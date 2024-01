Éditorial de Dogmazic.net de janvier 2024

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour janvier 2024. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

Et bonne année à toutes et tous !

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

* Okazou (2008) – Okazou

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10919

CC by nc nd 2.0

De la poésie réaliste adossée à une musique rendue blouzi/folk par le rythme de la guitare et la présence du souffle de l’harmonica. Nous soupçonnerons un style Cadien (Cajun) avec « Amsterdam (ter) ». Un très bel album datant de 2008 sans doute remastérisé au vu de la qualité sonore irréprochable.

* entsuo21 (2023) – entsuo21

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10921

CC by nc sa 4.0

Un album de musique électronique, avec une tendance vers la musique de jeu-vidéo années 80 en s’appuyant sur la répétitivité des séquences.

* Tit Patapons (2023) – Tit Patapons

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10928

Licence Art Libre

Déjà en février 2021, les auteurs nous avaient proposés un album très divertissant. Il remettent cela pour notre plus grand plaisir ( et surtout celui des enfants ) avec la conception d’un album basé sur un conte « climatique » alternant un dialogue/monologue relatant une situation entre chacune des chansons. Ces dernières sont toutes autant chantantes et dansantes l’une que l’autre, bien que « Naturel » soit modérément angoissante avec son rythme rap. Mais nous retrouverons aussi comme joyeuseté le titre « dans la forêt lointaine ».

== Ralinski Dans Ta Gueule ==

* Au Celtic Pub (13.12.23) (2023)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10922

CC by nc 2.5

Le titre de l’album l’indique, concert en direct avec les musiques usuelles de cet auteur .

* Au Celtic Pub (13.12.23) (2023)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10923

CC by nc 2.5

Titre manquant dans l’album précédent.

== Djadcom {Djad } ==

* malware (2022)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10927

CC by nc nd 2.5

Titres de 1 à 5 de l’album Malware commencé en 2022 présenté en février 2023

* malware (2023)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10924

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10926

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10925

CC by nc nd 2.5

Titres de 6 à 14 poursuivant la création de l’album précédent.

La tendance électronique est dans la continuité des compositions nommées dans l’album 2022, toujours très rythmées.

== Les pépites de l’archive du mois ==

* endless towers [cam068] (2004) – Transient

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=1379

CC by nc sa 2.5

Un ouvrage de fondation électronique pure à l’instinct techno comme « This situation » ou plus sérielle « Glance », mais, surtout, qui aussi, parfois, adopte une texture traditionnelle pour l’armer de fibres synthético-sonores dans « Love s not lost » et « Endless towers » dont « Please don’t go » emprunte à ce dernier la même tonalité, et pour mieux dire veine, mais moins « fibrée » .

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Bonjour aux toutes, bonjour aux tous, nous voilà partis.

* Pour ne pas s’ennuyer tandis que les invités du prochain album « à invités » sont au boulot, Me In The Bath, mais façon solo, dévoile peu à peu un opus à la sortie échelonnée et parallèle, fait de vieilleries jamais encore enregistrées (c’est son titre, d’ailleurs), et la livraison de la dernière chanson en date a eu lieu il y a peu, vous pourrez lire ceci par ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63688/#Comment_63688

* Pour ne pas s’ennuyer tandis que… Ah, mais, vous savez déjà ça ! Enfin bref, aussi toujours au rayon Me In The Bath, un petit « remaster » d’un album qui fête ses dix bougies a été effectué pour votre plus grand malheur, il est donc déjà complet, et donc déjà dans l’archive Dogmazic, et l’histoire elle, elle est par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9212/new-flat-10th-anniversary-remaster

* Hélas parfois il faut le rappeler, mais la musique que l’on place sous licence libre ou ouverte existe dans un cadre légal, par exemple, prenez, je sais pas, Michel Sardou : ben lui il n’en fait pas, de la musique libre. Alors ça ressemble à une évidence mais hélas parfois il faut le rappeler :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9217/mise-en-garde-michel-sardou-ne-fait-pas-de-la-musique-libre

* OK notre forum est une place publique et même si l’équipe modération (coucou, l’équipe modération !) a vraiment la gâchette facile quand il s’agit de ne pas laisser trop de hors sujet, parfois, un peu, il y a des gens qui lancent par chez nous des appels, pas toujours vraiment fort à propos, et parfois même ça n’est pas supprimé ! Ça vous dirait d’être volontaire humanitaire au Togo ? Dans ce cas cette lecture-là est pour vous :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9216/mission-humanitaire-de-solidarite-internationale

* OK notre forum est une… Ah mince je l’ai déjà dit. Bon. Ben si par hasard vous étiez en recherche d’un site proposant des solutions pour un autre site proposant (accrochez-vous) des quizz musicaux à base de jingles publicitaires, le but étant de trouver la marque liée à ceux-ci… Ahem, ça n’est pas super lié aux cultures libres. Mais quand même, on a ça en rayon. Juste au cas où !

https://forum.musique-libre.org/discussion/9215/jai-cree-un-site-internet-sur-les-solutions-de-diverses-entreprises-et-des-jingles-musicaux-publici

* Pour revenir un peu (ouf !) sur ce qu’est la culture libre, les incontournables Tit’Patapons, qui la font, même aussi pour les enfants, s’incarnent dans un nouveau projet élargi avec des potes, alors, ils ont pris le nom de « Les bras des potes », et c’est un disque, c’est une histoire, c’est un livre illustré accompagné d’un disque, c’est sur Dogmazic évidemment, et ça serait, parait-il, pour les enfants, mais ne me croyez pas sur parole ! Jetez-donc un œil par ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9213/les-bras-des-potes-tit-patapons-ras-le-bocal-une-quete-climato-numerique

* L’assidu lectorat de ce billet mensuel le sait bien, dead joshua l’inlassable a il y a peu fait un gentil album qu’on voyait grandir au fil du temps, et qui, maintenant terminé, a rejoint la belle collection de notre archive musicale, mais l’histoire ne s’arrête pas là, car il y a même de l’auditoire et même que cet auditoire, y’en a dedans pour faire un peu un retour à son propos, et c’est ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63680/#Comment_63680

* Il y a un gag sur forum, qui a passé l’âge de maturation du scotch de luxe, c’est le gag de la grande conspiration des Nico (qui a même une fois, je me souviens plus si j’étais né, donné une chanson d’ailleurs). Évoquée brièvement au détours d’une conversation, elle a immédiatement réveillé l’un de ces fameux conspirateurs pour un petit clin d’œil chez nous. Alors, c’est là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63681/#Comment_63681

* Et pour terminer sur de l’ultra-lourd, évidemment le libre rappeur Explicite vient comme souvent à cette saison pour parler d’un album prochainement à sortir, et pour ne rien gacher, il présente ce super vidéoclip intitulé « Ultrapouvoirs » qui n’a laissé (et c’est que le début !) personne indifférent :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9211/explicite-ultrapouvoirs-clip

Et c’est tout pour ce mois-ci. Auf wiedersehen. Et merci.

== Chez les amis ==

Comme toujours, à l’heure juste un peu avant la publication du nôtre, LinuxMAO le site de la communauté francophone qui aime à utiliser Linux pour ses ordinateurs à musique, publie son édito du mois ! Si vous cherchez de la lecture supplémentaire, celle-là est fortement conseillée : http://linuxmao.org/article452

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

