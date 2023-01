Éditorial de Dogmazic.net de janvier 2023

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour janvier 2023. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 60 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois-ci ==

* Concert à Aquiu (2022) – Têtes en l’air

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10766

Creative Commons By 2.0

L’enregistrement en direct d’une série de chansons en langue française interprétées sur scène. A l’harmonica nous retrouvons Yohan Berrouet qui ne nous est pas inconnu : mai 2020 et février 2022 « Dirty Bad Songs ». Les textes sont pour la plupart poétiques tel « Ruisseau sauvage » de Sergi Ledihan qui fait partie de ce trio.

– ardoisebleue

* Pas le temps (2022) – Odyseus Libre

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10765

Licence Art Libre

Le compositeur nous dévoile une facette de sa personnalité avec ce titre en tant que contestateur(1). Un texte appuyé par des mots réalistes sans métaphore.

– ardoisebleue

(1) CNRTL.fr : À l’époque contemporaine, le mot tend à exprimer, dans le domaine de l’action politique, une nuance de référence à l’actualité et souvent de moindre radicalité que contestataire.

== Les pépites de l’archive du mois ==

* Count Your Blessings (1987/89)(2006) – Transmitters

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=32

Creative Commons By nc nd 2.0

Et pan du pur punk, et cela date ! Attention : ne pas confondre cet album avec un titre album d’un groupe hardcore pas libre du tout sponsorisé par un producteur mondial. Le titre « the wrong clothes » est accompagné d’un solo guitare amenant une touche de moment abstrait dans l’univers complètement déconstruit de ce morceau.

– ardoisebleue

* album inconnu – The 17 Sons Of Abraxas

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=504

Creative Commons By nc sa 2.0

Après notre posologie, légèrement surdosée, de punk ; passons sans transitions à une séance zen avec cet album d’ambiance année 2000 dont le titre est disparu tant il est enfoui au très-fond de l’archive.

– ardoisebleue

* Affectivity (2003) – Meme

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=8

Creative Commons By sa 2.0

Revenons à un rock-électronique plus conventionnel avec cet album musicalement formidable. Le titre ultra-concis « E » nous soumet un mélange bien assemblé d’instruments traditionnels et d’interventions électroniques, rien ne dépasse, ne surpasse.

– ardoisebleue

* album inconnu – ML

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=12

Creative Commons By sa 2.0

Nous finirons ce voyage avec un album mono-titre, genré rock, mais il est plus tendance expérimentation-électro-acoustique.

– ardoisebleue

Au fait, bonne année musicale et bonne santé à vos oreilles pour les prochains éditos.

== Nouvelles du forum et autres ==

par Shangri-l

Vroum ! Vroum ! C’est parti pour ce premier édito de l’année, donc, bonne année, et pour ce qui est du « et autres » dans le titre de cette section : ça y est, le rapport de notre assemblée générale, préparé par notre secrétaire (reconduit dans ses fonction à l’assemblée, par vote des membres de Musique Libre à jour de cotisation) est arrivé, il est en ligne, les grandes lignes sont, trésorerie saine, axes d’action clairs, bureau reconduit, c’est synthétique (merci à Explicite notre secrétaire) et rapide mais très intéressant à lire, et c’est ici :

Et merci à DECAY pour la publication sur le blog.

Au passage, si vous voulez une adhésion (plus nous serons nombreux, plus notre parole aura de poids pour représenter les musiciens sous licence de libre diffusion et leurs auditeurs auprès du monde musical au sens large) qui vous ouvrira le droit de vote (mais nos AG, vous savez, on aime bien aussi avoir des non-adhérents qui viennent en curieux y assister, généralement on monte un visio/vocal/texte ; en doublon de notre salon IRC qui lui est tout le temps ouvert), les adhésions se prennent par ici :

https://www.helloasso.com/associations/musique-libre-org/adhesions/formulaire-adhesion-musique-libre

En rapport mais accessoirement, normalement courant janvier la page d’accueil https://dogmazic.net qui présente brièvement l’association et le projet sera mis à jour sur différents points, notamment un lien en bas du bloc de texte qui renvoie à la toute nouvelle AG… Enfin, à son beau rapport !

Mais parlons donc un peu du forum !

* Kidjazz vient nous présenter ses vœux dogmaziens, et comme c’est Kidjazz il a préparé graphiquement une jolie carte de vœux dogmazienne pour l’occasion. Alors, la carte n’est pas animée, mais la carte, anime le forum, les vœux fusent un peu, le fil est trouvable à cette adresse : https://forum.musique-libre.org/discussion/9153/saletee-de-bonne-2023-a-vous

* C’était convenu, attendu, prévu, et en retard ! L’album « pour 2023 si tout va bien » de Me In The Bath, « Fairy Tales (Songs for Johnny) » a commencé à grandir, avec un premier son « en écoute seulement pour le moment » arrivé juste à temps pour la Saint Sylvestre, et, publiée immédiatement avant, une explication du sous-titre et du concept même de Johnny dans les paroles de Me In The Bath. Hop, on rembobine, voici le fil, qui explique, un peu, et du début : https://forum.musique-libre.org/discussion/9130/me-in-the-bath-fairy-tales-2023-crem-road-records

* Dead Joshua, avec sa régularité habituelle, nous présente un nouveau morceau, à classer entre le grunge tendance rock lourd et d’autres sous-genres apparentés probablement, s’il n’a pas dévié (et s’il l’avait fait ce serait plus qu’étonnant) de son esthétique usuelle, le message est ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/63425/#Comment_63425

* On a, si vous le savez, eu à terminer une migration, et d’hébergeur, et de version de Ampache, le logiciel libre qui propulse l’archive musicale web Dogmazic, qui était en cours, mais a eu à se finaliser en mode « intensif » pour cause d’hébergeur commercial précédent qui a vu le serveur que l’on louait chez lui devenir soudainement, définitivement, défectueux. Qui dit nouvelle version d’Ampache dit nouveautés et petits correctifs divers, aussi les retours sont les bienvenus, là ce sont ceux d’Odysseus qui demandait comment bien faire ses publications : https://forum.musique-libre.org/discussion/9152/impossible-dajouter-un-album

Et c’est tout pour ce mois-ci !

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur notre chat IRC, le salon #dogmazic sur Libera : https://www.dogmazic.net/irc

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

