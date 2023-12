Éditorial de Dogmazic.net de décembre 2023

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour décembre 2023. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

* Artificial Disruption (2023) – Artificial Disruption

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10906

C Reaction

« Une symphonie de 8 bits avec des poèmes de ChatGPT. Aucun humain n’a été autorisé pendant tout le processus de création de cet album. »

Alors oui, ça se pourrait que ça se sent… Coté poème rien à dire puisque c’est en anglais. Tant qu’à produire dans l’IA pourquoi ne pas traduire en automatique ? Coté musique il y a diversité, on est bien dans les segments électroniques du style des jeux des années 90 le rythme y est. Si cet album est expérimental il est bien résumé dans « Artificial Lies ». Les voix artificielles ressortent bien, et les intonations sont toutefois trop calquées sur un même schéma de formant. Est-ce à dire que nous n’avons plus qu’à laisser la place ?

*ardoisebleue

* rADio eNd (2023) – rADio eNd

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10905

C Reaction

Cet album, qui contient quelques expériences sonores : « In Haze with the lost », reste dans l’harmonie des deux derniers proposés ici, une musique sérielle mélant sons électroniques et instruments. Parfois la partition électronique peut paraître très perturbante « Transitional State Number 4 ».

*ardoisebleue

* L’heure des comptes (2023) – Paris – Cayenne

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10895

C Reaction

Des textes toujours aussi réalistes et tapissés en poésie, soutenus par une multiformité de styles musicaux. Il y a bien plus à écouter qu’à en parler de ce chouette album de fin d’année.

*ardoisebleue

* intervals – dead joshua

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10894

Licence Art Libre

Un mélange de hard-métal évoluant vers du noise pourvu d’un assaisonnement de sons électroniques, voilà l’album que nous offre cet artiste pour terminer la revue des nouvelles entrées du mois de novembre.

*ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

La rage des anges – Nosushi (ndr : 2006/2007)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=89

licence Art Libre

Un album électronique/instrument très musical nous entraînant dans un voyagement, en abord avec « Drop the Tears » où nous flânons sur une plage accapultico-malibusienne, puis « Legendary Girl » nous achemine vers peut-être d’anciennes savanes africaines, pour aboutir à « Discovery Of Emptiness » et nous replonger dans de l’électronique sérielle.

*ardoisebleue

King of the Road (2005) – G.g.allin’s dick

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=25

CC BY NC ND 2.0

Une série de musiques qui pourraient rappeler à certains, les accompagnements sonores des films « muets » d’antan. Ce sont des intermèdes musicaux divertissants avec même des effets stéréophoniques épatants.

*ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Bonjour aux toutes, bonjour aux tous, nous voilà partis.

* Bam, déjà d’emblée, voilà Bitume et ses livraisons comme toujours sur les touteslesplateformes, avec des clips TuTube et des releases physiques. Voilà les (multiples) livraisons du mois :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63652/#Comment_63652

* On pense ce qu’on veut des GAFAMS, mais quand il s’agit de préserver ses données personnelles, y’a pas mieux pire. Le Royaume tout autant en pense ce qu’il veut, et ce qu’il veut, c’est fermer Facebook et Instagram ces revendeurs immondes de votre c** au plus offrant, même le moins fréquentable possible. Moi perso j’aurais mis Discord aussi, qui fourgue, disons, votre affiliation politique aux gens susceptibles d’ensuite vous tuer pour ce fait, mais moi & moi, c’est moi et moi. En tous cas c’est ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63667/#Comment_63667

* Entrelardant, pour faire patienter, en attendant l’album autant à marcassins qu’à invités, Me In The Bath propose une petite piste « solo-solo » ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63665/#Comment_63665

* Toutes les vidéos, de tout Crem Road records, ça vous branche ? Moi pas, je les connais déjà toutes par cœur. C’est peut-être pas votre cas, alors clic-clic :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9209/les-videos-de-chez-crem-road-records-et-oui

* Un p’tit retour automoteur, des fois ça fait plaisir et ça prend pas longtemps. Voici celui pour le dead joshua du mois dernier et ses développements ultérieurs :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63650/#Comment_63650

* Dans cette optique, des fois, des retours, y’en a des plus zarbi que d’autres. Enjoy !

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63661/#Comment_63661

* Dans le même style étrangement abscons, toujours dû à JulieF :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63660/#Comment_63660

* Je découvre que le franglais « book » pour désigner un portfolio de présentation, magie d’un monde mercatisé à l’outrance mode uber-eat, ne s’applique plus seulement aux apprentis mannequins, mais aussi aux guitaristes, de nos jours. Sans doute pour accompagner, mais alors, sur la foi de photos, Najoua Belyzel ou que sais-je. Une bien étrange requête d’un en-train-de-le-réaliser, qui cherche nos avis; et ceux-ci se résument juste à rien pour le moment :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9208/besoin-de-conseil-pour-book-guitariste

Et c’est tout pour ce mois-ci. Auf wiedersehen. Et merci.

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique, publie son édito du mois ! Si vous cherchez de la lecture supplémentaire, celle-là est fortement conseillée : https://linuxmao.org/

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

