Éditorial de Dogmazic.net de septembre 2023

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour septembre 2023. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

* Draft 11 (2023) – ΑΛΓ

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10859

CC By-Nc-Sa 4.0

Fascination, c’est le substantif applicable à cet album dont l’auteur nous gratifie l’ouïe, en constituant son œuvre : d’une élégante pureté du son dans « 21st Century Schizoid Merman » ; d’un bel élan poétique avec « Harmonie du soir » mijoté juste avant par « Derrière les montagnes » où nous sentons que la langue française bien utilisée peut générer une atmosphère envoûtante ; d’ébouriffantes prestations solistes dans la deuxième partie de « Transsibérien » ; et pour clore l’album le rythme de « nocturne » avec ce soupçon de reggae dans un style rock alternatif. Chouette boulot !

-ardoisebleue

* May The Force Be With Cats – The Big Circus Project

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10860

CC By-Nc-Sa 4.0

Ce n’est pas un virage, juste une inflexion dans le style « inné » des précédentes interventions de cet auteur. « Remember Dreams » nous offre une trame de mélodie, « Apnée » rompt, temporairement, cette ligne de front avec arrière-plan celte. Mais, adossé à un solo simple calculé et surtout efficace, « Matin léger » reprend la mélodie en plus limpide vers la fin du morceau. Puis « Elévation » entame une reprise de l’offensive beaucoup plus trash pour terminer l’emportement initié par le premier titre. Quelques résonances de cette mélodie se retrouvent dans la phase finale de « Kimiko » et « Il était une fois dans l’est », comme un écho qui oublie sa présence dans le néant…

-ardoisebleue

* Another Year – Still Living Creature

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10861

CC By-Nc-Sa 4.0

L’auteur nous propose un album quatre titres de style électro, dont les deux premier de 2020 et 2021 restent dans le canevas modèle de ce genre. « This Is What We Got », créé cette année, émet une avancée vers une recherche basée sur l’intrusion de la voix. « Free The World », composé aussi cette année, est plus abrupt dans le martèlement de sa cadence et s’oriente surtout vers le style « noise ».

-ardoisebleue

* Brainless On Live [The Lost VHS Tape] – Brainless On Line

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10862

CC By-Nc-Sa 4.0

Une série de titres proches du style noise, enregistrés en direct. L’ensemble est typé tout de go vers ce style, du premier segment jusqu’au dernier.

-ardoisebleue

* Fairy Tales (Songs for Johnny) – Me In The Bath

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10863

CC By-Nc-Sa 4.0

Il y eut juillet 23 ! Mais l’auteur est de retour, s’arrime à ses sources et nous réinsère dans son style viscéral, tout en nous délaissant pour « Solstice » dans une ambiance plus saisissable et contenant quelques touches expérimentales, et un final flirtant avec l’abstrusion « The Monster That Wiretapes Everything ».

-ardoisebleue

* En concert au tranquillou (2023) – Ralinski Dans Ta Gueule

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10865

CC By 2.5

Le titre de l’album l’indique, concert en direct avec les musiques usuelles de cet auteur .

-ardoisebleue

* Human Feelings (2023) – Patroux

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10866

CC By-Nc-Nd 2.0

L’artiste nous ensevelit dans une ambiance délassante, mais réflexive. Les morceaux s’enchaînent et nous conquièrent tel « Garden is calling » où un bon fauteuil et une petite mousse fraîche nous bercent tous trois en conjoncture pour l’introspection bienveillante de notre âme musicale préparée à nous enfouir dans « Human feelings ». Pour une fin d’été, cet album peut vous charmer.

-ardoisebleue

* Smelly socks (2023) – Glitchy Trash

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10869

CC By-Nc-Nd 4.0

Une série de musique style électro qui raconte une histoire de chaussettes comme l’indique le commentaire en méta-donnée de « Nasty beat ».

-ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

Propoésie (2006) – Cobe

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=1254

Creative Commons By Nc Sa 2.0

Ensemble de créations mêlant musiques instrumentales, chansons et poèmes, le tout en douceur. Coté instruments : de la délicatesse avec « Grandeur électrique » ou recherche de rythme « Poumtak » et parfois expérimentation sonore « Oscar ». Coté chant : « semblant » « mamie », et plage poétique sombre « Le vieux ». Je vous ai déraciné cet album de la forêt primaire de notre archive, pour goûter un soir de repos.

-ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Salut les tous et toutes, autant vous prévenir, c’est un mois qualitatif. Aout est souvent calme sur les activités musico-forumesque, et ce aout là ne fait guère exception, cependant, dans le lot là, y’a du sérieux !

* D’abord, Calyman l’hyperproductif rompt un silence légèrement prolongé un peu inattendu quand on connait son rythme habituel de délivrance pour vos oreilles de ses prods léchées et dansantes, avec un petit quelque chose qui serait, selon ses mots, « electro-funky », et comme d’hab ça ne plaisante pas, l’annonce, et quelques retours de l’auditoire (évidemment subjugué) se développe par ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9197/du-neuf-chez-calyman

* Ensuite, et pour rester dans l’inattendu, Odysseus nous fait un truc qui n’est pas dans ses habitudes : une revisite ! Il a pris un de ses (tout aussi léché quand on connait ses travaux) anciens titres pour le produire à nouveau avec une approche différente, qui se dit en un mot, et ce mot est « acoustique », je vous invite à le découvrir, si le cœur vous en dit, sur ce fil de forum là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9198/cette-illusion-acoustique

* Une belle occasion de se souvenir qu’au prix d’un montage légal s’étant étalé sur des décennies et ayant nécessité de toucher même au code de la propriété intellectuel pour le rendre applicable, depuis quelques temps, toute web radio en France peu importe si elle diffuse de la musique déposée à la SPRé (qui est une société à laquelle les musicien⋅ne⋅s peuvent choisir, si tel est leur souhait, de déléguer la gestion des droits commerciaux), ou même si elle ne diffuse pas DU TOUT de la musique SPRé (comme par exemple une radio de musique sous licence libre ou ouverte), a désormais pour obligation de s’acquitter auprès de la SPRé d’une redevance annuelle de 360 euros TTC (minimum, ensuite c’est au prorata du chiffre d’affaire si la radio est commerciale). Énormément de petites structures qui fonctionnent sur un budget annuel à deux chiffres restent sur le carreau, évidemment. Et Le Royaume vient nous en parler, mais pour le Royaume soyez rassurés, ils passent simplement dire qu’ils ont très temporairement transformé le flux radio en podcast en attendant de démarrer (et quand vous lirez ces lignes, ça pourrait bien avoir pu devenir effectif déjà) le paiement de cette SPRé, comme ça le Royaume va continuer d’être Le Royaume tel qu’il était, mais l’occaz était trop belle, pour votre serviteur, de rappeler l’ubuesque de ce de dégageage des ondes des « petits » en tapant dans leur budget de petit, alors on a parlé, enfin surtout reparlé, de cette inique taxe SPRé, et donc pour votre gouverne, vous devez savoir, et ce pavé posté pour cette rubrique d’édito ne fait qu’ébaucher un résumé, et (à peine) plus de détails sont donnés dans le fil :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9196/le-royaume-en-mode-musiques-libres

* Une réponse assez étrange qui demande entre autres infos, certaines qui sont par ailleurs données clairement et lisiblement directement dans le message à laquelle elle répond, et fait diverses suggestions, allant jusqu’à donner, pour aider (?), une adresse web qui ne mène pas précisément à l’aide qu’elle voudrait donner, internet c’est plein de gens, les gens sont divers, mais pas tous mal intentionnés 🙂 et en tous cas si vous vous intéressez à l’ufologie sémantique ça peut vous dérider un peu :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63604/#Comment_63604

* Dead Joshua ne nous/vous lâche pas, et revient encore et encore, est-ce vraiment utile de présenter son appétence pour le rock à format court mi-atmosphérique mi-plombé ? Alors, oui, mais aussi, le clic, qui pour beaucoup ici s’imposera, est là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63599/#Comment_63599

* J’avais parlé de sérieux, alors voici une blague façon Arlésienne, car Me In The Bath n’a rien de mieux à faire que de venir parler d’un album qui sortirait possiblement avant le 20 mars 2024, pour dire qu’il y a le temps, hein, mais, pour qu’il y ait quand même de la valeur un peu dans ce message peu intéressant il dévoile, pour cette album, une pochette absolument superbe à base de marcassins urbains !

https://forum.musique-libre.org/discussion/9193/me-in-the-bath-un-album-studio-peut-etre-dans-lhiver-2023-2024

Et c’est tout pour ce mois-ci. Ciao.

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique, publie son édito du mois ! Si vous cherchez de la lecture supplémentaire, celle-là est fortement conseillée : http://linuxmao.org/article448

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre. Elle utilise le logiciel libre Ampache (ampache.org) pour proposer l’écoute, le téléchargement et la libre publication de musique.

Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog https://musique-libre.org

– notre forum https://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC https://dogmazic.net/irc/

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour septembre 2023. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de...