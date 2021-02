Éditorial de Dogmazic.net de février 2021

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour février 2021. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois ci ==



* Song-a-Week01 – Prendre le temps – AvocadoToast42

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10411

Un single bien écrit. Dans l’intro, j’ai pensé à « Stop » de Sam Brown, puis on arrive à une chanson, presque enfantine,bien arrangée et basée sur une structure non si évidente. Je salue le texte en français, il faut savoir faire sonner la langue, ce n’est pas donné à tout le monde. Je regrette peut-être les sons un peu cheap (Midi).Une chanson agréable à l’écoute, pas un hit.

–kidjazz



Belle tentative pour la première semaine, malgré un ensemble instrument trop présent pendant le chant, et une voix qui se retient, comme si elle nous demandait à chaque phrase, « j’y vais ? j’y vais pas », et j’y retrouve (pour un vieux comme moi) un effet « voix de bal » de mes jeunes années, maintenant on dirait live. A part ces ch’tites annotations, l’essai est transformé, la musique nous entraîne. Attendons maintenant la prochaine semaine !

–ardoisebleue



* Freq en show (2021) – Djadcom {Djad }

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10412

Deux titres techno. J’ai l’impression que ce sont deux expériences/expérimentations regroupées en un single face A/ face B.

–kidjazz



OUI ! Bon j’avoue, je ne suis pas objectif, ce genre de composition m’intrigue. « Freq exp jx3 » me semble plus abouti que la deuxième, bien sûr la fin du morceau où on se tape 40 secondes de silence étonne : voulu, pas voulu ? « freq spectre » nous fera « voyager » plus loin, mais laisse une impression de dispersion.

–ardoisebleue



* Dizzy Spell (2020) – EVA vertigo

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10414

Entre Free Jazz / Rock Psychélique et ImprovisationsUn joyeux bordel ou les notes et les accords, se relaient, ou s’entassent, sans logique particulière.Je remarque l’utilisation d’authentiques instruments et non de plugins, ce qui est une belle démarche.

–kidjazz



Nous voici au centre d’un conte spatial. Les morceaux mélangent sons électroniques, bruits et instruments naturels, tel « My heart is shaking like San Francisco » et nous pousse à suivre cette quête spatiale. Toutefois, je regrette ce sentiment de « j’sais plus où j’suis, j’sais plus c’que j’fais » provoqué par « unheard space climax » ; Mais cela n’entrave que très peu l’harmonie de l’album. Un petit coup de cœur pour « So I am your witch »

–ardoisebleue



* Live at home for the Creative Commons Global Summit 2020 – Circus Marcus

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10415

Avec Circus Marcus, on est toujours surpris ou admiratifs, tant sa musique invite la contemplation.Je pense souvent à Yann Tiersen à l’écoute. Pour les utilisateurs de musique libre en guise de musique de fond ou d’illustration, je la recommande pour un court métrage, ou en bande son sur un support plus ambitieux (film). Romantisme, rêverie, nostalgie, spleen et tristesse, mais aussi, une certaine ouverture, les morceaux ne sont pas banalement tristes. C’est réussi, on prend une grande dose de plaisir. Il y’a du mouvement dans son jeu de piano. Et puis « Live at Home », on y est. Mon coup de coeur du mois. Les ambiances à la « Good Bye Lénine » se prêtent bien à cette sale période.

–kidjazz



Ce live reprend « the fifth live », un excellent moment de musique simple et mélancolique. La suite est de la même veine, un bon moment de détente et de méditation.

–ardoisebleue



* Magical Forest (2021) – Patroux

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10416

à vrai dire, je n’ai jamais écouté d’album de Patroux entièrement, c’était peut-être un tort.S’il y’a des références du libre auquel on peut penser, c’est Philippe Mangold, Greg Baumont, et DJ ZenTao.On évolue dans un jardin à la J-M Jarre, Mike Olfied, Vangelis ou Tangerine Dreams. Influences très présentes. Du Celtique par ici, du Médiéval ailleurs, de la Bande Originale. Le sound design est soigné et Patroux sait composer. Tout est très propre et travaillé longuement. Autre coup de coeur du mois (le deuxième).Magnifique Pièce.

–kidjazz



Nous sommes toujours dans l’enchantement. « The enchanting tree » formule une musique très mélodique légèrement sobre qui augmente en volume par sa suite dans « the gods incantation » avec l’adjonction de chœurs. C’est le moment agréable de la matinée.

–ardoisebleue



* platformer – Loupy

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10417

Ici, c’est le titre « plattforming phase » qui retient mon attention. Hyper Mélodieux, avec sans doute un Kalimba VST (peut-être un authentique, mais je ne crois pas) Agréable à souhait.Les deux autres titres de ce mini EP/Single me font penser à des essais.

–kidjazz



Nous avions eu le mois dernier une série de 4 album du même compositeur, voici une suite tout aussi bien élaborée. Après « fightphase » plutôt énervée, nous avons une stase de calme, puis on se reprend dans un rythme un peu plus exalté, qui se finit brusquement…

–ardoisebleue



* chroniques d’Explicite (2021) – Explicite

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10419

Alors, Explicite, pour ceux qui ne le savent pas, c’est du Rap, et du Rap Libre.Un Artiste Complet qui écrit tout, textes, musiques, qui façonne des clips.Un album qui parle des évolutions de la vie de musicien et des anecdotes qui la remplissent, des problèmes qu’un artiste autoproduit rencontre à se faire sa place dans la masse et autres déboires ou réussites.On sent le passionné et l’intègre. Le titre phare de cet album est le premier « Loin d’être Fini ».Mon troisième coup de coeur de ce mois (enfin, c’est celui sur lequel je me suis arrêté initialement)Du travail soigné, une vraie production (son, mixage, textes, pochette).Comme il le dit lui-même « il n’en est qu’au début, et c’est bien loin d’être fini ».Merveille.

–kidjazz



17 textes sympathiques à écouter, enrobés dans des musiques rythmées bien agencées. Chouette album.

–ardoisebleue



* RETROGRADE (2021) – Lieutenant Caramel VersuS PARRHESIA Sound System

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10420

Ambiances, et objets enregistrés, superposés à des sons de synthés, et autres probables recettes.

–kidjazz



Une incursion dans la musique concrète en commençant par la mise en composition d’un métier à tisser puis deux titres qui suivent et restent bien dans la filière dont « Etat comateux » qui ferment le ban. Puis les deux compositions intermédiaires « ruisselante » et « eaux troubles » qui semblent bizarrement ne pas être à leur place. Pour terminer avec « dernier souvenir » qui devrait clore « Etat comateux ». Il y a une bonne recherche dans les sons et leur amalgame l’effet sonore est bien maitrisé. A suivre…

–ardoisebleue



* Demo 2021 – Dag-z

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10421

Rock Progressif, brut de pomme. Les guitares se déchaînent sur des gammes diminuées ou modales.Pour le bassiste et le guitariste, on a à faire à de très bons instrumentistes, le batteur, idem.On frôle la fusion à certain moment, on pense à des groupes comme Gordian Knot, ou alors les Flowers Kings en plus débridés, j’irai même jusqu’à citer Mister Bungle, moins déboulonné. Bref, ces gens savent jouer et écrire des trucs non conventionnels. On peut les inviter à poursuivre, ce n’est pas d’idées dont ils manquent. Je ne sais s’il y’a quelqu’un au clavier, ou si ce sont des overdubs. à noter, les diverses prises de solos de chacun, vraiment bien interprétées. C’est peut-être une vraie production qui manque à ce groupe. L’enregistrement est intelligible, mais manque d’un mixage et d’un mastering dignes de ce nom. Avec un potentiel pareil, c’est dommage que l’album ne soit pas mieux produit (je ne saurais pas en faire un dixième, donc ne prenez pas mal mes remarques).–kidjazz.

Ni connaissant rien dans la dénomination des style musicaux, j’aurais tendance à appeler ce genre -rock symphonique- Voici un superbe long morceau qui simulerait une histoire. J’apprécie cette introduction où mes souvenirs me porte vers « magma ». Je place cet album dans ma dogmathèque.

–ardoisebleue



* Sous l’Epave est la Rage (2018), Disque 1 – Les Coureurs de Rempart

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10424

Là, un groupe accompli, sans doute, des gens qui ont l’habitude de la scène, ou comme si. On est dans le registre des Ogres de Barback, des Sinsémillia, un minimum, Alexis Hk (en plus nerveux)Bazbaz, Les Amis de ta Femme… peut-être. Un régal ! C’est vivant, festif, incroyablement bien produit, avec de l’accordéon, des guitares acoustiques à 100 à l’heure, un batteur énergique. Mano Solo, aussi que j’entend, en plus optimiste. Autre méga coup de coeur du mois ! Ne vous arrêtez pas ! L’archive nous réserve de grandes surprises parfois, cet album = à diffuser + rediffuser. Ils vont finir dans la playlist de la radio Dogmazic. C’est de ce type de tempérament et d’énergie dont on a besoin en ce moment. Un album en béton ! On en redemande ! Z’avez entenduuuuu !?

–kidjazz



Un bel album, du texte qui accroche, des musiques entraînantes qui nous invitent à remuer. « Enfants de l’écume » nous embarque d’abord doucement puis de plus en plus vers le large et oui « nul ne pourra stopper la tempête qui se prépare ».Profitez tous, c’est du bon, c’est du beau, c’est du libre.

–ardoisebleue



* Warm: Share – Juan Matias Schüttenberg

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10430

Quelques expérimentations.–kidjazzUn album qui collationne une suite de segments musicaux électroniques à l’image de « jara 1 » où il y a des événements mélodiques et des effets surprenants. « Descanzando alla mati », avec son jeu de guitare tout au long du morceau, fait office de l’OVNI du paquet… Dans ces titres, « industrail kit4 » dont « kit evolution » semble être le final sont mes préférés.

–ardoisebleue



* Mains dans le Temps – XavCC & Ewen

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10431

Bon bé oui ! La DIYbio est une chose. Ici y’a du texte… beaucoup de texte… et pas de zique ! C’est dommage, un peu de « Lieutenant Caramel VersuS PARRHESIA » en fond aurai rendu l’ensemble « crépitant ». je suppose que le but est de stocker l’émission !

–ardoisebleue



* Bedroom EP (2021) – Gumichan01

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10432

Bien aimé « I am just Chilling ».

–kidjazz



« Winter dream » nous rappelle les compositions antérieures de Gumichan01. Mais il nous présente cette fois un album moins « jeu vidéo d’avant ». On décele plus de recherches dans les effets et une ossature d’aventure. Il y a même un peu d’humour avec ce « hello! » à la minute 45, dans « bedroom », peut-être une sorte de témoin des anciens morceaux. A écouter sans stress.

–ardoisebleue



* lac – Denis Raffin

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10438

Des voix. Entre Baroque et quelque chose d’Abstrait, bien qu’il y’ait des textes.De la musique Classique improvisée, on entend des canons, des voix se superposer.Beau Travail.

–kidjazz



AÏE ! Au départ l’idée était fantastique, une musique de voix, rien que des voix. J’étais admiratif aux premierx sons, puis… patatras, Lamartine était là ! Dans ce cas où est la création !!! Et où qu’il est passé le premier quatrain.

— ardoisebleue



* Blue Monkey – Joseph Curwen

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10440

Déjà avec « Puppets are not fancy » le compositeur mettait en avant une musique « sombre ». Ici l’ambiance n’a pas changée, nous restons toujours dans ce climat « pesant » (dans le bon sens bien sûr !) des répétitions obsédantes à crisper les émotions dans certains morceaux. MAIS, pourquoi dans « Aliénation et magie noire », dont le texte est constitué d’extraits d’ « Artaud le mômo » de « Antonin Artaud », le nom de l’auteur ne figure pas, alors que pour « The city » il est mentionné… Au moins dans cet album il y a de la musique !

–ardoisebleue



=== Heiffhem ===

* MORRICO)))NE (2020)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10426

Nous restons dans la « sombritude ». Une composition basée sur des sons électroniques familiers, la deuxième partie, dont le niveau sonore semble trop élevé, est agrémentée d’un son de guitare pour nous détacher de cet impression d’ennui qui pourrait survenir lors de l’écoute qui nous dessine une image de désert tourmenté, mais sans surprise.

–ardoisebleue



* Untitled album (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10427

Sans doute le premier titre d’un album en cours de création. Il est paraît beaucoup plus engageant que le précédent. Il y a toujours cette note basse en base de charpente mais cette fois l’intervention de la guitare est plus appropriée.

–ardoisebleue



=== Paris-Cayenne ===

* 7074-4396 (2020)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10428

Un album sympathique, avec des textes efficaces. Il y a quand même un léger défaut de mixage, qui provoque un déséquilibre dans les instruments.

–ardoisebleue



* l’Ouest

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10413

Ah chouette alors, un nouvel album de Paris-Cayenne. Celui comporte 17 morceaux tous publiés sous CC BY 2.0 pour un total un peu au delà d’une heure de musique. Toujours cette première impression dès les premières secondes d’un savant mélange entre du M (Mathieu Chedid), du Jacques Dutronc, du Higelin, un peu d’Arno, et un Jean Michel Jarre qui pause des nappes ici et là. Des textes toujours intéressants, poétiques, entre du chanté et du parlé, et qui sous une apparence un peu léger dans la forme, savent aborder des sujets de fonds. Encore un qui va directement dans mes favoris !

— trebmuh/olinuxx



Cette fois tout est bien en place. Toujours des textes incisifs, pas de mots en trop. Toutefois, dans « 21H », les voix sont perdues dans la musique.

–ardoisebleue



=== Calyman ===

* Lost Lambs

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10436

Une musique très cadencée, sur-activée. Par contre j’aurais bien voulu entendre le texte en français…

–ardoisebleue



* No Way to Run

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10439

La musique est encore très « scandée » mais on sent comme une fatigue dans le texte.

–ardoisebleue



*Choke

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10441

Ouf ! Nous retrouvons la pêche du compositeur dans cette musique survitaminée.

–ardoisebleue



=== maowlmad ===

* Khali (2021)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10435

Des combinaisons de sons électroniques basés sur de la percussion omniprésente sous un style qui côtoie l’Inde et l’Afrique. Très intéressants à découvrir : d’un coté « kwada » opposé à « tchok ». Y’a du tourment dans la tête à Khali. Au moins « loba goba » nous abreuve d’une douceur grâce à ses sons d’une tonalité agréablement onctueuse, où la percussion est à peine perceptible… Enfin presque.

–ardoisebleue



* n/a

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10437

Dans le même style que khali, « 20210131_woodi » rassemble une collection de sons attrayants, mais la longueur du morceau pourrait donner une impression de surexploitation de ces effets.

–ardoisebleue



== Les pépites de l’archive du mois ==



* Break A Leg (2019) – Stone From The Sky

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10152



Un super album de stoner instrumental, très bien composé et très bien produit par l’AMMD. « Break a leg » contient 6 morceaux pour une durée totale d’environ trois quart d’heure. Cet album rentre directement dans mes favoris. Bizarrement, je n’ai pas grand chose à en dire ici, mais j’en conseille l’écoute à toutes celles et ceux qui apprécient les guitares saturées et les batteries qui ne tapent pas à moitié.

— trebmuh/olinuxx

* Sacha Menny – album sans titre

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=5209

Une promenade sympathique accompagnée d’un piano nous baigne dans quelques stases contemplatives. « Ode à la mélancolie » nous entoure d’un peu de tristesse. « Impressions d’hiver » puis la sensation d’énigme de « minuscule en majuscule » nous amène à la tendresse de « soleil de nuit » qui sera le crépuscule de cette incursion sensible.Voilà donc un album plein de douceur à savourer. Seule remarque la montée du volume du dernier titre « L’autre » qui nuît légérement à la magie.

— ardoisebleue

== Nouvelles du forum et autres ==



Bonjour, et bienvenue, c’est houleux, ça bouge, ça tangue, c’est les nouvelles (agitées) de notre bouillonnant forum, de ce mois :

* DidJaws est de retour avec un virage sec de styles et d’influences pour son électro que l’on connaissait comme entêtante, minimaliste et dissonante, et vient nous présenter un single ici gorgé de nappes profondes et envahissantes, dans une veine nouvelle qu’il qualifie de « psychédélique ». Et il y a un clip avec !

https://forum.musique-libre.org/discussion/8994/didjaws-2021



* Kidjazz continue de nous concocter régulièrement une belle sélection de morceaux de notre archive à mettre en rotation sur Radio Dogmazic. La prochaine, la petite nouvelle, qui fera la part belle aux productions de 2021 et 2020, est en train d’être concoctée et on en parle ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62531/#Comment_62531



* L’AMMD vient nous parler d’une diffusion en direct d’une sélection de productions vidéo musicales, et ça se passe aussi sur PeerTube, fait assez rare pour être signalé :

https://forum.musique-libre.org/discussion/8992/le-chabada-smac-angers-et-le-festival-premiers-plans-passent-a-peertube-03-02-2021-19h



* Kidjazz n’en avait pas assez fait encore et accélère le rythme de ses production electro/pop léchées, avec une belle petite brochette de pépites pour ce mois :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62519/#Comment_62519



* « 120 Minutes », l’émission qui programme la musique libre sur les FM dans sa « section de libération musicale », propose maintenant chaque semaine sur son blog un article sur l’artiste libre qui a été diffusé, ça se lit par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/8993/des-nouvelles-de-la-section-libre-de-120-minutes



* On se pose des question sur les limites du champ d’application des clauses « pas d’usage commercial » commun a quelques licences ouvertes, par là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/8991/est-ce-que-si-un-torrent-de-musique-ouverte-avec-clause-nc-est-publie-sur-un-site-avec-de-la-pub



* Logan Dataspirit revient nous parler de « Symbiose », son nouvel album electro/house, car il l’a rendu disponible au format d’audiophile Flac, et c’est par ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62526/#Comment_62526



* L’album en cours de croissance de Me In The Bath s’est vu ajouté un nouveau titre lofi/rock/noisepop, avec pour cette fois un vidéoclip :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62522/#Comment_62522



* Trafic 2 Rock va consacrée ses quatre émission de mars à des Girl Bands du monde entier :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62476/#Comment_62476



* le nouvel album d’Explicite arrive sur Dogmazic et les commentaires commencent, les retours des auditeurs qui donnent leur avis sur son hip-hop, et c’est là :

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62485/#Comment_62485



* Bitume Prod vient nous présenter un album qu’ils ré-éditent, « entre ambient rock et grunge noisy », projet solo nommé « Alvarez » du chanteur/guitariste du groupe serbe Brigand

https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62507/#Comment_62507



* Le lancement de la nouvelle apparence de Radio Dogmazic s’est bien passé, et l’audimat est au rendez-vous, on en parle par ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/8987/radio-dogmazic-de-retour-avec-un-design-tout-prop



* Nurses with knives a un nouvel album, c’est leur label qui vient nous en parler, « The Isolation Mix » entre trip-hop et bande originale, c’est ici :

https://forum.musique-libre.org/discussion/8988/ears101-the-isolation-mix-by-nurses-with-knives#latest

== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, olinuxx/trebmuh, Shangril, kidjazz, ardoisebleue

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, olinuxx/trebmuh, Shangril, kidjazz, ardoisebleue

