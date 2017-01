60ème podcast, avec une petite sélection d’extraits des albums découverts lors du mois d’août 2016 ainsi qu’un aperçu des sorties des netlablels de ce même mois.

Attention, les licences diffèrent selon les morceaux ! Vous pouvez trouver les références complètes de chaque titre (netlabel, artiste, album, morceau, licence) dans les commentaires temporels ainsi que dans la liste ci-dessous…

Crédit image :

Sixty, de Ting W. Chang, sous licence CC-BY

www.flickr.com/photos/ssdctw/9603998144/

Tracklist :

01-Stöj Snak – ScreamerSongwriter – Fuck! (CC-BY-NC-ND)

stojsnak.bandcamp.com/album/screamersongwriter

02-Massage – Crying Out Loud / Under – Crying Out Loud (CC-BY-NC)

massageband.bandcamp.com/album/crying…t-loud-under

03-Coastals – Bedroom Mixes – Nervous (CC-BY-NC-SA)

coastalsofficial.bandcamp.com/album/bedroom-mixes

04-Strawberry Blonde – Better Still – Here We Go (CC-BY-NC-ND)

strawberryblondelovesyou.bandcamp.com/album/…-still

05-Alarm Drum – Fragments of… – Carnival Kids (CC-BY-NC-SA)

alarmdrum.bandcamp.com/album/fragments-of

06-Hayden Arp – For Gabriel EP – Curving World and Arcing Sky (CC-BY-NC-SA)

haydenarpmusic.bandcamp.com/album/for-gabriel-ep

07-Ayla Nereo – Beheld – Asalom Shalom (CC-BY-NC-ND) (Jumpsuit Records)

jumpsuitrecords.bandcamp.com/album/beheld

08-The Psycodelicats – Vol. II – Diabolic Beat (CC-BY-NC-ND)

thepsycodelicats.bandcamp.com/album/vol-ii

09-The Impossebulls – Five By Five I : Wrath – 5 x 5 (CC-BY-NC-SA) (blocSonic)

blocsonic.com/releases/bsmx0139

10-Atlantis Rizing – Bearded Dragons – Teach Me How To What? feat. Rapalaide (CC-BY-NC-ND) (Yoga For Your Ears)

yogaforyourears.bandcamp.com/album/bearded-dragons

11-barryvan – EDM – Left in disarray (CC-BY-NC-ND)

barryvan.bandcamp.com/album/edm

12-Yuzuki – Pocket Mirror – Chimerical presence (CC-BY-NC)

yuzuki.bandcamp.com/album/pocket-mirror

13-Indian Wells – Racquets (CC-BY-NC-SA) (Bad Panda Records)

badpandarecords.bandcamp.com/album/indi…s-racquets

14-Quai du Noise – Wandering Gliders (Edison Box – EdisonBox sampler II) (CC-BY-NC-SA)

edisonboxrecords.bandcamp.com/album/edis…sampler-ii

15-Daniel Monk – Kite View (feat. ISLA) (CC-BY-NC-SA) (Bad Panda Records)

Bad-panda-records – Daniel-monk-kite-view-feat-isla

16-Sergey Cheremisinov – Hidden Crystal – Pulsar (CC-BY-NC)

sergeycheremisinov.bandcamp.com/album/hid…n-crystal

17-Hills Like Elephants – Tacet – Murmurations (feat. Dani Bell) (CC-BY-NC-SA)

hillslikeelephantsmusic.bandcamp.com/album/tacet

18-Próspera – O Sono da Razão – Tornar (CC-BY-NC-SA)

prospera.bandcamp.com/album/o-sono-da-raz-o

19-The Flash Fever – Heartbreaker – Heartbreaker (CC-BY-SA)

theflashfever.bandcamp.com/album/heartbreaker

20-Katana Sunrise – HSN – HSN (Original Mix) (CC-BY-NC-ND)

katanasunrise.bandcamp.com/album/hsn-3

21-Assets – A light goes out – Stargazing (CC-BY-NC-SA)

assetsmusic.bandcamp.com/album/a-light-goes-out

22-Polyphonics – Secret Silence – Moll and Dur (CC-BY-NC) (Mahorka)

mahorka.org/release/176

23-Stöj Snak – ScreamerSongwriter – Ronkedor (CC-BY-NC-ND)

stojsnak.bandcamp.com/album/screamersongwriter