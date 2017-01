62ème podcast, avec une petite sélection d’extraits des albums découverts lors du mois d’octobre 2016 ainsi qu’un aperçu des sorties des netlablels de ce même mois.

Attention, les licences diffèrent selon les morceaux ! Vous pouvez trouver les références complètes de chaque titre (netlabel, artiste, album, morceau, licence) dans les commentaires temporels ainsi que dans la liste ci-dessous…

Crédit image :

Untitled, de Walimai, sous licence CC-BY

www.flickr.com/photos/walimai/15305908771/

Tracklist :

01-King Willow – California (CC-BY-NC-ND) (11th Avenue – 11th Avenue Vol. 2)

11thaverecords.bandcamp.com/album/11th-…venue-vol-2

02-Clinton Curtis – Getaway Car – Wounded City Night (CC-BY-NC-ND)

music.clintoncurtis.com/album/getaway-car

03-Shady Bliss – Old Boy – Thanks For The Ride (CC-BY-NC-SA)

shadyblissband.bandcamp.com/album/old-boy

04-Red Crickets – II – My Deviance (CC-BY-ND)

redcrickets.bandcamp.com/album/ii

05-James Linck – No Future – No Future (CC-BY-NC)

jameslinck.bandcamp.com/album/no-future

06-Jason Jon – Free Parking – Free (CC-BY-NC-SA)

jasonjon.bandcamp.com/album/free-parking

07-Marimba Nacional Diriá – In Memoriam – Cachita (CC-BY-NC-ND)

marimbadiria.bandcamp.com/album/in-memoriam

08-Neekoshy – Love & Fight – More Faya (CC-BY-NC-ND)

neekoshy.bandcamp.com/album/love-fight

09-Slaydem – Final Assault – What a Day (CC-BY) (NOM Records)

nomrecords.bandcamp.com/album/final-a…ault-free-d-l

10-SPCZ – Vespidae – Golden Path (CC-BY-NC-SA) (Subbass)

subbass.bandcamp.com/album/vespidae

11-saQi – Broken Castles – Aw Poor Bird ft. Rorschack, Worth & Kat Factor (CC-BY-NC-ND) (Jumpsuit Records)

jumpsuitrecords.bandcamp.com/album/broken-castles

12-Kala & Friends – Lost Tapes – Heart Tribe Feat. Raamayan (CC-BY-NC-SA)

kalamusic.bandcamp.com/album/kala-fr…ds-lost-tapes

13-Maxwell Powers – Fridays, Volume 1 – Oh / No (CC-BY-NC-SA (blocSonic)

blocsonic.com/releases/bsog0059

14-Rouilleux – The Spoils – Spoils (CC-BY-NC-ND) (poli5)

poli5.bandcamp.com/album/the-spoils

15-Man and Piano – Self Titled – Nothing But Love (CC-BY-NC)

manandpiano.bandcamp.com/album/man-an…-self-titled

16-Benjamin Fraser – Home – Short Life of Trouble (CC-BY-NC-SA)

benjaminfrasermusic.bandcamp.com/album/home

17-Wayfarer – Three Winters – Flaking (CC-BY-NC-ND)

wayfarer.bandcamp.com/album/three-winters

18-Máskarad – Miscellaneous – Mustard Gas (CC-BY-ND)

maskarad.bandcamp.com/album/miscellaneous

19-Mi Nave – Tristeza – Francotirador (CC-BY-NC-ND)

minave.bandcamp.com/album/tristeza

20-Antonio Duarte – Keña – El lago (CC-BY-NC-SA)

antonioduarte.bandcamp.com/album/le-a

21-los periplos – Antes De Que Tengamos Pibes – No Todo Se Puede Salvar (CC-BY-NC-ND)

losperiplos.bandcamp.com/album/antes-…ngamos-pibes

22-Jo Jet i Maria Ribot – Lliure o descansar – Sempre corrent (CC-BY-NC-SA)

jojetmr.bandcamp.com/album/lliure-o-descansar

23-Sea Offs – Sea the Blind – Shallow Waters (CC-BY-NC)

seaoffs.bandcamp.com/album/sea-the-blind

24-Expendable Friend – X (vol 01) – Until we meet again (CC-BY-NC-ND)

expendablefriend.bandcamp.com/album/x-vol-01