Compte-rendu de l’AG de Musique Libre !

Partie 1 : 4 novembre 2022 / Partie 2 : 3 décembre 2022



Présents en conférence via Jitsi

Alain Imbaud (Aisyk) – Président (1 et 2)

Florent Romano (Florent) – Trésorier (1 et 2)

Stéphane Beau (Explicite) – Secrétaire (1 et 2)

Nicolas Chartoire (Shangril) – Adhérent (1 et 2)

Ardoisebleue – Adhérent (1 et 2)

Ladee – Trésorière adjointe (2)

Simon Chanson (Nomys) – Adhérent (2)

Asperatus – Non adhérent (2)

HackphiL – Non adhérent (2)

Présent sur l’IRC uniquement

tdBt – Non adhérent (2)

1. L’AG du 4 novembre a débuté vers 18h15 et s’est achevée vers 21h00

2. L’AG du 3 décembre a débuté vers 14h15 et s’est achevée vers 15h40

RAPPORT MORAL 2020-2022

Site Dogmazic

L’archive musicale de Dogmazic représente notre principale activité.

La rédaction d’éditos mensuels sur les nouveautés de l’archive et la vie du forum s’est poursuivie.

Le forum de Musique Libre ! a principalement permis à plusieurs visiteurs d’avoir réponse à des questions portant sur le droit d’auteur (domaine public, utilisation d’une œuvre pour un projet, …).

Notre IRC a également été en activité, notamment grâce à la présence assidue de Shangril.

La webradio de Dogmazic a maintenu son activité en 2021, devenue moins importante en 2022, avec parfois des problèmes techniques.

Le groupe technique mis en place a eu pour rôle de réfléchir sur la migration de nos serveurs.

Réseaux sociaux

Aisyk s’est encore chargé de notre présence sur les réseaux Twitter et Mastodon, qui nous apportent de la reconnaissance, concernant notre rôle de plate-forme de diffusion de musique sous Licence Libre et Ouverte.

Événements

Une à deux fois par an en moyenne, les animations d’ateliers MAO (logiciel libre), notamment par Aisyk, nous ont parfois apporté des rentrées d’argent.

Autre

La gestion de l’administratif, du courrier, fait aussi partie des tâches nécessaires au fonctionnement de l’association.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2022

En avril 2021, des ateliers dédiés, entre autres, au logiciel Audacity, ont eu lieu.

Florent avait brièvement posé les bases d’un groupe technique, pour la mise à jour d’Ampache (logiciel de l’interface de notre archive musicale). Par la suite, quelques personnes en sont venues d’elles-mêmes à assurer cette aide technique, en fonction de leurs compétences et disponibilités. À noter, le retour d’Afterster, pour participer à ces tâches.

Relancée en 2021, la webradio de notre site a bénéficié de l’aide de Kidjazz pour son référencement. Sa playlist a été régulièrement réactualisée, mais il a aussi été suggéré d’en simplifier le système de mise à jour.

Sur le site enventelibre.org, le CD de l’artiste KPTN continue d’être en vente, également pour récolter des dons pour Musique Libre !

Les éditos mensuels, déjà évoqués avant, sont toujours appréciés, d’après les retours. Ils permettent de mettre en avant la vitalité de notre communauté et notre archive.

RAPPORT FINANCIER ET BUDGET 2020-2022

Charges

Avec un coût qui n’a pas évolué, le paiement des serveurs de notre site a encore été assuré par Aisyk, en abandon de frais. En 2022, nous avons aussi dû régler le paiement de nos noms de domaine.

Nos frais bancaires (Crédit Coopératif) restent stables.

Nos frais d’assurance (MAIF) ont connu une baisse.

Recettes

Depuis 2-3 ans, une seule intervention (type animation d’ateliers) rémunérée a été faite.

Notre présence sur le site HelloAsso, en plus de favoriser la régularité des dons, semble nous apporter une meilleure visibilité, des possibilités de se créer des contacts. Une interrogation restée sans réponse précise a été soulevée, concernant un don anonyme via la société LemonWay.

La somme des dons collectés n’est globalement pas très élevée. Elle était en diminution en 2021. On pourrait parler d’une phase de « transition » entre nos comptes PayPal et HelloAsso.

D’autres dons ont été perçus sur notre compte au Crédit Coopératif.

Globalement, il y a eu un manque de constance dans la fréquence des recettes, mais à l’année 2021, l’association se trouvait déjà dans une bonne situation financière.

Situation actuelle

Malgré les craintes exprimées par Florent, les dons perçus sur PayPal sont restés stables.

Une augmentation du nombre d’adhérents a été constatée en 2022.

VOTE DU RAPPORT MORAL / D’ACTIVITÉ / FINANCIER ET BUDGET

Pour : 6 – Non votant : 1 – APPROUVÉ

PROJETS D’ACTIVITÉS 2022-2023

Budget/dons

Nous pourrions compter sur des ressources financières suffisantes pour monter des projets de stages de formation, au sein de notre association.

Notre compte Flattr n’ayant plus encaissé de nouveaux dons, il serait à présent souhaitable d’en récupérer le solde, avant clôture. Selon Florent, des changements à venir pour ce type de services pourrait, à terme, provoquer leur disparition.

Actuellement, il est à retenir que, même sans nouveaux adhérents et recettes supplémentaires, les finances de l’association permettraient à Musique Libre ! de subsister 7 à 8 années.

Site/serveurs

Il est question de rembourser prochainement la somme avancée par Nomys en 2016, pour le paiement de nos serveurs.

Grâce à nos contacts, notamment dans la communauté autour d’Ampache, nous devrions pouvoir obtenir l’aide technique pour réaliser la future migration/mise à jour de notre site blog sous WordPress.

Florent a souhaité la mise en place d’un budget dédié à la maintenance informatique.

En 2022, suite à une panne générale de plusieurs jours, une migration de nos serveurs a été opérée en urgence (avec l’aide d’Afterster), afin que l’archive musicale de Dogmazic soit hébergée chez les infrastructures de l’association Tetaneutral. Suite à cette opération, quelques bugs sont encore à corriger.

Au minimum, une simple adhésion d’un montant modeste permet de profiter des services de Tetaneutral. Le bureau de Musique Libre ! devrait définir prochainement la somme à verser régulièrement à cet hébergeur associatif. Shangril a souligné les économies qui devraient être faites pour le coût de nos serveurs, également afin qu’Aisyk n’ai plus à prendre en charge leur paiement.

Nous devons également nous occuper de la résiliation de l’abonnement pour nos précédents serveurs.

En faisant partie de la communauté des utilisateurs d’Ampache, nous contribuons à la promotion et au bon développement de ce logiciel (mise à jour, correction des failles de sécurité, …). Cela nous a ramené au souvenir de notre ancien site, dont le code, modifié/patché manuellement, avait fini par provoquer son plantage, lors d’une mise à jour. En comparaison, nous disposons donc aujourd’hui d’un site bien plus stable.

L’amélioration/customisation du design de notre site sous Ampache est envisagée, à l’avenir.

Ateliers

Suite à sa rencontre avec un activiste musicien MAO, Florent a formulé le souhait de le voir rejoindre notre association, afin d’animer des ateliers MAO. La possibilité de faire ce type d’animations a aussi été suggérée à Explicite.

La tenue d’un stand au nom de Musique Libre ! est prévue lors des prochaines Journées du Logiciel Libre (à Lyon).

Vie de l’association/bureau

La présence toujours régulière et active de Shangril sur le forum et l’IRC a été soulignée.

De retour, Nomys pourrait aider à la gestion des adhérents. De plus, l’arrivée de Shangril dans le bureau a été souhaitée, du fait de son activité déjà importante au service du site.

L’idée de tenir des réunions mensuelles entre membres devrait se concrétiser prochainement.

Conclusion

Comme toujours, il nous semble évidement primordial de maintenir en ligne notre archive musicale.

VOTE DU BUREAU DE MUSIQUE LIBRE ! (lors du 3 décembre 2022)

Le conseil d’administration de Musique Libre ! peut se réunir, si un de ses membres en exprime le besoin.

Comme suggéré précédemment, Shangril s’est présenté au poste de secrétaire-adjoint, créé à cette occasion.

Ce vote est accessible à tout adhérent à jour de cotisation. Par défaut, il concerne l’entière réélection ou non du bureau actuel, mais il y a aussi possibilité de détailler son vote, en précisant quel candidat ne serait pas souhaité.

Pour : 7 – APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

Le bureau est reconduit dans ses fonctions, avec l’ajout du poste de secrétaire adjoint.

PRÉSIDENT : Aisyk

TRÉSORIER : Florent

TRÉSORIÈRE ADJOINTE : Ladee

SECRÉTAIRE : Explicite

SECRÉTAIRE ADJOINT : Shangril

