compter sans Crem Road en mode Pré-Day pour venir nous spammer avec un petit album capté en public fin juin et mis en publication dans les 40 heures suivantes, et uniquement pour vous embêter, et en bon embusqué lâche vite fait l’info que pour leur hyène Youtube complétement officielle, bah bientôt, y’en aura plus :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9185/me-in-the-bath-concert-a-lorigine-du-monde-lalbum-live

Bitume, avec sa constance habituelle, nous présente combo ! Album, clip, support physique, aimez-les, ce mois c’est SALAMAN ISKU (metal/rock/psychédélique) et lisible (l’annonce, pas la musique. La musique, potentiellement, pourrait, pour vous, être audible) par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63567/#Comment_63567

Tristesse, tristesse, un (subjectivement, mais c’est mon avis) artiste difficilement surpassable nous quitte, supprime son compte, sa musique elle est apu. TÉ-LÉ-CHAR-GEZ. Maintenant c’est trop tard. Un retour un jour serait sympa :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9184/supprimer-son-compte

dead joshua, tout le monde connait le mix impeccable entre lourdeur et atmosphère, la tendance à la concision, du rock de dead joshua, dead joshua vient un coup faire écouter un peu un ptit bout, alors, écoutez !

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63562/#Comment_63562

Et pour finir sur du Stupide, le point Godwin le plus pire que j’ai vu en 13 années que je traîne sur ce forum. Alors l’intérêt n’est surtout que documentaire. Lecture dispensable.

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63558/#Comment_63558

Et c’est tout pour ce mois-ci. Ciao.

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique, publie son édito du mois ! Si vous cherchez de la lecture supplémentaire, celle-là est fortement conseillée, seulement à la date de rédaction de ce billet, elle est un peu en retard, alors pas de lien, mais allez chercher un peu http://linuxmao.org et si il arrive un poil en retard vous l’aurez eu.

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

