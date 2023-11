Éditorial de Dogmazic.net de novembre 2023

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour novembre 2023. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

Deliverance – Big Albert

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10892

CC By SA 4.0

Dans la continuité de ses apports à la musique libre, le groupe nous délivre une série de titres style rock mais de sous-styles différents, un seul point commun, ils sont tous étonnants par leurs diversités. A noter une reprise dynamique réussie de Robert Johnson « Malted Milk », mais la licence CC by sa 4.0 est-elle adaptée ?

* ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

demo 2004 – Morpain

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=721

CC BY NC ND 2.0

Ce mois-ci, nous commençons métalicomentalement par une secousse acoustique virulente. Du pur métal, quasi gothique, j’irai même jusqu’à proposer gutturalement néandertalique ( il paraît qu’ils avaient une GROSSE voix ). Bref plein de iques pour cette interprétation de 2004. Évitez l’écoute au casque…

* ardoisebleue

2005 – Sucrepop

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=150

CC BY NC ND 2.0

Maintenant que nos tympans se sont assouplis par les tonitruances précédentes, goûtons à une production plus standard avec cet album. Il y a 5 ans j’avais déjà proposé une pépite de cet artiste, voici un de ces autres albums. Le premier morceau « les ombres » joué en style bossa-nova (enfin presque) qui se termine brutalement, est suivi du même titre style rock, plutôt étonnant. Les deux compositions suivantes reviennent à un mode plus traditionnel et nous repositionnent dans une atmosphère plus sereine. A noter pour « les rues de Singapour » la présence du groupe « Malin Plaisir ».

* ardoisebleue

Fat Leg Dub [ADR.COM27] (2008) – Tsunami Wazahari

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=245

CC BY NC ND 2.0

Rythmons à nouveau ce flot de pépites avec un style « reggae » orienté « dub ». Le compositeur de cet album nous en dérive quatre mixages bien différents et agréables à entendre. L’artiste est maintenant présent dans d’autres sites musicaux du WEB.

* ardoisebleue

Shapeless / punta guarana (2003) – Shapeless

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=1218

CC BY NC SA 2.0

Pour terminer ces extractions du fond des archives, une composition frissonnante de tendances angoissantes à l’instar d’une progression dans le dédale de corridors sinistres. Passez une bonne nuit.

* ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Bonjour aux toutes, bonjour aux tous, nous voilà partis.

* L’archive Dogmazic fonctionne beaucoup autour du principe dit de l’album qui rassemblera plusieurs chansons. Les gens utilisent celle-ci pour proposer leur musique, ainsi que ce concept, de diverses façons. On peut vouloir par exemple faire des « albums » d’un seul ou d’une poignée de titres, assez souvent. On peut démarrer des albums un jour, puis y ajouter, au fil du temps, des titres encore et encore. Pour ce qui nous concerne aujourd’hui, c’est l’approche « publier sur Dogmazic l’album une fois fini, mais dans l’intervalle le laisser grandir sur un site autre & propre au projet ». Et le projet, la la la, là c’est quand même Dead Joshua. Qui venait ici souvent depuis longtemps révéler compo après compo. Et bien le jour est venu, l’album est considéré compilé et arrive par chez nous, et tout se lit par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63639/#Comment_63639

* Juste comme ça, chaque seconde de revenu publicitaire engrangé par Youtube représente l’équivalent de trois années presque du budget de base qui fait fonctionner Dogma (merci pour les adhésions, merci pour les donations, les gens !). En d’autres mots, si Youtube prenait cinq minutes, une seule fois, de son revenu, pour financer Dogma, juste on est là pour un millénaire. Alors c’est pas mal de dire que l’on fait les choses au mieux avec des moyens pas du tout comparables, absolument, à d’autres alternatives à notre alternative qui sont peut-être (ça c’est à vous de voir) pas aussi sympa ; même si leur « expérience délivrée » est « meilleure » et bla et bla ! Ça a un prix. Alors n’oublions pas 🙂

https://forum.musique-libre.org/discussion/9201/pour-info-1-seconde-du-revenu-de-youtube-cest-quasi-trois-annees-du-budget-dogmazic-ml-o

* Nous parlions un peu plus haut de ce très cher projet qu’est Dead Joshua et de sa manie de faire gentiment grandir les albums vers son chez lui pour les publier finalisés ensuite par chez nous. Hé bien, Me In The Bath idem et commence justement un nouveau grandissement. Voici l’annonce :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63633/#Comment_63633

* Des spammeurs opérant en tandem, sur la durée, polluant notre forum, ça se traite, et c’est intéressant, à condition de s’intéresser aux spammeurs de forums. On fait mieux dans la vie peut-être, mais si ça peut vous distraire, le cas d’école presque, léla

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63632/#Comment_63632

* KPTN est venu délivrer sa pop rock guitareuse au campus du libre. Mais c’est dans notre passé ! Le fil d’annonce est encore là ; peut-être bientôt dedans une petite vidéo du show ? On sait jamais !

https://forum.musique-libre.org/discussion/9200/concert-de-kptn-pour-campus-du-libre-2023-21-10-2023

* Aussi le Open Source Experience approche. Si vous y êtes vous risquez bien d’y croiser divers dogmusicien⋅ne⋅s et donc on finalise l’organisation, pour les concerts et les interventions

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63628/#Comment_63628

Et c’est tout pour ce mois-ci. Auf wiedersehen. Et merci.

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique, publie son édito du mois ! Si vous cherchez de la lecture supplémentaire, celle-là est fortement conseillée : https://linuxmao.org/article450-Editorial-de-novembre-2023

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

