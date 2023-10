Éditorial de Dogmazic.net de octobre 2023

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour octobre 2023. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

* Noctǐvǎgus EP (2022) – Gumichan01

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10872

CC By 3.0

Diversité de style dans cet album, après « bedroom » et « introspection » qui ont marqué une métamorphose progressive depuis « eastern wind » de 2017.

* ardoisebleue

* Cette illusion (acoustique) (2023) – Odysseus

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10876

Licence Art Libre

Une adaptation réussie du titre de 2021 en accompagnement guitare acoustique, où la chanson sonne plus soft.

* ardoisebleue

* Bac à sable (2023) – Piano Dom

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10877

Licence Art Libre

Des mélodies jouées au piano sur un rythme célère. Dans « Cercle » les trop grandes différences entre les variations du niveau du volume sonore pourraient nuire à l’audition.

*ardoisebleue

* En répétition (2023) – Ralinski Dans Ta Gueule

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10880

CC By-Nc 2.5

Un enregistrement des musiques habituelles de l’auteur durant une répétition.

*ardoisebleue

* Un grand coup de live … remaster (2023) – OZABRI

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10881

Licence Art Libre

Un chouette album rock d’un groupe déjà présent sur des sites web musicaux.

*ardoisebleue

* Par Delà (2023) – Adrien Bourmault, Jean Sirmai

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10884

CC By-Sa 4.0

Enregistrement d’une expérimentation de musique concrète supportant des textes mêlant déclamations et simples discours, le tout dans un contexte théâtral. A noter que le compositeur est présent dans des émissions Web du libre.

*ardoisebleue

== CΔlyman ==

* C’est la Vie (2023)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10875

CC By 4.0

Une incursion plutôt rare chez l’artiste vers une boucle sur une mélodie récurrente et un texte unique et bref répété à l’infini.

*ardoisebleue

* Woman’s Land (2023)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10883

CC By 4.0

Retour vers les habitudes musicales du compositeur avec ce titre sur une musique très tendance électronique.

*ardoisebleue

* Love Is the Key (2023)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10885

CC By 4.0

Confirmation de ce retour.

*ardoisebleue

* Addicted to ya (2023)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10886

CC By 4.0

Mais aussi, cette aspiration vers un léger « vague à l’âme » qui pousse la mélodie de cette musique vers une tendresse étrange causée par cet effet wha-wha / flanger qui écrête de temps à autres les notes.

*ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

Phil spector’s hairshop (2002) – Peggy lux

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=1219

Creative Commons By Nc Nd 3.0

Hé bé oui, en creusant profond dans la base de données nous découvrons des albums étonnants. Cette interprète et son groupe ont concocté une série de musiques orientées Noise. Bien que la voix, parfois, ne soit pas dans les limites conventionnelles de l’exactitude, certaines séquences sont décoiffantes à l’exemple de « Anna Karenine » avec ce décrochage de ton des guitares à la 54 ème seconde et suivantes, qui permettent de restituer la justesse de l’intonation vocale. Ainsi que dans « distance » où la chanteuse s’autorise un décalage d’octave surprenant. Puis, en fin d’album, nous aboutissons au moment spectaculaire sous le titre « . » , les interprètes déjantent complètement et livrent à l’image, que j’oserai délibérément comparée, d’un « jazz-hot débridé de fin de concert », une liberté musicale foncièrement hallucinante. Ce qui pourrait dérouter (si vous n’êtes pas déjà effondrés dans les décors), c’est le dernier titre « impro » qui semble vraiment plus organisé que « . ». Tentez l’écoute vous serez : soit ébahis; soit anéantis.

*ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Voici donc ce qui est arrivé, ce septembre, sur ce forum que vous connaissez bien !

* Déjà rayon ufologies, vous vous souvenez peut-être d’un message du mois dernier en réponse à une annonce de publication, qui était étrange… Étrange mais cependant pas hors sujet ni franchement SPAM. On sait maintenant. C’est une technique de SPAM ! Le compte spammeur poste un message « on peut dire acceptable », attend un bon mois, puis revient le modifier en espérant que personne ne remarque le tout beau lien de pub qui vient d’y être ajouté. Pas de bol, Forum Musique Libre n’est pas un bateau fantôme, le créateur du fil a vite spoté, la team modo a dégagé, les détails de l’histoire sont là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63625/#Comment_63625

* Le grand et fameux Calyman, en verve ces temps-ci, sur le mois vous propose trois titres, en sus de celui arrivé (après un silence que tout le monde avait trouvé bieeeen long) dans l’édito du mois dernier. C’est dansant, c’est émotionnel, c’est bien fichu, c’est exceptionnel, les retours aussi pleuvent, parce que ce vieux pirate de Calyman sait mettre dans le mille toujours & à chaque fois, et hop c’est là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63612/#Comment_63612

* Aussi, Bitume Prod, continuellement, et c’est un bel honneur et un hommage sérieux au boulot de l’asso qui propose notre forum, annonce tout le temps ses sorties généralement avec support physique, très souvent avec clip, énormément sur les « toutes les plateformes », cette fois c’est du doom métal atmosphérique, le plus souvent ça touche à des genres de cette sphère au sens le plus large : le métal. Et toujours c’est librement libre, alors jetez un œil :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63622/#Comment_63622

* Faire le SAV des professionels de la profession c’est pas passionant mais ça arrive qu’on dépanne. Là, voilà une musique absolument pas libre utilisée en fond sonore d’une Tuberie et on nous a sollicité pour aider à retrouver le titre et l’auteur. Des fois donc on dépanne. Mais cette fois ça a fait choux blanc.

https://forum.musique-libre.org/discussion/9199/retrouver-une-musique-shazam-braindead

* Et pour terminer avec du lourd, mais atmosphérique oh vous devinez c’est Dead Joshua qui vient à nouveau avec son grunge rock qui va toujours droit au but, c’est beau et c’est là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63613/#Comment_63613

Et c’est tout pour ce mois-ci. Arrivederci. Et merci.

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique, publie son édito du mois ! Si vous cherchez de la lecture supplémentaire, celle-là est fortement conseillée : https://linuxmao.org/article449–Editorial-d-octobre-2023

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

