ÉDITORIAL DE DOGMAZIC.NET DE MARS 2021

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour mars 2021. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois ci ==

* En Cendres (2021) – Les Coureurs de Rempart

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10463

Ils nous avaient déjà « emballé » le mois dernier avec « Sous l’Epave est la Rage ». Nous continuons à remuer aux rythmes de cet album. « Grève de comptoir » vaut le coup d’oreille !

–ardoisebleue



* Parasites – GhostCity57

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10462

Une suite de lignes de musique électronique s’apparentant au mode sériel. J’ai retenu « Factory I » pour une recherche d’intégration de sons plus élaborée.

–ardoisebleue



* Flammes (2021) – KPTN

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10456

Un bel album, le plus étant des textes en français bien écrit. On peut écouter la suite des titres sans lassitude, une variétés de rythmes et de sonorités « classique » font qu’il est bien équilibré. Chouette journée aujourd’hui ! Manque toutefois le nom de la voix en duo de « À toi de jouer » .

–ardoisebleue



* rêves de l’Indien blanc. – Jacou-Lélé

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10455

C’est l’album délire du mois. Il détend l’atmosphère… Coté mixage voix/musique : l’auteur/compositeur peut progresser. C’est cool le libre.

–ardoisebleue



* Gratouilles et chatouilles (2021) – Patrouxhttps://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10451

Dans cet album, c’est avec « Life After Life » que nous retrouvons l’habituelle féerie lancinante de ces musiques.

–ardoisebleue



* Rue des chats perchés (2021) – prince ringard

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10450

Un album où les textes contestataires servis par une musique franche peuvent nous interpeller. On sent dans la diction cette volonté d’haranguer la foule, ce ton de fureur contenue qui pourrait rendre ces morceaux frappants mais, il est dommage que la voix soit totalement en retrait des instruments.

–ardoisebleue



* Stroboscope (feat. Guitaaron) (2021), Disque 1 – DidJaws

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10449

Bon agencement de sections musicales itératives. Le passage central, qui rompt la cadence, redonne du souffle et entrave le risque d’impatience.

–ardoisebleue



* Somewhere Near You – Doran Sheyne

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10445

Des musiques qui exhalent les arômes de la promenade en voiture décapotable sous un soleil tropical. Avec une basse bien présente.

–ardoisebleue



* Guillaume&Anna – Serge’s Band

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10444

Deux compositions avec une voix très électronisée ! Les mélodies sont agréables, mais parfois la « voix » tire des bordées d’aigus crispantes.

–ardoisebleue



* Calyman – Dirty Stuff !

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10453

« Sous tes pas » apporte une note plus sinistre aux créations habituelles de ce compositeur. A remarquer le texte en français.

–ardoisebleue



=== Congrès du Monde ===



* Un dimanche d’exécutions

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10461

Une expérimentation sur un mélange de sonorités musicales répétitives et des collages de bruits et sons naturels. Il semblerait que la partie vers les 11 minutes inspire le titre…

–ardoisebleue



* Bunker blues

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10460

Cet album, bien plus élaboré que « Un dimanche d’exécutions », nous offre une musique électronique toujours répétitive mais on pressent une recherche à chaque segment. « Passagers du vent » est la section la plus remarquable avec le fond itératif et les sons « passants » en avant plan. Peut_être que ce fond aurait pu être plus en retrait ?

–ardoisebleue



=== Paris – Cayenne ===



* Swimming pool Fucker

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10442

Une suite de morceaux au style habituel de ce duo avec des textes en français, dont les mots recherchés font partie de l’ensemble musical, un peu comme un instrument supplémentaire. Ce qui se retrouve dans « swimming pool fucker » où la cadence de la diction appuie le rythme.

–ardoisebleue



* Jamais impossiblehttps://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10443Nous restons dans la veine « Paris-Cayenne » qui semble inépuisable.–ardoisebleue





== Les pépites de l’archive du mois ==



Capricer

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=5331 Espace temps (1995)



Et hop, 26 ans en arrière pour l’année de l’album. Il est archivé depuis 2015 semble-t-il. Nous nous abandonnons ce mois-ci dans une musique totalement synthétique de ces années korg, moog et roland. Nous y retrouvons les sons communs à l’époque. L’ensemble de l’album nous remémore le style de Vangelis. Quelques titres ont un épilogue brutal, et c’est bien dommage, surtout pour « clair de terre ».

–ardoisebleue



== Nouvelles du forum et autres ==

Voici les nouvelles de notre forum pour le mois écoulé :



* On vient nous demander la définition et les avantages à organiser un concert privé : https://forum.musique-libre.org/discussion/8998/la-definition-dun-concert-prive



* Le copyfraud est une réalité. On discute ici d’une enquête récente menée par une musicienne libre sur les entreprises indélicates qui volent sa musique et, en dépit de la licence, la dépose sur le système Content ID de Youtube pour détourner les royalties sur les vidéos qui l’utilisent : https://forum.musique-libre.org/discussion/9001/content-id-et-les-musiques-libres-un-point-de-vue



* Quelqu’un vient nous demander de l’aide dans son utilisation du forum : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62584/#Comment_62584



* On discute à nouveau de cette appellation incorrecte « libre de droit » trop souvent appliquée à la musique sous licence libre ou ouverte : https://forum.musique-libre.org/discussion/9000/libre-de-droits



* On vient nous demander de l’aide pour téléverser de la musique dans notre archive Dogmazic… Heureusement on a des tutos pour ça : https://forum.musique-libre.org/discussion/8999/je-comprends-rien



* Me In The Bath nous présente son nouveau titre noisepop, et c’est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62573/#Comment_62573



* On reparle de ce que notre archive contient en « chansons pour enfants » par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62568/#Comment_62568



* Le nouveau single electro de DidJaws, dont on parlait ici même le mois dernier, recueille des réactions et avis d’auditeurs : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62552/#Comment_62552



* Crem Road records vient nous présenter The Big Circus Project, nouvelle signature du label entre punk-rock progressif et hard-rock instrumental : https://forum.musique-libre.org/discussion/8996/the-big-circus-project-la-part-des-anges



* Calyman a rassemblé ses singles de l’année écoulée dans un album, avec un petit nouveau en bonus, et c’est là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62558/#Comment_62558



* Un créateur d’instrus rap vient nous présenter son travail ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/8995/instrus-rap



== Outro ==



Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, olinuxx/trebmuh, Shangril, ardoisebleue



Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois sur http://forum.musique-libre.org .



Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==



L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre.Suivez nous et/ou venez participer sur :

– notre blog http://musique-libre.org

– notre forum http://forum.musique-libre.org

– notre canal IRC http://dogmazic.net/irc/

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour mars 2021. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de...