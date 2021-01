Édito musical de Dogmazic – janvier 2021

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour janvier 2021.

Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois ci ==



* LIGHT WAVES – Patroux

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10410

Album en cours de création semblerait-il ? « Light wave fini 2 » et « falling stars fini » en serait les pistes ? Quoiqu’il en soit nous restons dans la fibre de « space discovery ». Pour ce qui est « fini », un son travaillé, j’irais même jusqu’à oser « ciselé », une écoute agréable, parfois tonifiante, mais toujours déstressante.

– ardoisebleue

* winter thing – Hinterheim

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10409

Nous commencerons par l’envoûtement du premier titre « Je regarde au loin » qui nous déplace au centre d’une immensité neigeuse puis le second nous fige sur place quelques instants (peut-être un peu long.), le troisième mouvement « Continue de bouger malgré le froid » nous invite à continuer notre chemin… Que sera la suite ?

– ardoisebleue

* Un, Deux, Trois… Soleil! (2020) – Tit Patapons

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10408

Un super album distrayant et merveilleux qui s’adresse aux enfants sages ou pas. Ce genre de style est très compliqué par le choix de mots qui doivent plaire et être compris par les enfants, et par la mélodie qu’ils pourront mémoriser. Ici, nous avons des musiques non-alambiquées, mais accompagnées parfois de bruits accessoires amusants. Des textes engageants qui donne envie de chanter et parfois des interventions parlées récréatives. Cela donne envie de faire pleins de trucs. Et hop dans la dogmathèque pour faire écouter aux enfants qui reviendront de l’école… Avec leurs masques rigolos… Un ÉNORME coup de cœur pour « dans mon jardin ». Et une franche rigolade avec la composition de l’adaptation de « dans la forêt lointaine ». Oui un super album qui donne la pêche!

– ardoisebleue

* Sound Therapy (2020) – rADio eNd

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10400

Deuxième album qui ne dément pas le premier ; Mais cette fois, une bande son de film sur laquelle nous construisons nos images. Ah ! bé oui ! C’est vraiment du bon boulot. Peut-être quelques longueurs par-ci par-là, mais c’est juste pour signifier un micro-point négatif. « Distress aka Do You … » est un titre à écouter dans la pénombre…

– ardoisebleue

* EVILFRANCE (2020), Disque 1 – V/A

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10397

FA-BU-LEUX ! Au départ surpris par la diversité des compositions j’ai accroché avec un grappin six crocs! « Well of souls » utilise l’effet stéréo avec maestria, « sabbat » nous balade dans l’angoisse : il faut l’écouter dans le noir complet pour le ressentir (en gardant la lampe de poche à coté de soi… ça rassure !) ; En réalité, une série de pistes sonores à écouter minutieusement. Cette disparité d’arrangements fait que, du bout en bout, l’album nous fixe l’attention, nous vampirise comme les BDs qui sont ces muses. « Vampirissimo » en est un exemple hypnotique par ce son aigu continu qui, d’habitude nous inciterait à dégagé du lieu, mais là on reste scotché, rivé, soudé, ASPIRER! L’inventivité -bruitalique- de « lucifera’s dream » avec cette voix stridente emmanchant le départ et cette suite ensorcelante par ce jeu de stéréo et d’écho… Nous finissons ce voyage extraordinaire dans les sons, bruits, cris et bruissements avec « Kenopsia » plus -cool- qui nous aide à quitter ces moments magnétiques et nous accompagne pour revenir au réel. Dans l’édito, un peu plus haut « un deux trois.. soleil » nous gratifiait d’un instant merveilleux spécial enfants , et là nous avons l’instant effroyablement épouvantable très adulte… C’est pas fantastique le libre !

– ardoisebleue

* FA b ! – Very Happy

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10392

Tout est dans le titre ! Un moment de joyeusetés euphoriques et dansante ! Son album « quatrième art » était déjà prometteur celui-ci suivra-t-il la même route ?

– ardoisebleue



Un seul titre ici qui, comme son nom l’indique respire la joie et l’insouciance. Un genre de techno légère, électro, sans parole, de 4 minutes publié sous licence C reaction.

– olinuxx/trebmuh

* DJ Lct – M (2020)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10391

Nous restons, comme pour le premier album « electro music 2020 » vu en octobre, dans une suite de clip electro. Par contre les sautes de niveau, peuvent compromettre l’ensemble de la sonorité pour certains, dont je fais partie, en déstabilisant l’écoute.

– ardoisebleue

* retro-bruno – Day Without You (2020)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10389

Une disparité de styles tout à fait rafraîchissante. « Conga 2 » nous lance dans environnement ensoleillé, avec un bref passage détonnant vers le milieu, vraiment bien calé ! La mise en voix dans « Love for live » est très intéressante, quoiqu’une petite longueur après la troisième minute atténue un peu la magie.

– ardoisebleue

* Beast of 2020 – Dom the Bear

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10388

Une suite de morceaux « tout public », dont certains proviennent d’autres albums, qui montre une grande qualité de technique. A remarquer « remember me » et « march of the plague ».

– ardoisebleue

* Rose Bed On The Moon (2020) – PIRATE Tapes

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10385

Nous sommes dans une conception musicale plutôt intimiste. Beaucoup de recherches dans la superposition des bruits et sons ; Il y a un soin attentif porté à leur équilibre. On trouve l’usage de ces qualités dans « when the moon slowly… » ce titre coule en douceur…

– ardoisebleue

* #MONNAIE #CHIFFRE #OSEILLE #BIF #JACK #SHIT #WEED #FAMAS-MILI #SAVATE #MAMA #CELLULE #BEDO #BRACO #COKE #FOURGON #KALASH #BEUBEU #TEUSHI #BONBONNE #MEURA #HERO [OST] (2020) – Plagiat

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10381

D’excellents sons électroniques bien adaptés, une bonne orchestration tonitruante dans le bon sens des voix bien nivelées. Ce titre est à écouter avec attention car il y a de la mise en scène, de l’architecture sonore dans ce morceau.

-ardoisebleue



Un morceau unique de 8 minutes publié sous CC BY-SA 4.0 avec un nom imprononçable. Musicalement, ça alterne, ça booster, ça blaste, ça hispanise, ça y parlochante en français et ça j’apprécie beaucoup, ça downer-ise, ça envoi du pâté, ça groove, ça va chercher dans des trucs musicalement bizarres pour nous sortir de nos habitudes et ceci vaut d’être signalé, des fois ça chantoparle en anglais et ça j’apprécie moins mais nul doute que ce petit accent fera sourire les bourgeoises de langue maternelle anglo-saxonne par complicité amourâcheuse, des fois ça bourrinne sévère aussi, et des fois on a l’impression qu’ils ont cassés tout le matériel mais ça repart quand même, ça électro-synthétise en mode flûtiot arabe aussi, et ça regroove progressivement, joli passage même très joli, puis ça se met à envoûter et on a l’impression d’être un serpent à touriste sur la grande place de Marrakech, mais personne ne nous donne d’argent, donc on doit pas y être en fait. Bon, et bien bravo à Plagiat, j’ai passé une agréable écoute. En espérant que je puisse voir un vrai live un jour.

– olinuxx/trebmuh

* AvocadoToast42 – Song-a-Week48 – Beauty

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10383

Un son pur, des instruments bien placés et des niveaux cohérents, techniquement nous aurons du mal à trouver des défauts. Et, cerise sur le gâteau, mélodiquement chouette, très agréable à écouter. Le départ pourrait surprendre mais à la 22éme seconde tout est lancé.

– ardoisebleue

* DJ Alvin – Pease (Lento Violento Extended Mix) album

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10387

Un morceau basé sur les anciens rythme et adapté à nos temps. Y’a d’la bourrée là dessous. C’est sûr que ce paf de grosse caisse fait taper du pied !

– ardoisebleue

=== Loupy ===

* ceux qui endurent (2020) – https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10407

Beaucoup de recherches heureuses dans cet album. Le titre YGI nous cause une vibrance magnétique étonnante.

– ardoisebleue



* MaLa – https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10406

Toujours dans la recherche… Des sons et une organisation musicale précise.

– ardoisebleue



* Ligne – https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10405

Cet album produit un ensembles de bruits orchestrés plus sombres, mais toujours dans la précision.

– ardoisebleue



* Realplouf – https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10401

Une série de thèmes musicaux distrayants. L’introduction de « saints maro » surprend par cette suite d’interruption abrupte de la guitare, qui est reproduite à la fin.

– ardoisebleue

=== sub26nico ===

* Lupp Sessions – https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10394

Une mélodie simple en boucle, qui est ornementée de solos guitare bien nette nous offre un épisode divertissant. La partie « Live luppin » est agrémentée d’un passage bienvenu qui rompt le risque de lassitude.

– ardoisebleue

* joutes de LinuxMAO.org – https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10393

Ces titres ont été proposés pour les « joutes » du site LinuxMAO. Ces morceaux sont composés en suivant des contraintes très souples. Nous pouvons observer, à chaque titre, une progression dans la pureté du signal musical. Quant aux compositions : « APunkAlinux » nous assujettis à une mise en scène dramatique ; Nous retrouvons ce type de composition « mise en scène » avec le titre « Mi(E),Hi… » où l’auteur nous raconte vraiment une histoire.

– ardoisebleue

=== Calyman ===

* Your Head Like a Flying Leaf (2020) – Calyman – https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10398

Une boucle piano répétitive agrémentée d’accompagnement qui casse la langueur qui pourrait nous saisir. Le texte en anglais n’arrive pas à nous impliquer dans l’ouvrage. Pourtant, au début, malgré le niveau faible de la voix, j’ai pensé que ma tête allait être une feuille volante…

– ardoisebleue

* Win Yourself – https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10379

Un ajout de trois titres à l’album d’origine, ‘ifg » « shf » et « sos » une recherche attrayante dans les sons pour un bon résultat.

– ardoisebleue

== Les pépites de l’archive du mois ==



* Floris – album sans titrehttps://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=4102

Je vous propose un album de 2008 du genre ultra allégé. Tout dans la sobriété : voie ordinaire agréable, accompagnée par une guitare sèche. Une incursion dans un moment « coin du feu » où le son de guitare couvre un peu trop la voix et on perçoit un souffle omniprésent. Mais c’était souvent le souci dans les enregistrements « directs ». Malgré ces légers inconvénients, l’instant d’écoute est charmant.

– ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l



Bonne nouvelle tout d’abord, un nouveau design pour la webradio vous a été concocté. Il devrait être déployé assez vite sur https://radio.dogmazic.net avec un nouveau lecteur, une nouvelle interface plus sobre, un visuel retravaillé. On en parle tout de suite après dans les nouvelles du forum.



Ne vous inquiétez pas, suite à un petit souci organisationnel il n’y avait pas eu de nouvelles du forum le mois dernier, mais tout va bien, elles sont de retour.



Les nouvelles du forum :

* Votre serviteur a joué les testeurs pour un nouveau service de micro-financement à destination des musiciens et vient vous parler de son expérience, c’est par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/8984/et-encore-un-enieme-service-de-mendicite-en-ligne

* Kidjazz vient nous présenter en avant première le nouveau design de notre webradio : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62470/#Comment_62470

* Explicite sort son nouvel album annoncé, « Les chroniques d’Explicite », album sur lequel il revient sur les époques, les ambiances, son rapport au Rap et à l’histoire des années de création qui se sont écoulées… https://forum.musique-libre.org/discussion/8983/explicite-nouvel-album-les-chroniques-dexplicite

* …Album qu’il était venu annoncer peu auparavant avec une vidéo teaser : https://forum.musique-libre.org/discussion/8974/explicite-video-annonce-album-2021

* Comme vous l’avez peut-être remarqué, le forum et le blog ont souffert de pannes prolongées à partir du premier janvier. Tout est rentré dans l’ordre et on en a parlé ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62449/#Comment_62449

* Calyman reste très actif et vient nous présenter deux nouveaux morceaux et recueillir des retours, ainsi que partager avec nous l’ébauche d’un futur titre en cours de réalisation… Et c’est par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62402/#Comment_62402

* Un petit thread pour fêter la joyeuse année où quelques-uns évoquent leurs projets musicaux pour l’année à venir, et, bonne année ! C’est par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/8982/bonne-annee-2021

* L’émission radio Trafic 2 Rock continue de rechercher des groupes indépendants, pour figurer dans leur programme, sur les ondes de plusieurs radios locales et webradios. Dernièrement c’est le label Bitume Prod, plutôt orienté rock, métal et grunge, qui est venu proposer son catalogue, l’occasion d’évoquer quelques souvenirs pour certains, c’est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62445/#Comment_62445

* Un magazine de poésie gratuite, mais pas sous licence libre, téléchargeable, réalisé avec le logiciel libre Scribus, voilà le sujet de ce fil de forum : https://forum.musique-libre.org/discussion/8981/gustave-mensuel-de-poesie-collaboratif-realise-avec-scribus

* Le label earsheltering vient, pour fêter sa 16ème année d’existence, présenter sa 100ème release, une compilation hommage à l’éditeur de BD « adultes » des années 70 à 90 Elvifrance, au travers de deux disques pour 36 titres dûs à de nombreux artistes de style électronique, ambient expérimentale, industrial noise… https://forum.musique-libre.org/discussion/8977/ears100-evilfrance-a-tribute-to-elvifrance

* Tit Patapons est de retour avec un nouvel album pensé comme un album de chansons pour enfant, un genre qui reste rare dans notre archive. Vous pouvez le découvrir ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/8980/tit-patapons-nouvel-album-chansons-pour-enfants

* Le prochain album de noisepop/rock garage de Me In The Bath continue de voir ses nouvelles pistes dévoilées en streaming l’une après l’autre, et c’est ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62411/#Comment_62411

* Dead Joshua vient présenter un nouveau titre de rock entre ambiance et lourdeur, avec un vidéoclip, c’est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62427/#Comment_62427

* Bituur, membre historique des débuts de Dogmazic/Musique Libre vient nous faire un petit coucou : https://forum.musique-libre.org/discussion/8978/bon-ben-voila

* En parlant d’anciens, certains anciens de Boxson, Godzenbuth, viennent nous présenter un album étonnant aux atmosphères travaillées : https://forum.musique-libre.org/discussion/8975/godzenbuth-opus-v-minimal-final

* Autour de leur album de chansons pour enfant récemment paru dont nous avons parlé, Tit Patapons était venu présenter quelques extraits en vidéo, ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62423/#Comment_62423

Et c’est tout pour ce mois.

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, olinuxx/trebmuh, Shangril, ardoisebleue

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois sur http://forum.musique-libre.org .

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre.

Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog http://musique-libre.org

– notre forum http://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC http://dogmazic.net/irc/

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour janvier 2021. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de...