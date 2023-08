Éditorial de Dogmazic.net de août 2023

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour août 2023. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

* La Machonella (2023) – Odysseus

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10844

Licence Art Libre



Une ambiance paisible comme introduction de ce nouvel édito. L’auteur coutumier du lieu nous offre une nouvelle composition immarcescible sur un texte quelquefois réaliste et teinté d’humour avec cette légère composante « mâle » surannée.

–ardoisebleue

* Nature (2002) – Jp_h

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10847

CC By-Nc 2.0



Des compositions basées sur l’électronique à prédominance musique sérielle et alliant le genre musique concrète pour « Nature3 » et « Nature5 » en particulier. Le final avec « Nature9 » apporte une touche de frivolité dans l’aspect austère de l’ensemble et juste après l’âpreté des tonalités de « Nature8 ».

–ardoisebleue

* Artifices (2023) – Jp_h

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10849

CC By-Nc 4.0



Dans cet album, le même compositeur nous soumet des segments musicaux électroniques dans un style plus minimaliste pour « Artifice 1 4 et 5 ». Les « Artifice 2 » et « Artifice 3 » restent dans la lignée sérielle.

–ardoisebleue

* Envols – Yvan JANET

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10853

CC By-Nc-Nd 4.0



Deux compositions sobres et dépouillées, dans « Envol#0 » le solo de guitare, semblant improvisé, suscite un climat de spontanéité pendant l’écoute.

–ardoisebleue

* Through Wrongs To The Next Step (2023) – NT

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10856

Licence Art Libre



En juin de l’année dernière le titre « Digital Attraction » présent sur cet album était proposé à la fedivision. Cette fois il est accompagné de deux nouveaux titres plutôt saisissants autant par leurs moments percussifs que par les largo qui les temporisent.

–ardoisebleue

== Robert Coulombe ==

* Alpha du Centaure (2018)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10851

CC By 4.0



Un album de compositions de style sériel, purement électroacoustiques, où « Alshain » semble être le plus abouti grâce à une investigation approfondie dans l’intervention des bruits et sons pour contrecarrer l’effet psalmodique du champ de base.

–ardoisebleue

* Sadiradra (2018)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10854

CC By 4.0



Dans cet ouvrage du même compositeur il est intéressant de découvrir « choo » qui, avec cet effet Doppler permanent pourrait devenir agaçant, offre une ouverture plus « classique » de cette musique.

–ardoisebleue

* Brachium (2018)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10855

CC By 4.0



Une ambiance atonale peut-être plus enjouée que pour les œuvres précédentes, sauf pour « Zuben Eschamali », présageant une tournure plus sombre mais, passé cet instant, le décor devient plus accueillant à l’image de « Zuben Elgenubi ».

–ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

Piano (2006) – PhIlIpPe ChAvArOcHe

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=698

Creative Commons By Nc 2.0



Du piano, OUI, mais pas que ! Une suite de compositions au tempo lento/adagio, mis de coté « piano one », avec des styles très diversifiés où se côtoient classique tel « Desesperate », ou avec un typage plus abstrait « 13 decembre 2006 » et « Dans les bois » en touche plus expérimentale avec adjonction d’effets larsen. Le plus remarquable sera cette expérience avec « Caprice noise » en version instrumentale puis en version noise.

Je vous souhaite une bonne route acoustique jusqu’au mois prochain.

–ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Voici donc ce qui bouge sur notre forum pour ce mois :

C’est du nouveau, c’est du tout chaud, Alpha Lambda Gamma, ΑΛΓ, vient nous présenter sa nouvelle publication, et explicite un peu sa posture, entre son site d’artiste, Dogmazic et Bandcamp, et le tout est instructif tout autant que par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63597/#Comment_63597

13 années bientôt de Me In The Bath en roue libre, ça méritait bien une petite compil’ à comptines noisepop un peu conséquente, deux volumes, triple LP chaque, et hop !

https://forum.musique-libre.org/discussion/9192/13-ans-sans-changer-leau-du-bain

Toujours rayon Me In The Bath, c’était annoncé, c’est arrivé, la vidéo du concert de juin est sur le site du label du projet :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63590/#Comment_63590

Le 14 juillet, et pour la neuvième année, ça a été le Netlabel Day, il fallait bien en parler un peu ! C’est à lire ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9190/netlabel-day-2023

Et c’est tout pour ce mois-ci. Ciao.

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique, publie son édito du mois ! Si vous cherchez de la lecture supplémentaire, celle-là est fortement conseillée : http://linuxmao.org/article446

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Cet éditorial est issu d'un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s'impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre. Elle utilise le logiciel libre Ampache ( ampache.org ) pour proposer l’écoute, le téléchargement et la libre publication de musique.

Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog https://musique-libre.org

– notre forum https://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC https://dogmazic.net/irc/

