La nouvelle version de Dogmazic Radio est en ligne !

Fini le design super moche (qui était un de mes bricolages)

On n’a plus peur d’ouvrir la page.

Merci à @aisyk pour le coup de main + @hogren et @fufroma pour la mise en ligne, merci aussi @shangril ,

d’avoir pistonné le projet.

Si vous voyez des améliorations à apporter, n’hésitez pas à consulter le github radio dogmazic

Le pic de fréquentions (auditeurs simultanés) est à 15-17, ce qui est honorable pour une radio indé.

Elle est bien sûr écoutable sur le lien ci-dessous :

https://radio.dogmazic.net/

(article extrait du post de @kidjazz dans notre forum)

