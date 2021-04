Éditorial de Dogmazic.net d’avril 2021

Bonjour et bienvenue dans cet édito de Dogmazic.net pour avril 2021. Vous trouverez ici les sorties d’album du mois écoulé, les trésors exhumés de notre archive qui compte plus de 55 000 titres, et les nouvelles de notre forum.

== Nouvelles publications sur Dogmazic.net pour ce mois ci ==



* From the Archives 2021 – Logan Dataspirit

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10482

Nous retrouverons dans cet album ces compositions électronique, basées une maîtrise de l’itération mélodique. Logan reste fidèle à son savoir-faire dans ce domaine. « chilling » expose bien la structure de ces expériences.

–ardoisebleue



* Feelings – Eier Kopf

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10481

Il semble que nous sommes face à un début d’album. « Comfort » aligne une musique d’ambiance sobre, quant au deuxième titre « funky morning » aurait mérité d’être plus travaillé du coté solo guitare, parfois confus. C’est, je suppose, cet emballement cérébral qui envahit chaque guitariste qui se lance à doigts perdus dans cette charge héroïque du « solo » qui laisse, de temps en temps, les phalanges bridées. Mais, attendons la suite avec confiance.

–ardoisebleue



* Theories In Practice Vol2 – Nomys_Tempar

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10477



Le premier titre annonce une suite de morceaux dans la lignée du volume 1. Ces trois courtes pièces qui suivent se laisse facilement écouter, quoique leur fin nous laisse un sentiment d’incomplétude.

–ardoisebleue



* We Are The Intermorphs (2021) – rADio eNd

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10475

Dans cet album, « ECCO system » et « go with it or never walk » assurent la continuité de style, dans leur conception, de « Genesis Launch ». « 9 conditions introduction » nous envoyait des codes pour les deux morceaux suivants, mais les longueurs et répétitivités des sons, sans réelles consistances de « 9 conditions » découragent. « dolphin precognition » et « cogitate » nous rassure un peu sur l’inventivité du compositeur. Le morceau « Dr John Cunningham Lilly loophole » risque de vous lasser très rapidement, alors écoutez-le à la fin, et si vous ne comprenez pas l’anglais…

–ardoisebleue



* Little Bug EP (2021), Disque 1 – 徒 setto セットhttps://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10474

Le premier titre « ding ding world feat » nous plonge dans la pénombre d’une salle genre night-club avec ces notes, trop rare à mon gout, de saxophone. Un début? d’album tout en ambiance feutrée en continuité avec le deuxième titre… Vite vite la suite !

–ardoisebleue



* New album (2021) – Sabellian

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10472

Un album de compositions basées sur de la guitare saturée assez soft. « Anneliese » emboîte bien le début de la série de ces morceaux conventionnels et agréables à entendre.

–ardoisebleue



* Game Over Quest (2021) – Game Over Quest

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10466

Les musiques d’un jeu vidéo, ne cherchons pas à y trouver une originalité puisque leur but est d’accompagner les phases d’un jeu. L’écoute en est divertissante.

–ardoisebleue



== Hervich ==



* 2021

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10479

Dans cet ensemble, « Tableau1hiver » me laisse perplexe, la composition et la structure de cette pièce est intéressante, mais il me semble, parfois, deviner des chœurs. J’écris bien « deviner » car, s’ils existent, ils sont en grande partie couverts par les instruments qui jouent dans la même tonalité qu’eux et les font disparaître. Dans le morceau « pâques », nous trouverons une élaboration délicate de touches instrumentales qui lui donne une légèreté merveilleuse. A remarquer aussi la tentative acoustique de « la fin des virus ». Pour terminer « Dunes2 » nous replace illico dans la sonorité des jeux vidéos.

–ardoisebleue



* Kamf

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10476

Beaucoup de recherches instrumentales fructueuses dans cet album. Un bel effet original à la fin de « Sur ma fusée » avec le rire (j’imagine) de ces chœurs féminins.

–ardoisebleue



== KetumateK ==



* Duplicate Bitch

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10471

Un ensemble de musique électronique constituée de segments expérimentaux, tel « AutOvolTreG-Lofi ».

–ardoisebleue



* 421

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10470

Un album contenant des morceaux de 2016 et nous sommes toujours dans la musique électronique, « echo in my mind » s’en sort plutôt bien.

–ardoisebleue



* Bad Memory

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10469

« window to the sea » sera le plus remarquable dans cette série qui date de 2015, par son originalité musicale, en comparaison des autres morceaux qui semblent suivre une même direction d’expérimentation. Une petite pincée ovnitique avec « transit people » humoristiquement pipicaca.

–ardoisebleue



* Invisble Mind (2014)

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=10468

Malgré son -grand age- dans cet album de 2014, peut-être le mieux abouti des quatre proposés en ce qui concerne l’inventivité, nous pourrons écouter une prodigieuse tentative de destruction dans « 3.33 » où, une plage musicale conventionnelle est soumise aux assauts de vagues de sonorités hors-propos ! Ce qui est d’ailleurs l’ambiance de l’album.

–ardoisebleue



== Les pépites de l’archive du mois ==

* an illegal ticket – icon girl pistols

https://play.dogmazic.net/albums.php?action=show&album=8361



Ce matin, je cherchais ma pépite du mois, laborieusement, car dehors : fait froid et sombre. C’est alors que je suis tombé sur ce morceau archivé vers 2010/2011. Il m’a filé une pêche d’enfer. Et hop, un peu de rockabilly, et en japonais s’il vous plaît ! On découvre dans ce morceau ce style 50/60 rénové à la sauce 80. Les albums de ce groupe qui sont stockés ici sont sous licence BY-NC-SA, en cherchant un peu on les retrouvera sur les plateformes de diffusion.

— ardoisebleue



== Nouvelles du forum et autres ==

Et c’est parti pour les nouvelles de notre forum sur le mois écoulé :



* Le label Bitume Prod vient nous parler de ces temps difficiles et de la nécessité de les soutenir… Pour cela, outre leurs dernières sorties physique, ils viennent aujourd’hui nous présenter un T-Shirt à l’effigie du label, vous pouvez voir ça ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62640/#Comment_62640

* On discute beaucoup du lancement de Nazcatime, une chaine Twitch consacrée aux vidéoclips et concerts de musique libre, avec des soumissions de clips, et les retours de Nomys qui a crée le projet. C’est par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9008/une-chaine-twitch-pour-la-musique-libre

* Un utilisateur de l’archive Dogmazic demande de l’aide pour utiliser son interface dans le but de supprimer un de ses titres… C’est l’icone en forme de croix rouge sur la page du titre, donc, et il a été dépanné par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/9009/supprimer-un-titre

* Le prochain album noisepop/lofi de Me In The Bath continue de grandir, et un nouveau titre est présenté ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62621/#Comment_62621

* L’enquête de Rrrrroseazerty sur le copyfraud de musique libre sur YouTube et toute son économie grise qui a surgit dernièrement fait beaucoup réagir le forum, avec un long et intéressant fil : https://forum.musique-libre.org/discussion/9001/content-id-et-les-musiques-libres-un-point-de-vue

* Et oui, Logan Dataspirit vient de sortir un nouvel EP, dans sa veine electro/deep house habituelle, et ça s’écoute là : https://forum.musique-libre.org/discussion/9007/logan-dataspirit-from-the-archives-2021-ep

* Dead Joshua a également un nouvel album à présenter, du rock lourd et atmosphérique, le one man band de dj3c1t vient nous ravir les oreilles par ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62600/#Comment_62600

* Still Living Creature, l’autre projet de Shangri-l (Me In The Bath), vient nous présenter un titre electronoise péchu, ici : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62594/#Comment_62594

* Autre artiste du label Crem Road, The Big Circus Projet voit son album de punk-rock instrumental grandir et un autre titre est présenté par là : https://forum.musique-libre.org/discussion/comment/62591/#Comment_62591

* On discute un peu logiciel et technique avec rythmbox-ampache, le greffon pour écouter l’archive Dogmazic dans le logiciel de lecture de média Rythmbox : https://forum.musique-libre.org/discussion/9004/rhythmbox-ampache-le-greffon-pour-ecouter-dogmazic-dans-rhythmbox



Et c’est tout pour ce mois-ci. On se revoit en mai !



== Outro ==

Ont contribué à la rédaction de cet éditorial du mois : nomys, Shangril, ardoisebleue

Il est issu d’un travail collaboratif fait par ceux et celles qui s’impliquent dans la vie du projet. Si vous souhaitez contribuer à un prochain édito, rendez vous sur le fil de forum de l’édito du mois sur http://forum.musique-libre.org .

Cet éditorial est librement redistribuable selon les termes de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 et vous êtes fortement et librement invités et encouragés à redistribuer cet article ! Si vous le faites, mettez nous le lien où vous l’avez redistribué en commentaire de cet article, ça nous fera plaisir.

== Infos générales ==

L’archive dogmazic.net est éditée par l’association Musique Libre.Suivez nous et/ou venez participer sur :

