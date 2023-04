Éditorial de Dogmazic.net de mars 2023

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour mars 2023. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

* BS-X (2022) – Only Bass

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10788

CC By-Nc-Sa 4.0

Cet album est formé uniquement de phases musicales. La structure tonale « Who turned the punk off » appelle une ambiance sonore nonchalante, à la limite de l’indolence. Souhaitons que ce transfuge d’un site de musique ordinaire nous propose d’autres albums.

-ardoisebleue

* Des mots (2023) – Xian

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10785

CC By-Nc 4.0

Après deux albums musicalement intéressants, l’auteur nous en propose un garni de chansons interprétées par une « artiste » une peu spéciale, Alys : une voix synthétique. Un seul bémol pour le coté mixage de la voix qui ne se « décolle » pas de l’accompagnement. Mais pour un essai,

ce qui semble être le cas, c’est concluant et ne peut que s’améliorer.

-ardoisebleue

* In Eden (2023) – CΔlyman

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10787

CC By 4.0

Comme pour sa dernière prestation, nous sommes maintenus dans une atmosphère étrangement morose, avec quelques sursauts éphémères plus cadencés.

-ardoisebleue

* malware (2023) – djadcom

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10784

C Reaction

Une création électronique très rythmée dans la ligne compositrice de l’album de janvier, mais dotée d’un final très brutal.

-ardoisebleue

* Sous covertures (version définitive) (2023) – Ralinski Dans Ta Gueule

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10789

Creative Commons By-Nc 2.0

Une suite de chansons mono-tonales en texte français, a cappella, accompagnées par intermittence d’un harmonica dont le jeu est récurent au long des morceaux. La compréhension des paroles est parfois difficile du fait d’une prise de son défaillante de la voix. Le genre des textes est tantôt revendicatif « hophophop », tantôt humoristique « Yoga hier soir ».

-ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

*Start Of The End (2006) – Start of the end

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=2415

Creative Commons By sa 2.5

Pur métal, du bruit, de la fureur, d’où émerge une voix comme engorgée de miasmes ; çà remue et défonce. Quelques solos « métalliques » comme dans « promised land » à la troisième minute, ou « crozemarie’s style » dans le même temps !

-ardoisebleue

*M26.7 (2005) – M26.7

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=2414

Creative Commons By sa 2.5

Du punk en langue française où nous remarquerons « réveil difficile » en tant que note d’humour.

-ardoisebleue

*Demo Opus One (2006) – Danforth

https://play.dogmazic.net/stats.php?action=show_user&user_id=6934#albums.php?action=show&album=2417

Creative Commons By sa 2.5

Et pour finir ces pépites du mois, nous revenons dans le déchaînement -décibélique- avec ces trois morceaux parmi lesquels le batteur, dans « regrets » vers la minute vingt, nous offre un moment percussif surprenant au milieu de ce déluge ouraganesque de mots et sons.

-ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Et c’est parti pour ce qui bouge sur le forum sur le mois écoulé

* Dans les fils épinglés, le tutoriel (seulement le francophone pour le moment) guidant pour éviter les mauvaise manip et faire de la publication chez nous sans heurts a été mis à jour rapidement pour refléter les évolutions de la procédure sur la plateforme. Tout le fil bouge, ces temps, le lire depuis le début est pas inutile, mais pour rester sur l’essentiel voici le dernier message en date, qui annonce simplement la venue d’un solide paragraphe « avertissement, consignes et lien vers le fil tutoriel épinglé » directement sur la page Upload de notre archive, ce qui devrait réduire beaucoup ces fameux albums incohérents devant être republié une fois la doc effectivement lue ! C’est là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63458/#Comment_63458

* Le Kid Le Légendaire, qui a adopté le nom de Calyman depuis longtemps déjà pour son projet solo variant de la franche electro-dance à des choses plus électro-rock et toujours ou quasi (tellement quasi que c’est pour ainsi dire tout le temps) avec du chant, vient alimenter son fil dédié et récurrent avec deux messages successifs d’annonce, le premier pour présenter une collaboration de libriste à distance via CCMixter et la vidéo Youtube de la création sonore en résultant, et le deuxième pour présenter son cinquième album signé Calyman sur les « toutes les plateformes », playlist YouTube à l’appui :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63456/#Comment_63456

* Le fil ouvert sur « la radio qui est plus là », qui avait dévié sur les soucis pour uploader, finit sa déviation, revient vers la question de la radio, et ça tombe bien, car hop elle est de retour, en version « carrément plus que mieux qu’avant » (pochette de l’album du titre en cours de rotation, intérogation directe d’Ampache pour avoir artiste et titre tout autant en cours de rotation, qui mènent maintenant directement à la page, et non à un simple résultat de moteur de recherche interne, et ce (interogation directe oblige) même si le titre joué n’est pas correctement taggué, donc bye bye les titres joués « sans attribution », un sacré boulot tout ça, merci Fufroma, et ça se lit là, avec le lien radio.dogmazic.net que je nomme même ici-même pour vous épargner tout effort !

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63451/#Comment_63451

(notez que radio.dogmazic.net incorpore désormais tous les raffinements mais ce n’est pas encore le cas du player intégré en page d’accueil général. Radio.dogmazic.net est donc à privilégier pour avoir quelque chose de peaufiné !)

* Me In The Bath passe un peu donner des nouvelles du prochain album, dévoile pour vous (tada !) un nouveau titre de ce futur album à finir, pour le moment en écoute seulement sur le site de Crem Road records en attendant, comme d’hab, un album fini-bouclé pour qu’il devienne, et téléchargeable, et dogmarchivé ! C’est là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63453/#Comment_63453

* Dead Joshua vient avec un titre tout neuf tout en nuance entre rock lourd et rock atmosphérique, le tout dans un format bref, le tout conformément à ce qui fait qu’on aime (souvent) ce projet, et aussi avec des explication sur sa routine actuelle de publication « chez Dead Joshua » et comment tout ça peut-être pourrait un jour arriver dans l’archive Dogmazic :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63450/#Comment_63450

* Bitume Prods ne nous abandonne pas et vient comme toujours présenter ses nouvelles sorties, ce qui anime notre forum, merci Bitume ! Cette fois c’est le nouveau (et premier album) SERMON (doom/death metal nous venant de Turquie), en physique, en numérique, tout est là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63449/#Comment_63449

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

