Éditorial de Dogmazic.net de février 2023

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour février 2023.

Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

* malware (2022) – djadcom

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10767

C Réaction

Un album techno qui sera certainement apprécié des spécialistes. Pour l’élément le plus orchestral je propose « bad gateway », le plus tendance contemporaine, le morceau « kripston » et en petit bonus la musique à suspens pour « botnet ».

-ardoisebleue

* Désespérances (2023) – Explicite

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10777

CC By-Nc-Nd 2.0

L’auteur nous offre un véritable album Rythme And Poésie. Comme à ses habitudes : du texte qui cause ! Parfois tendre « Jouer avec moi », tantôt sarcastique « UFF » « On veut du pauvre », toujours âpre « Malgré tout », en résumé un florilège d’écritures musicalisées. N’entendons pas, écoutons !

-ardoisebleue

* Flashback (2022) – Yoshiwaku

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10778

C Réaction

Un ensemble de composition électronique alliant une trame sérielle lancinante à des touches de séquences purement synthétiques.

-ardoisebleue

* A la prochaine – Paris-Cayenne

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10779

C Réaction

Nouvelle création d’un album tout aussi diversifié dans le style que les précédents, bénéficiant d’une excellente qualité d’enregistrement musical, qui sert des textes artistiquement agréables.

-ardoisebleue

== The Veit Club ==

* Outlines (2005)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10772

CC By-Nc-Sa 4.0

Hé bien voilà une superbe entrée chez nous, accueillons leur série d’albums, diffusés depuis longtemps déjà sur des sites de streaming… Un groupe suisse qui nous prodigue des musiques en langue anglaise. Dans ce premier ajout, nous pourrons apprécier leur style rock/pop. Juste un petit soupçon de saturation à l’enregistrement semble-t-il ?

-ardoisebleue

* a dedication (2008)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10771

CC By-Nc-Sa 4.0

Nous restons dans la même veine pop/rock peut-être une petit plus pour « Excuse Me ».

-ardoisebleue

* Let Go (2009)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10770

CC By-Nc-Sa 4.0

Avec les années, nous pouvons sentir que leurs compositions sont léchées jusqu’au bâtonnet. La petite tendreté de l’album pourrait être « Just Good Friends » ?

-ardoisebleue

* 4 (2011)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10768

CC By-Nc-Sa 4.0

Et nous continuons dans la même ambiance. Qu’écrire de plus ?

-ardoisebleue

=== Graines de Sel ===

* Peuple Océan (2018)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10773

CC By-Nc 4.0

Comme précédemment, une nouvelle entrée d’albums d’un groupe rock/folk venant des sites de streaming. Mais cette fois, des textes en français portés par des musiques parfaitement calibrées « L’ami du soleil » en démontre la qualité des arrangements dans un style rock/folk.

-ardoisebleue

* Carnaval des merveilles (2022)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10774

CC By-Nc 4.0

Une écoute sans contraintes dans un flot de mots et notes idéalement orchestré, où nous poursuivons notre voyage.

-ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==

*objet petit Dada (2008) – Gestalt Orchestra

C Reaction

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=3215

Ce mois-ci, dénichage d’une collection de segments électroniques, électro-acoustiques et autres expérimentations sonores n’ayant aucune conformité envers une trame contemporaine ou concrète. Ce compositeur nous a déployé d’autres albums tout aussi surprenants.

-ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Salut à tout le monde, voici ce qui se passe sur le forum dernièrement !

* On nous signale un bug de la Radio Dogmazic, qui est la conséquence directe du fait qu’à la migration « en catastrophe » vers notre nouvel hébergeur, qui était en cours quand la machine louée chez le précédent a cessé matériellement de fonctionner, la radio n’a pas été remise en ligne, et ça reste dans les « choses à faire ». Le fil a dévié sur le problème des pochettes d’album -il faut tagguer les fichiers audio, Ampache qui propulse le site se base sur eux avant tout, en particulier le tag « Artiste de l’album » lui permet de savoir si c’est ou non une compilation, et donc si tout l’album revient à un artiste que le ou la musicien-ne gère, pour lui donner les droits sur l’entité « album » en sus de ceux sur les titres eux-mêmes. Et donc d’ajouter la pochette. Donc une fois de plus c’était à dire, et une belle occasion pour faire un point sur les axes et les actions possibles bénévolement par toute personne concernée par le projet Dogmazic et l’asso. C’est en lecture par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9155/radio-dogmazic-bug

* un petit message façon appel à l’aide pour trouver le nom d’un titre et d’une chanteuse, début 00’s, en anglais, un clip la montrant vidéoprojetée sur un écran géant sur un immeuble, avec des nonnes qui dansent et une foule qui « s’ambiance » et rien de plus… Quelqu’un ?

https://forum.musique-libre.org/discussion/9156/aider-moi-a-trouver-la-musique

* Le label associatif Bitume Prods, habitué de notre forum, vient annoncer l’album libre de death metal qui entame la carrière d’un groupe nommé Grandiosa Muerte, carrière qu’on leur souhaite longue et heureuse ! Avec un vidéoclip pour l’occasion. C’est là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63439/#Comment_63439

* deyx SPAMs pour vendre du Cialis intéressants seulement si vous voulez voir notre approche pour traiter ce genre de cas :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63438/#Comment_63438

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63437/#Comment_63437

* Calyman est de retour pour poser sa voix sur un titre axé rock en collaboration avec Oliver-F, l’annonce, et recueille un peu des retours :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63434/#Comment_63434

* Le plus historique des rappeurs libres, Explicite, vient comme à son habitude avec une livraison de janvier, sur son site, sur Dogmazic, on reconnait bien sa patte, c’est du très haut de gamme, comme toujours :

https://forum.musique-libre.org/discussion/9154/explicite-nouvel-album-desesperances

* Et on finit avec un SPAM, à la technique glorieuse, « répondre en citant le message original, et insérer un lien vers le site à faire ranker à l’intérieur du texte cité, puis conclure par une phrase hors-citation bateau ». Donc lien dégagé et note « de l’équipe modération » ajoutée. Routine.

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63430/#Comment_63430

Et c’est tout pour ce mois-ci !

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue.

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre.

Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog https://musique-libre.org

– notre forum https://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC https://dogmazic.net/irc/

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour février 2023. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000...