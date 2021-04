Musique Libre achète une salle de concert !

Pour un inauguration dès ce soir ! Oui nous faisons partie du panel de test des événements culturels décidé hier soir par E.Macron.

Pas mal, non ?

Un contexte difficile, mais un bout du tunnel !

Oui, nous connaissons le contexte compliqué en ce moment. La pandémie a gravement touché le secteur musical, peu d’artistes peuvent donner des concerts (à part à l’extérieur, pour 6 personnes…). De nombreux et nombreuses intermittents et intermittentes n’ont plus de travail depuis des mois et se posent de sérieuses questions sur la reprise, leur statut…

Et bien justement ! Nous voulons apporter au secteur un vent de fraîcheur et d’enthousiasme ! Ce fut une décision difficile à prendre, au CA, les débats ont été très fournis (fallait-il organiser une AG pour décider de cela ?), et puis un consensus est tombé. Oui nos activités nous permettent d’investir sereinement dans ce projet, nous avons pu avoir de nombreux fonds grâce à la vente de papillotes musicales pendant le confinement.

Inauguration ce soir !

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous avons pu obtenir une autorisation spéciale du préfet pour inaugurer notre nouvelle salle ! Toutes les informations sur notre infoline dédiée à l’événement : 3672 *1 DGZ 245346

À ce soir !!!

Pour un inauguration dès ce soir ! Oui nous faisons partie du panel de test des événements culturels décidé hier soir par E.Macron. Pas mal, non ? Un contexte difficile,...