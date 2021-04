Mix’Art MYRYS appel au don

Mix’Art Myrys, collectif d’artistes autogéré, subit des attaques sans précédent depuis janvier 2021 par Toulouse Métropole et la Ville de Toulouse (coupure des subventions, arrêté de fermeture administrative, campagne de communication mensongère). Aujourd’hui notre résistance se porte sur la sauvegarde de l’association et sa capacité à rebondir. Nous avons ouvert un appel aux dons pour sauver Mix’Art Myrys, lieu de création et d’expérimentation artistique, sociale et sociétale.

Avec cet appel, du 8 avril au 8 mai, nous prenons la parole pour partager notre lutte, notre désir, notre urgence. Un mois de performances hybrides et poétiques Crie, Crée, Crois, Brûle.

Participation toujours libre et plus que jamais nécessaire !

https://www.helloasso.com/associations/mix-art-myrys/collectes/appels-aux-dons-8-au-8

Source : https://vive.mixart-myrys.org/crie-cree-crois-brule/

Mix’Art Myrys, collectif d’artistes autogéré, subit des attaques sans précédent depuis janvier 2021 par Toulouse Métropole et la Ville de Toulouse (coupure des subventions, arrêté de fermeture administrative, campagne de...